EU voert permanente importheffingen in op elektrische auto's uit China

Het voorstel van de Europese Commissie om permanent extra importheffingen in te voeren op elektrische auto's uit China heeft steun van voldoende EU-landen gekregen. Het besluit moet de Europese industrie beschermen tegen de goedkope elektrische auto's die China uitvoert.

Reuters schrijft dat de importheffingen op Chinese elektrische auto's door het voorstel kunnen toenemen tot 45 procent. Normaal geldt een importheffing van 10 procent, al lag die voor Chinese auto's vaak al hoger door tijdelijke heffingen. De nieuwe regels gaan naar verwachting volgende maand in en zullen vijf jaar geldig zijn. De Europese Commissie wil deze verhoogde importheffingen invoeren omdat China naar eigen zeggen veel subsidies stopt in de auto-industrie, waardoor er oneerlijke concurrentie optreedt.

De uitkomst van de stemming is niet openbaar gemaakt. Volgens Reuters hebben tien EU-landen voorgestemd en vijf tegen, gevolgd door twaalf onthoudingen. Om het voorstel te blokkeren was een gekwalificeerde meerderheid van 15 EU-leden nodig, die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Naar verluidt was vooral Duitsland tegen, omdat het land een tegenreactie vreest op de export van Duitse auto's naar China.

Verder geeft de Europese Commissie aan dat de EU blijft onderhandelen om tot een alternatieve oplossing te komen. Deze moet volledig in overeenstemming zijn met de WTO-regels en een passend antwoord bieden op de 'schadelijke subsidiëring' die in het onderzoek van de Commissie is vastgesteld. De Commissie noemt controleerbaarheid en handhaafbaarheid als cruciale aspecten. Een minimale verkoopprijs behoort tot de mogelijkheden.