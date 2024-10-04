EU voert permanente importheffingen in op elektrische auto's uit China

Yep ... Gans de boel is inhouse gedaan in China. Grondstoffen gaan naar de lokale verwerkers, dat lage kosten hebben wegens geen milieu beperkingen en lage loon kosten. Dat gaat dan naar productie van de onderdelen waar we terug op de 2 punten komen. En dan ...
We hebben de grondstoffen maar vaak is dat in gebieden dat iets lastiger zijn en dus duurder, zoals Noorwegen. Dan moet je de lonen en milieu eisen erbij nemen.
Is nog in het nieuws dat de mega fabriek dat ze in Noorwegen gebouw hebben, voor de productie van batterijen, gans hun expansie plannen stopgezet hebben en 1500 mensen gaan ontslagen (en dat was een dicht bij de bron productie). Waarom? Vele auto merken hebben hun bestellingen geannuleerd want ze hebben de markt mispakt.
Het probleem met de EU industrie zit hem niet enkel op de integratie en kosten maar ook dat ze te veel gesmeten hebben op dure EV auto's. En dat gaat in het begin, wanneer je de mensen dat genoeg $$$ hebt kan aanspreken (zijn vaak dezelfde mensen dat Tesla's kochten). Maar dan komt de grote markt ...
Onze infrastructuur is voor EVs, sorry als ik het zeg, bar slecht. Ik zit in Hamburg en er zijn exact 2 laad posities hier in de buurt. En vaak stonden die leeg, en toen we wegenwerken waren voor 9 maanden, kon je ze niet een aan.
Rara wat de mensen hier allemaal rijden? Verbrandingsmotors en soms zie je een hybrid auto. Als je al een echte EV ziet, dan is het vaak van iemand dat buiten de stad woont met hun eigen huis.
Je kan niet verkopen als je prijzen zo zot zijn. Een benzine motor, deftig auto koop je voor 20k, en dat ding doet 600km zonder al het gedoe van opladen of winter verbruik, enz. Hetzelfde model in EV zie ik 36k ... GOE ZOT! Ja, elektriciteit is theoretic goedkoper, maar intussen is het hier ook weeral 0.35cent/kwh (als je kan thuis laden, wat je niet kan want 80% van de mensen in deze stad wonen in appartement!). Dan ben je afhankelijk van de duurdere laadpalen. En gans je economie gaat snel weg.
Kijk, vroeger betaalde je 3000 Euro meer voor een Diezel motor, en de vaak 30 a 40cent goedkopere diesel verdiende je terug naar 5~8 jaar (spreek niet over firma autos dat meer rijden). Als je 16.000 Euro meer betaald, tja ... is er geen terugverdien model voor al de mensen dat wonen in apartmenten.
En dan komen de Chinese, dat over produceren in hun eigen land, subsidies, beter/goedkopere integratie, ... en die komen dan met spullen dat 8k goedkoper zijn (en vaak met veel meer standaard electronica), tja, dan beginnen mensen te kijken.
Het is niet een Chinees probleem maar een EU automakers probleem. Ze zijn te duur, nemen slechte beslissingen, zuigen ook subsidies (want al die kortingen / geen weg tax dat je kreeg op een EV auto, is een omgekeerde subsidie) en ja, dan komt de "we moeten de EU auto markt beschermen". Van wat? We zijn eigenlijk slechte planningen van bedrijven aan het belonen.
Moet er import tax zijn, ja, reken de subsidies voordelen en loon voordelen als de basis. Maar die willekeurige cijfers komt mij over als dom. Feit is, dat onze auto industrie fouten gemaakt heeft. En om eerlijk te zijn, een deel is hun eigen terughoudenheid geweest voor investeren (met te veel focus op goede af klanten), een ander deel is hun eigen mass publiek klanten niet te kennen.
M.a.w, het is niet enkel een "wat zijn de China voordelen" maar ook dat we moeten intern kijken.
Hot take:
Ik zie buiten de milieu voordelen, eigenlijk niet de voordelen van EV autos. En dan spreken we nog niet over de verborgen milieu kosten want al te vaak worden milieu voordelen ons verkocht maar in de praktijk is het vaak anders. Zie recyclage plastiek, waar in de praktijk de meeste plastiek niet gerecycled word! Maar men verkoopt het argument vaak zo.
Mijn ouders hebben een kleine EV, en hebben spijt ervan. De range is zo een issue, in de winter is het nog erger. Al de gratis of goedkope laadpalen dat ze vonden, zijn nu allemaal duurder. En ze hebben het voordeel van thuis landen + zonne panelen, niet iets dat de meeste van ons hebben. En die goedkope EV was nog altijd 9K duurder dan dezelfde uitvoering in benzine (dat 600km+ deed!).
Over het laatste de cijfer gezien dat tussen de 50 en 70% van EV eigenaars teruggaan naar benzine voertuigen (hangt af van continent).
[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 4 oktober 2024 16:18]