Knop met alleen 'bestellen' is volgens Hoge Raad te vaag en niet geldig

Webshops moeten duidelijker aangeven wat knoppen met de tekst 'bestellen', 'bestelling plaatsen' of 'bestelling afronden' betekenen. Dat bepaalt de Hoge Raad in een uitspraak over onder andere bol.com. Knoppen met zulke teksten zijn niet duidelijk genoeg voor consumenten.

De Nederlandse Hoge Raad heeft dat bepaald in antwoorden op vragen die door rechters aan de Raad waren gesteld. Het ging om twee zaken, waarvan eentje tegen bol.com. Een consument had daar een product gekocht door op een knop met de tekst 'bestelling plaatsen' te klikken en te kiezen voor achteraf betalen. Betalen deed de klant niet, waarop bol.com naar de rechter stapte. In die rechtszaak kwam de vraag op of de klant daadwerkelijk wist dat die een bestelling plaatste. Dat had te maken met de tekst 'bestelling plaatsen'. De rechtbank Rotterdam stelde daarop prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Die vraag is of 'een knop met daarop alleen de tekst 'bestellen', 'bestelling plaatsen' of 'bestelling afronden' voldoet aan de informatieplicht voor consumenten'. Het gaat specifiek om art. 6:230v lid 3 BW, waarin staat: "De handelaar richt zijn elektronische bestelproces op zodanige wijze in dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt." In die wettekst staat ook: "Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt."

De rechtbank wilde weten wat de Hoge Raad daarvan vond. Die concludeert nu dat de bestelknop van bol.com niet voldoet aan die eis. Een knop met de tekst 'bestelling plaatsen' betekent volgens de Hoge Raad 'zowel in de omgangstaal als in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument' niet dat er daarmee een betalingsverplichting geldt. "Bovendien maken de tekst van en de toelichting bij de wet uitdrukkelijk onderscheid tussen 'bestellen' of 'een bestelling plaatsen' enerzijds en een 'betalingsverplichting aangaan' anderzijds", schrijft de Hoge Raad.

Dat betekent in de praktijk dat webshops geen knoppen met dergelijke teksten mogen gebruiken. Op zulke knoppen moet ook een tekst staan dat er een betalingsverplichting is. Overigens gelden de antwoorden van de Hoge Raad niet direct; een rechter kan die uitspraak gebruiken om bijvoorbeeld een koop ongedaan te maken, maar dat is niet automatisch bij alle aankopen het geval. Daarvoor beantwoordde de Hoge Raad een tweede vraag, namelijk wat er in zo'n geval moet gebeuren. "Volgens het Europese recht moet er een doeltreffende, afschrikkende maar ook evenredige sanctie staan op het niet-naleven van de bestelknopbepaling", zegt de Hoge Raad daarover.