Winkels Game Mania gaan dinsdag niet meer open vanwege aangevraagd faillissement

De Belgische gamewinkel Game Mania laat zijn fysieke winkels in Nederland en België vanaf dinsdag niet meer opengaan. Het bedrijf heeft faillissement aangevraagd. Bestellen op de site blijft vooralsnog wel mogelijk.

Game Mania heeft geprobeerd te zoeken naar een partij om het bedrijf over te nemen, maar dat is niet gelukt, zo staat in een verklaring op de site. Het bedrijf zegt de beslissing van de rechtbank af te wachten. De winkels blijven gesloten, de webshop blijft volgens het bedrijf wel open. De afgelopen weken gingen al diverse winkels van de keten dicht. Daardoor waren er maandag nog zestien fysieke winkels in Nederland open, in België waren dat er tien.

Game Mania werd in 1992 opgericht en richt zich op de verkoop van videogames en bordspellen. De keten had op het hoogtepunt bijna 90 winkels in België en Nederland, maar moest de afgelopen jaren meerdere filialen sluiten. Het bedrijf zei eerder dat deze ontwikkeling te wijten is aan 'digitalisering van de videogamesindustrie en het sterk competitieve retaillandschap'. Het bedrijf legde zijn focus steeds meer op de webwinkel. In juni vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan.