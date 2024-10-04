EU voert permanente importheffingen in op elektrische auto's uit China

Het voorstel van de Europese Commissie om permanent extra importheffingen in te voeren op elektrische auto's uit China heeft steun van voldoende EU-landen gekregen. Het besluit moet de Europese industrie beschermen tegen de goedkope elektrische auto's die China uitvoert.

Reuters schrijft dat de importheffingen op Chinese elektrische auto's door het voorstel kunnen toenemen tot 45 procent. Normaal geldt een importheffing van 10 procent, al lag die voor Chinese auto's vaak al hoger door tijdelijke heffingen. De nieuwe regels gaan naar verwachting volgende maand in en zullen vijf jaar geldig zijn. De Europese Commissie wil deze verhoogde importheffingen invoeren omdat China naar eigen zeggen veel subsidies stopt in de auto-industrie, waardoor er oneerlijke concurrentie optreedt.

De uitkomst van de stemming is niet openbaar gemaakt. Volgens Reuters hebben tien EU-landen voorgestemd en vijf tegen, gevolgd door twaalf onthoudingen. Om het voorstel te blokkeren was een gekwalificeerde meerderheid van 15 EU-leden nodig, die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Naar verluidt was vooral Duitsland tegen, omdat het land een tegenreactie vreest op de export van Duitse auto's naar China.

Verder geeft de Europese Commissie aan dat de EU blijft onderhandelen om tot een alternatieve oplossing te komen. Deze moet volledig in overeenstemming zijn met de WTO-regels en een passend antwoord bieden op de 'schadelijke subsidiëring' die in het onderzoek van de Commissie is vastgesteld. De Commissie noemt controleerbaarheid en handhaafbaarheid als cruciale aspecten. Een minimale verkoopprijs behoort tot de mogelijkheden.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 04-10-2024 15:13
307 • submitter: Anonymoussaurus

04-10-2024 • 15:13

307

Submitter: Anonymoussaurus

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Snow_King 4 oktober 2024 15:18
We hebben natuurlijk het zelfde gezien met PV heel wat jaren terug. China gaf deze bedrijven op 1 of andere manier subsidie en hiermee hebben ze de Europese markt overspoelt met hun goedkope panelen.

Europese fabrikanten gingen failliet en daarna bleef enkel China nog over.

Hoewel de consument het wellicht niet leuk vind op korte termijn is dit op langere termijn wel een goed idee.

Nu is het wel aan VAG en Stellantis (voorbeeld) om hun bedrijven intern nog eens goed onder de loep te nemen en te gaan schudden aan de boom. Daar lijkt wel wat vanaf te kunnen.
ZeTaCy @Snow_King4 oktober 2024 15:42
Dit is in 1776 al uitgelegd waarom dit een slecht idee is. Het boek heet Wealth of Nations. Ik blijf mij verbazen dat er mensen zijn die voor importtarieven zijn.

Stel China geeft inderdaad subsidie aan hun auto fabrikanten, dan geven ze in essentie belastinggeld van Chinezen aan Europese consumenten. Wie kan daar op tegen zijn?

Deze discussie was er ook toen de Japanse fabrikanten met goede en goedkope auto's de Europese markt overspoelde in de jaren '70 en '80. Of de Europese fabrikanten moeten meer waarde toevoegen of ze gaan kapot. Als ze kapot gaan, dan komt er eindelijk weer volk vrij om in sectoren te werken die wel waarde toevoegen.

En over importtarieven, de vorige cyclus was vanaf 1928 t/m 1934 en heeft de grote depressie GROOT gemaakt. Ik durf zelfs te beweren dat het dictators in het zadel heeft geholpen.

Bron: Smoot–Hawley Tariff Act
Kelin @ZeTaCy4 oktober 2024 16:14
Een boek uit 1776 citeren alsof je een pastoor bent met een bijbel in je handen...

Milton Friedman heeft hetzelfde gedaan in de jaren 50/60/70. En voorop gesteld: vrijhandel levert ontzettend veel op en moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden, ook als het op korte termijn pijn doet en industrieën verdwijnen.

Een duidelijke uitzondering zijn situaties waarin landen doelbewust hele sectoren subsidiëren om de concurrentie kapot te maken en daarmee een monopolie positie vergaren. Zeker met ingewikkelde producten zit je vervolgens vastgeketend aan dat land, dat is economisch en strategisch een slechte keuze.

Meerdere tweakers halen het Landbouwbeleid van de eu aan. Hypocrisie! Klopt volkomen, maar 1) dat is een drogreden, 2) aardappelen is qua complexiteit een ander verhaal dan EV's. Blijft over dat Europa moet stoppen met dumping beleid in de landbouw, maar dat staat los van de stelling 'importheffingen op EV's is wel of niet goed'.
KoffieAnanas @Kelin5 oktober 2024 01:16
Een duidelijke uitzondering zijn situaties waarin landen doelbewust hele sectoren subsidiëren om de concurrentie kapot te maken en daarmee een monopolie positie vergaren. Zeker met ingewikkelde producten zit je vervolgens vastgeketend aan dat land, dat is economisch en strategisch een slechte keuze.

Zeg maar, ASML, bijvoorbeeld.
Aldy @KoffieAnanas5 oktober 2024 15:38
Sinds wanneer worden de producten van ASML gesubsidieerd met belastinggeld? Dat ASML marktleider is op een bepaald gebied, komt totaal door hun eigen competentie. Daarnaast is marktleider nog geen monopolie.
Led Cube @Aldy5 oktober 2024 21:49
ASML ontving in 1997 een subsidie van 20 miljoen gulden van de Nederlandse overheid voor de ontwikkeling van sub-micron lithografietechnologie. Deze technologie was cruciaal voor de productie van chips met steeds kleinere afmetingen, wat een belangrijke stap was in de vooruitgang van de halfgeleiderindustrie.

en recent:

Nederland geeft NXP en ASML miljoenensubsidie voor 6G- en chipproductieonderzoek

ASML, NXP en Nearfield Instruments krijgen samen 230 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid voor onderzoek naar innovatieve technologie bij radar, 6G en chipproductie. De subsidie is onderdeel van een Europese samenwerking.
nieuws: Nederland geeft NXP en ASML miljoenensubsidie voor 6G- en chipproduct...
Aldy @Led Cube5 oktober 2024 22:52
Beide subsidies waren voor onderzoek en niet voor productie. Het is niet zo dat de overheid bij elke machine van ASML een subsidie geeft, zodat we beter kunnen concurreren met de Japanse machines.
Dat is er wel aan de hand met de EV's die uit China komen.
2green @Kelin4 oktober 2024 17:56
Aanvullend was het boek ' Wealth of Nations' in de 17e eeuw al niet volledig, enkele eeuwen later helemaal niet meer, doordat veel hedendaagste aspecten in de 17e eeuw simpelweg niet bestonden. Tegenwoordig vind je overigens het meeste hiervan in de eerst hoofdstukken van je economie studieboek met veel minder woorden en prettiger schrijfstijl. Denk niet dat het boek nutig is om op zichzelf te noemen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het bekende onderzoek van Mintzberg 1:1 in deze tijd toe te passen.
rubenkemp @2green4 oktober 2024 22:54
Het gaat om een 18e eeuws boek, dat als eerst. Ten tweede: zijn 'wealth of nations', samen met boeken van Ricardo, Marx, Keynes, Friedman juist niet nodig om te begrijpen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen? Tuurlijk, je kan alles samenvatten (en tegenwoordig dat zelfs uitbesteden aan LLM's), maar samenvattingen geven nooit zo'n gedegen begrip van de geschiedenis van de economie en de keuzemogelijkheden in de toekomst.
kiang @ZeTaCy4 oktober 2024 16:00
Wie kan daar op tegen zijn?
De bedrijven hier die failliet gaan, en de consumenten 5 jaar later wanneer de prijzen weer stijgen, en de 'ontvangende' landen zelf wanneer het vijandige land 15 jaar later deze marktmacht strategisch voor geopolitieke doelen inzet.

Adam Smith is geen ultieme autoriteit of zo he.

[Reactie gewijzigd door kiang op 4 oktober 2024 16:00]

Ablaze @kiang4 oktober 2024 16:39
Op zich is dat wel gewoon marktwerking. Iemand brengt een beter/aantrekkelijker product op de markt. Anderen worden dan gepusht om te concurreren.

Of je nu belastinggeld geeft aan een autofabrikant of belastinggeld int bij een concurrerend bedrijf, het idee is hetzelfde: je trekt een bepaalde groep voor en verstoort daarmee de marktwerking. En riskeert een tegenreactie.

Daarnaast zijn veel huidige bedrijven in Europe ook in het verleden gesponsord. Volkswagen was bijvoorbeeld eerst eigendom van de staat.
r2504 @Ablaze4 oktober 2024 17:06
Op zich is dat wel gewoon marktwerking. Iemand brengt een beter/aantrekkelijker product op de markt. Anderen worden dan gepusht om te concurreren.
Als je dezelfde basis regels hebt is dat natuurlijk een mooi concept... als de concurrent geen enkele regel heeft qua administratie, mileuverplichtingen, sociale aspecten, arbeidsrecht, verloning, ... dan hoop ik dat je begrijpt dat het een heel ander verhaal is.

We spelen dus vandaag met heel andere regels waarbij we onze eigen economie gewoon kapot maken en dat heeft niets meer te maken met gezonde concurrentie !
noway @r25044 oktober 2024 18:22
Hier in ons eigen land gebeurt dat toch ook? Klein voorbeeld zoals mediamarkt die heeft ook alle kleine ondernemers kapot gemaakt of de grote supermarkten.

Ik vind het krom wat de Eu doet.....over de kwaliteit is niks mis ( auto)
arjandijk162 @noway4 oktober 2024 18:57
Schaal is een voordeel in concurrentie, maar mediamarkt heeft geen plaats gekregen door staatssteun .
copi @arjandijk1627 oktober 2024 08:43
Indirect misschien toch wel. Ze bevinden zich allemaal op goedkopere 'industrie / shopping' terreinen die toen ik jong was niet bestonden en ik neem aan ook niet mogelijk waren vanuit de overheid.
Dit is later ontwikkeld en dus gesteund vanuit de lokale overheden.
Vraag me zelf ook nog steeds af hoe wenselijk deze terreinen zijn als je het afzet tegen de teruglopende bezoekers aantallen van de binnensteden.
arjandijk162 @copi7 oktober 2024 16:48
De markt kan prima bepalen waar men wil winkelen. Dat is geen taak voor de overheid.fasciliteren wel
copi @arjandijk1629 oktober 2024 10:18
Maar de overheid hoeft niet te facilieteren natuurlijk, doen ze voor cocaine ook niet bijvoorbeeld. Die keuze om dit wel te doen voor deze gebieden is dus wel degelijk stimuleren.
arjandijk162 @copi9 oktober 2024 11:40
Lekker voorbeeld, faciliteren van een criminele activiteit vergelijken met een winkel(die niet naar jouw smaak is). En natuurlijk heeft de overheid met zijn ruimtelijke inrichting invloed in de plaatsen waar winkels zich vestigen. Maar dat is echt wat anders dan staatsteun.
Ablaze @r25044 oktober 2024 18:19
Ik geloof dat wij de laatste 30 jaar gigantisch veel productie hebben uitbesteed aan China, vooral vanwege die lagere kosten door minder mileuverplichtingen, sociale aspecten, arbeidsrecht, verloning etc. En dat doen we nog steeds. Dus het is een beetje moeilijk te geloven dat de importheffing iets te maken heeft met een van deze aspecten.
andreetje
@Ablaze6 oktober 2024 09:28
Ik geloof dat wij de laatste 30 jaar gigantisch veel productie hebben uitbesteed aan China,
"Wij" zijn de fabrikanten, en niet de samenleving. Die hadden al lang eerder aan de bel moeten trekken dat productie hier te duur wordt, in de plaats van sneaky de productie naar China over te brengen. Het verbaast me hoe vaak ik Duitse merken tegenkom die in China produceren.
DirtyBird @Ablaze4 oktober 2024 16:58
Maar andersom kun je niet zomaar de Chinese markt op met je bedrijf. Het speelveld is ongelijk, dus er is helemaal geen sprake van marktwerking.
Ablaze @DirtyBird4 oktober 2024 18:22
Autofabrikanten zijn juist de afgelopen decennia zeer succesvol geweest op de Chinese markt. Zij waren ook openlijk tegen deze heffing omdat het hun afzet in China in gevaar brengt.

Ik zie duidelijk wél een marktwerking: autofabrikanten maakten vrijwel alleen maar dure EVs in Europa en dankzij de Chinese concurrentie komt er eindelijk wat vaart in het betaalbare segment.
catfish @Ablaze4 oktober 2024 20:36
Dan moet je echt meer lezen dan enkel de krantenkoppen.
Stellantis verkoopt in China 0 auto's.
De fabrikanten die jij noemt zijn de merken zoals Mercedes, Audi, BMW, Porsche,... die hun dure modellen (waar ze het meeste winst op maken) verkopen aan de Chinese elite (en dat zijn er heel wat).
De vraag is hoe lang dat sprookje nog duurt, want Chinese fabrikanten beginnen naam te maken en maken intussen ook al zeer luxueus afgewerkte auto's.

De Chinese markt is niet open voor onze bedrijven. Lees maat eens de kleine lettertjes.
Zodus is er geen eerlijk speeldveld en zouden we China eigenlijk zelf volledig moeten weren.
Door veel productie naar China te verhuizen zijn we echter enorm afhankelijk geworden van China.
Verwijderd @catfish5 oktober 2024 06:50
Inderdaad verkoopt Stellantis (vrijwel) geen auto's in China, maar de Duitsers wel en daarom was Duitsland ook tegen de heffingen.

China zal hoe dan ook reageren, vermoedelijk met een verzwaring van de uitstooteisen op verbrandingsmotoren. En de verbrandingsmotor is precies het enige product waar Europa nog een
voorsprong heeft. Maar door deze aanscherping wordt de 'voorsprong', waardoor de Europese auto-industrie überhaupt nog een bestaansrecht had, omgezet in een achterstand.

Het is te hopen dat de EU-fabrikanten snappen dat het nu erop of eronder is, de komende 3 jaar moeten er echt hele goede EV's ontwikkeld worden, anders is het over en uit. Daar gaan deze heffingen niks aan veranderen, het is hooguit uitstel van executie.
andreetje
@Verwijderd6 oktober 2024 09:38
De Duitsers halen hun winst vooral in China, door in China te produceren en in China te verkopen. Ze hadden veel eerder aan de bel moeten trekken dat het in Europa inzakt. Maar ook in China zakken hun verkopen in, zowel de ICE's als de EV's.

Er moeten vooral goedkope Europese EV's komen. Wat is er mis met een simpele Opel Astra station met een electromotor? Ik hoef geen camera's en sensoren rondom, geen AI, geen rijassistent etc. Dat maakt een auto onnodig duur. Maar ik wil ook geen Dacia met een gebrekkige ruimte en comfort.
FreakNL @catfish7 oktober 2024 04:38
Ik ben op dit moment in China en heb de volgende Stellantis "labels" al gespot:

Citroen
Chrysler
Dodge
Jeep
DS

Maar toegeven, dat kunnen ook modellen geweest zijn van VOOR Stellantis.

Verder zie je inderdaad veel meer Mercedes, Audi en BMW (o.a.)
Genghis Jap @Ablaze4 oktober 2024 19:31
Die betaalbare ev's zijn dus belachelijk betaalbaar door de subsidie. Zonder die subsidie zouden ze exact dezelfde, goedkopere, ev's maken en daarmee dat gat in de markt opvullen. Dan kunnen de autofabrikanten in Europa, Canada en de vs wellicht ook in dit goedkopere segment springen en eerlijk concurreren.
Speleding @Genghis Jap5 oktober 2024 15:27
De subsidies van China worden gegeven aan Chinese kopers, niet aan westerse. Er is wel stimulans door goedkope leningen en lage regeldruk. De term "subsidie" wordt vooral door linkse politie misbruikt voor van alles en nog wat ("we subsidiëren Shell!"), maar voor een discussie over heffingen op EVs wel zo handig om te begrijpen dat er niet echt subsidie zit op de Chinese auto's die je hier koopt.
Genghis Jap @Speleding5 oktober 2024 18:45
Aha. Dat is interessant. Effectief gezien is dat denk ik bijna hetzelfde al directe staatssteun. Maar als ik mij niet vergis hebben wij dat hier in Nederland ook (gedaan).
andreetje
@Speleding6 oktober 2024 09:39
De reden van de importheffing is dat er wél subsidie op Chinese auto's in Europa zit. Althans volgens de EU-leiding.
Edgar Wagt @Ablaze4 oktober 2024 17:01
Of je nu belastinggeld geeft aan een autofabrikant of belastinggeld int bij een concurrerend bedrijf, het idee is hetzelfde: je trekt een bepaalde groep voor en verstoort daarmee de marktwerking. En riskeert een tegenreactie.
Dit is die tegenreactie... China subsidieert auto fabrikanten en verstoord daarmee de markt. Chineze fabrikanten kunnen dankzij die hulp auto's aanbieden voor veel lagere prijzen dan europese bedrijven kunnen. De verhoogde importheffing brengt de balans terug
Blokker_1999
@Edgar Wagt4 oktober 2024 19:15
De importheffingen zijn een tijdelijk probleem en ik zie de Chinese overheid die ook nog wel subsidieren voor een deel. Daarnaast zie je dat verschillende Chinese fabrikanten net bezig zijn met het bouwen van productie eenheden in de EU om zo te ontkomen aan die sancties.

Het probleem is ook dat dit niet enkel Chinese bedrijven treft, ook niet Chinese fabrikanten fabriceren in o.a. China en laten wagens van daar naar hier verschepen, zelfs een Tesla doet het nog altijd voor zover ik weet. Die bedrijven gaan hierdoor ook getroffen worden.
logix147 @Blokker_19995 oktober 2024 01:05
Precies, BYD heeft volgens mij al fabrieken aangekondigd bij de Turken en Hongaren, die mogelijk iets meepikken van de te bouwen fabrieken en mogelijke baantjes.

Gevolg is dat er dus geen complete EVs naar de EU komen maar onderdelen die weer over de weg naar de fabrieken moeten vermoedelijk.

Klinkt wellicht vervelend voor onze eigen auto merken maar als je net zoals Alfa Romeo pas in 2024 de eerste EV op de markt brengt en vorig jaar nog een nieuwe diesel dan snap je volgens mij niet helemaal waar de markt heen gaat. VW had al horden ID.X-en kunnen laten rijden ware het niet dat ze met die update heel lang auto’s stil hadden staan.

Feit dat wij hier in Europa meer verdienen verklaart niet waarom een Audi 80.000 moet kosten als EV terwijl een Tesla en Chinese merken dit zelfde niveau van comfort/uitrusting voor 50/60.000 kunnnen. Lastig te verklaren dat gat.
KoffieAnanas @logix1475 oktober 2024 01:20
De Chinezen zijn inderdaad veel eerder begonnen met EV en hebben inmiddels een grote voorsprong opgebouwd. Dat heeft niets met subsidies te maken, maar met visie en beleid.
andreetje
@KoffieAnanas6 oktober 2024 09:57
In Europa worden prima producten gemaakt, dus Europa loopt niet achter. Europa is wel te duur, en dat heeft één hoofreden: de hoge energieprijzen. Die werken overal in door en veroorzaken enorme inflatie. De industrie gaat er aan kapot, zoals Aldel in Delfzijl en de Duitse zware industrie.

Over de kwaliteit van die 90 merken Chinese auto's kan ik weinig zeggen. Het gaat wel om méér dan gadgets en blingbling. Hoe rijden ze? Zijn ze veilig? Kun je na 15 jaar nog onderdelen en updates krijgen? Is er informatie beschikbaar hoe ze gerepareerd kunnen worden? Kan de accu gereviseerd worden? Het enige wat ik hier over hoor is dat je in GB geen Chinese auto kunt verzekeren omdat ze niet gerepareerd kunnen worden na een aanrijding (geen onderdelen, geen kennis). Dat is dus geen "voorsprong", maar complete faal.

Europa wilde zelf geen mijnen want die zijn slecht voor het milieu, en daarom moeten de grondstoffen nu uit onder meer China gehaald worden. Als wij nu onze eigen grondstoffen uit de grond willen halen, duurt het nog minstens 10 jaar voordat er echt iets uit de grond komt.

En dan komen we op de hoofdoorzaak van de ellende, en die heet "overheid". Die heeft op diverse manieren de energieprijzen opgedreven: de boycot van Rusland, het afschalen van onze gasproductie en de aankoop van dure LNG, het privatiseren van de energiemarkt (privatisering van winsten, socialiseren van verliezen) en de torenhoge accijnzen.
logix147 @andreetje8 oktober 2024 11:32
Autoveiligheid wordt gewoon getest door NCAP hier in de EU dus dat zit wel goed.

De Chinese brands, zoals XPENG, BYD scoren gewoon netjes 5/5. Jeep bijvoorbeeld weet nog gewoon een 3/5 op de markt te brengen: https://www.euroncap.com/en/results/jeep/avenger/52562

China is heel druk bezig met brand zichtbaarheid in de EU dus die zijn zichzelf zeer bewust dat ze geen rommel moeten uitbrengen.

Simpele ideetjes kosten hier ook veel tijd. Ik heb destijds bij KPN in 2015 het idee van SuperWifi al gepitcht in Amsterdam. Dat hebben ze pas sinds een jaar of 2 nu geloof ik?

In China heb ik gewoon een alu behuizing losse numpad in rosé gold besteld, omdat Logitech dit nog niet in de MX lijn wilt uitbrengen. Daar heb ik ook al genoeg mailtjes en feedback ingediend, zelfs via mijn LinkedIn waar ik bevriend met een product manager ben geraakt. 0 resultaat terwijl een Chinees bedrijf dit praktisch zo wilt gaan bouwen als je er maar een batch van afneemt.

Europa is gewoon langzaam, feit dat Alfa Romeo pas in 2024 de eerste EV aankondigt onderbouwt dat statement alleen - ik zeg niet dat wij slechte producten op de markt brengen maar durven en snel innovatief handelen is volgens mij een Amerikaans/Chinees ding voor mijn gevoel.
andreetje
@logix1478 oktober 2024 22:32
Ik ben met je eens dat Chinezen veel sneller kunnen schakelen. Ik hoor dat ook wel van mensen uit de industrie. Een opdracht waar een machinebouwer in Nederland minstens maanden over doet, kunnen de chinezen in twee weken.

Toch blijft het uitkijken met Chinezen. In eerste instantie leveren ze supersnel, hoge kwaliteit en voor een lage prijs. Heb je eenmaal een contract afgesloten, dan blijft de prijs gelijk, maar gaat de kwaliteit langzaam maar zeker naar beneden. Je kunt immers geen verlies blijven maken.

Verder blijft een zorgpunt dat het serviceniveau van Chinezen laag is. Is je webcam, deurbel of andere chinese gadget stuk? Na het eerste jaar heb je pech. Aan repareren buiten de garantie doen ze ook niet.

Kunnen we dit ook met elektrische auto's verwachten? Er zijn nu 90 chinese merken. Daar verdwijnt het grootste deel van, is al bekend; die zijn niet levensvatbaar. Je zal maar zo'n auto gekocht hebben. Wij verwachten dat we van een auto van 15 jaar oud nog onderdelen kunnen krijgen.

Het niet kunnen repareren van Chinese auto's als van BYD lijkt wel een specifiek probleem van GB te zijn.
Macshack @Ablaze5 oktober 2024 09:42
Wat heeft subsidies met marktwerking te maken? 8)7
Dabbel @kiang5 oktober 2024 00:21
Waar zijn de dure zonnepanelen gebleven dan? Ze zijn zo goedkoop als nooit tevoren.
andreetje
@Dabbel6 oktober 2024 09:58
Dat komt omdat de markt volledig ingestort is. Daar heeft onze regering eigenhandig voor gezorgd.
Dabbel @andreetje6 oktober 2024 15:30
Ooooh, dus de prijs ligt aan beleid. En niet aan de aanbod wat jij suggereert.
andreetje
@Dabbel6 oktober 2024 21:46
Waar suggereer ik dat?
Dabbel @andreetje7 oktober 2024 14:57
Ik bedoelde dat wat @kiang suggereert.
Er zijn dus helemaal geen dure panelen, ondanks dat “China iedereen eruit heeft gewerkt zoals Amazon.”
Wat jij suggereert. Dat is toch echt de aanbod kant.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 7 oktober 2024 15:05]

kiang @Dabbel7 oktober 2024 16:53
Er zijn dus helemaal geen dure panelen, ondanks dat “China iedereen eruit heeft gewerkt zoals Amazon.”
Zonder importheffing is dat wel waar we naartoe gaan. Of verwacht jij dat wanneer dumping begint alle concurrenten onmiddellijk failliet zijn?
Dabbel @kiang7 oktober 2024 23:36
China heeft geen heffingen op panelen. En Chinese panelen zijn daar spotgoedkoop. Met jouw logica zouden panelen in China superduur zijn.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 8 oktober 2024 00:07]

andreetje
@Dabbel7 oktober 2024 22:52
Stel je nu eens voor dat de vraag hoog zou zijn, dan stijgen de prijzen. De prijzen zouden zelfs meer kunnen stijgen door gebrek aan concurrentie.
Neem olie. De OPEC landen hebben een historie van prijsopdrijving door vermindering van de productie. Dat kunnen ze omdat ze veel macht hebben,
Dabbel @andreetje7 oktober 2024 23:39
Is leuk dat jij het onderwerp verandert naar OPEC. Maar China is niet OPEC. Jij noemt China en zonnepanelen. Jij noemt Amazon. Geen van deze 2 hebben prijzen extreem verhoogd. Dus het is juist een slechte vergelijking met OPEC.
andreetje
@Dabbel8 oktober 2024 21:51
Het begon met deze opmerking:
Stel China geeft inderdaad subsidie aan hun auto fabrikanten, dan geven ze in essentie belastinggeld van Chinezen aan Europese consumenten. Wie kan daar op tegen zijn?
Het lijkt me logisch dat China geen belastinggeld aan Europeanen blijft geven op het moment dat de Europese concurrentie uitgeschakeld is. En die is héél snel uitgeschakeld wanneer China toegestaan wordt om hier auto's onder de kostprijs te verkopen.

Dus ja, eerst zijn Chinese auto's goedkoop vanwege subsidies maar die subsidies zijn eindig.
Dabbel @andreetje9 oktober 2024 02:06
Je doet alsof tig verschillende Chinese automerken samenspannen tegen Europa. Maar ze vechten zelf onderling ook gewoon een strijd uit. Van de tig Chinese merken zullen er ook maar een paar overblijven omdat de concurrentie te groot is. Je moet als bedrijf gewoon competatief blijven. En niet alleen maar huilie huilie doen bij de overheid. Of je nou blij moet zijn om bv Volkswagen in leven te houden is maar de vraag. Zij hebben met dieselgate duizenden mensen de dood in gejaagd om zelf in leven te blijven. Ondertussen zie je Dacia vrolijk voor onder de 20k EV’s bouwen.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 9 oktober 2024 02:07]

andreetje
@Dabbel12 oktober 2024 07:23
Mee eens dat vele Chinese merken zullen verdwijnen, maar ze hebben allemaal van staatssteun geprofiteerd.

Als Europa nog enige welvaart en zelfstandigheid wil behouden, zullen we onze industrie moeten beschermen.
Duitsland is een industrieland. De redenen dat Duitsland zo duur is, zijn de energieprijzen (oorzaken: boycot Rusland, sluiting kerncentrales, opgeblazen Nord Stream, dure Amerikaanse LNG, overstap op wind en zon) en lonen (oorzaken: verzorgingsstaat, hoge energieprijzen). Duitsland heeft dankzij Merkels domme Energiewende de hoogste elektriciteitsprijs van Europa.

Die Dacia EV's zijn niet zo geweldig, maar de prijs is idd prima. Roemenen hebben nu eenmaal een veel lager salaris. Chinezen werken 6 dagen per week 12 uur per dag voor <€10 per uur. Dat gaat in Duitsland nooit gebeuren.

Ik vind VW ook niks, maar Duitsland wordt straatarm en dat is rampzalig. Het heeft niet eens geld om de Duitse tak van Tenet van ons te kopen.
Protectionisme is van levensbelang voor de Europese welvaart.
Dabbel @andreetje12 oktober 2024 08:00
Volgens mij zijn Westerse landen rijker dan ooit geworden, nadat ze alle productie naar China hebben verhuisd. Je stalen deur, alle meubels, kleding, alle maakindustrie eigenlijk. 90% van wat je in huis hebt komt uit China. Maar opeens moeten we de auto industrie beschermen, want anders worden wij, de consument, arm. Dikke propaganda van de autofabrikanten om hun megawinsten te redden 8)7
andreetje
@Dabbel13 oktober 2024 10:03
De Chinaficering is natuurlijk al lang gaande. Het valt mij telkens op dat oude gerenommeerde Duitse merken hun productie naar China hebben verhuisd.

Ik denk dat autofabrikanten zelf niet zo'n probleem met China hebben. Wat is er mooier dan goedkoop produceren in China, en verkopen in Europa? Met name de Duitse fabrikanten wilden helemaal geen importheffing op Chinese EV's.

De EU en de Duitse regering hebben andere belangen. Dit gaat om vele miljoenen Europese banen. Daarnaast is er nog een strategische factor: wij worden te afhankelijk van China.

Niet de fabrikanten maar de werknemers worden door importheffingen beschermd.
Dabbel @andreetje13 oktober 2024 21:54
Net als de miljoenen werknemers die werkloos werden 20 jaar geleden? Toen alle productie vertrok naar China? Toen werd er niemand beschermd 8)7

Edit: in de vorige post ook aangegeven. We raken offtopic.
De zonnepanelen zijn extreem goedkoop. Met dank aan Chinese subsidie. Of dank aan de ingestorte markt. De Chinezen gaan blijkbaar heel Nederland op panelen zetten voordat ze de prijzen omhoog gooien. Beetje laat, maar oke

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 13 oktober 2024 22:23]

andreetje
@Dabbel15 oktober 2024 17:50
Net als de miljoenen werknemers die werkloos werden 20 jaar geleden? Toen alle productie vertrok naar China? Toen werd er niemand beschermd
Ik begrijp je punt niet. Je vindt het wel best dat het gebeurt?
Dabbel @andreetje15 oktober 2024 21:18
Ja, want het was 20 jaar geleden ook goed gegaan. Wij zijn alleen maar welvarender geworden sinds wij de productie van alle andere dingen hebben verhuisd naar Azië. Kijk naar Dacia, zo kan het ook. Roemenië is ook EU. EV onder de 20k.
Sn0wblind @ZeTaCy4 oktober 2024 16:07
Een situatie in het verleden is geen garantie voor de toekomst. Daarnaast is het boek een denkwijze, een mening. Geen absolute regel. We hebben al aantal industrieen zien klappen en dat brengt veel schade toe. China speelt het spel niet geheel eerlijl en dat moet ingeperkt worden.
hawke84 @ZeTaCy4 oktober 2024 16:40
Wie kan daar op tegen zijn?
Dit is exact hetzelfde model als o.a. Amazon gebruikt: superlage prijzen voor een lange tijd, de competitie wegwerken en zodra je de enige bent.. langzaam prijzen verhogen.

Even verder kijken dan je neus lang is.
Dabbel @hawke845 oktober 2024 00:27
Ik wacht nog steeds op de dure zonnepanelen. Ze zijn juist heel erg goedkoop op dit moment.
Waar is Amazon eigenlijk duur in?
andreetje
@Dabbel6 oktober 2024 10:01
Zoals ik hierboven al zeg: de zonnepaneelmarkt is volledig ingestort, en dat resulteert in ongekend lage prijzen. Was de vraag hoog geweest, dan waren de prijzen gestegen.

Bij Amazon moet je gewoon erg opletten op de prijzen. Die is lang niet overal de goedkoopste in en soms zelfs ronduit duur in vergelijking met Nederlandse webwinkels of Ali Express (exact hetzelfde artikel, bijvoorbeeld van Ugreen, kost daar soms de helft).
Dabbel @andreetje6 oktober 2024 15:33
Dus wacht even, Amazon heeft dus de prijs verhoogd, en nu? Welke marktpositie hebben ze in NL dan misbruikt?
Jij stelt dan Amazon iedereen eruit werkt en de prijs verhoogt. Ze hebben nu de prijs verhoogd, maar niet alle concurrentie eruit gewerkt. Slechte business case.
andreetje
@Dabbel6 oktober 2024 21:44
Jij vraagt waar Amazon duur in is.
Ik zeg nergens dat Amazon iedereen eruit werkt en de prijs verhoogt. Er zijn nog genoeg alternatieven.
Dabbel @andreetje7 oktober 2024 14:54
Dit is exact hetzelfde model als o.a. Amazon gebruikt: superlage prijzen voor een lange tijd, de competitie wegwerken en zodra je de enige bent.. langzaam prijzen verhogen.
Dit is wat jij zei. Dus jij zegt wel dat ze iedereen eruit werken. Ik snap niet waarom je dat ontkent.
andreetje
@Dabbel7 oktober 2024 22:46
Dat was ik niet. Dat was Hawke84.
Dabbel @andreetje8 oktober 2024 00:04
Excuus daarvoor.

Maar de prijzen zijn dus niet gestegen door ingestorte markt. Dus de prijs is vraag gestuurd. Niet aanbod gestuurd. Dus het maakt niet uit dat Chinese panelen het overnemen. Daarnaast zijn er wel 100 verschillende Chinese panelen-makers. Raar om jezelf buitenspel te zetten door jouw eigen panelen boven de rest te positioneren qua prijs.
andreetje
@Dabbel8 oktober 2024 22:05
China heeft er een handje van om tijdelijk onder de kostprijs te verkopen.
Vooral Chinese fabrikanten blijven proberen hun marktaandeel te vergroten door hun prijzen te verlagen tot onder de productiekosten van de zonnepanelen.’
https://solarmagazine.nl/...p-prijzen-onder-kostprijs

China geeft staatssteun om de concurrentie om zeep te helpen. Denk jij dat de staatssteun blijft als de westerse concurrentie uitgeschakeld is? Ik denk van niet. Waarom zou je immers nog staatssteun geven als er geen concurrentie meer is?

Elektrische auto's:
ieuw onderzoek wijst uit dat de automerken in de afgelopen 15 jaar 231 miljard euro aan staatssteun hebben ontvangen, meldt persbureau Bloomberg. Deze steun is niet alleen bedoeld voor de ontwikkeling van auto's, maar omvat ook omzetbelasting die niet is geïnd door de Chinese fiscus.
https://www.bnr.nl/nieuws...or-chinese-auto-industrie

Windturbines:
Chinese fabrikanten gaan Europese fabrikanten van windturbines uit de markt concurreren dankzij hun zware staatssteun die installaties tot de helft goedkoper maken.
https://www.telegraaf.nl/...helft%20goedkoper%20maken.

Fietsen:
"De Europese markt wordt overspoeld met te goedkope e-bikes die in China met staatssteun zijn geproduceerd. "
https://cyclingmedia.eu/c...edkope-e-bikes-in-europa/


Zonnepanelen:
Chinese staatssteun op zonnepanelen leidt ertoe dat de zonnepanelen onder de kostprijs op de Europese markt verschijnen. De Europese fabrikanten kunnen niet concurreren met de extreem lage inkoopprijzen van de Chinese panelen.
https://www.change.inc/en...%20de%20Chinese%20panelen.

Scheepsbouw:
Chinese werven dreigen met grootschalige staatssteun de Nederlandse maritieme maakindustrie kapot te maken.
https://www.vno-ncw.nl/fo...ie-tegen-chinese-dreiging
Dabbel @andreetje9 oktober 2024 01:52
Je kan alles wat je hebt getikt vervangen met Europese merken en Europese subsidies.
andreetje
@Dabbel12 oktober 2024 07:01
Hoe maakt de Nederlandse industrie de Chinese industrie kapot met staatssteun?
Dabbel @andreetje12 oktober 2024 08:03
Hoe maakt de Chinese subsidie Nederlandse industrie kapot dan? Enige industrie die we hier echt hebben is landbouw en die wordt in leven gehouden door subsidie, zodat buitenlandse bedrijven niet kunnen toetreden. 8)7
andreetje
@Dabbel13 oktober 2024 10:13
Hoe maakt de Chinese subsidie Nederlandse industrie kapot dan?
Ik heb hierboven verschillende voorbeelden met linkjes gestuurd. Die wedervraag is dus al beantwoord.

Wij hebben best nog wat industrie. Tata Steel, raffinaderijen, ASML, toeleveringsbedrijven, robots, landbouwvoertuigen, luchtvaart, defensie etc.

De enige reden dat boeren subsidie nodig hebben is, dat ze geen vrije ondernemers zijn maar aan honderden peperdure regels moeten voldoen. Wij hebben dan ook de meest geavanceerde boeren ter wereld. Vele boeren hebben een groot kapitaal, maar kunnen door de telkens wijzigende regels nauwelijks rondkomen. Daarom is subsidie logisch.

Ik snap de afkeer tegen onze boeren niet zo. Dat zijn de leveranciers van gezond écht eten.
De strijd zou tegen de voedingsindustrie gericht moeten zijn. Die besodemieteren de consument en maakt ziekmakende producten.
Dabbel @andreetje13 oktober 2024 22:04
Niemand hier heeft afkeer tegen boeren. Wie heeft dat gezegd dan?

Ik ken geen 1 elektrische automaker in Nederland. Of je bedoelt lightyear?
Zonnepanelen producent in Nederland? Kan je er 3 noemen van “voor China”?
Er wordt geclaimd dat er subsidie is voor E-bikes. Maar het lijkt mij gewoon logisch dat fietsen daar goedkoper zijn door goedkopere arbeidskosten en gestroomlijnder productiefaciliteiten. Daar hoef je geen subsidie tegenaan te gooien. Windturbines worden helemaal niet door consument gekocht. Dus om dit te vergelijken met elkaar is raar. Wat denk je dat de Nederlandse BV aan subsidie krijgt om hier te vestigen? NL is niet voor niets belastingparadijs.
De helft van je post slaat dus nergens op.

Edit: maar we raken offtopic.
De claim dat zonnepanelen nu duurder zijn geworden klopt voor geen meter.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 13 oktober 2024 22:20]

andreetje
@Dabbel17 oktober 2024 19:35
Ik ken geen 1 elektrische automaker in Nederland. Of je bedoelt lightyear?
Wij bouwen zelf niet veel auto's maar hebben wel industrie die onderdelen maakt voor auto's. Die heeft last van de chinese concurrentie.
Zonnepanelen producent in Nederland? Kan je er 3 noemen van “voor China”?
Dit gaat niet alleen over Nederland, maar over heel Europa.

Nederlandse zonnepaneelproducenten:
https://www.elsun.nl/
https://www.energyra.com/nl
https://solarge.com/
Exasun (is inmiddels failliet door oneerlijke concurrentie uit China)
De claim dat zonnepanelen nu duurder zijn geworden klopt voor geen meter.
Mee eens.
Dabbel @andreetje17 oktober 2024 20:39
Jij komt toch echt zelf met de claim dat Nederlandse industrie kapot wordt gemaakt. Dus verander aub niet het onderwerp naar Europa.
Leuk dat je ff 3 namen hebt gegoogled. Maar dat betekent dus dat de industrie niet is kapot gemaakt zoals jij claimt.
Dus wij profiteren hier wel degelijk van de Chinese subsidie.
Je kan ieder faillissement schuiven op chinese steun. Maar het kan net zo nu goed slechte management zijn. 8)7
andreetje
@Dabbel18 oktober 2024 20:57
Ik heb hierboven toch al meer dan genoeg voorbeelden gegeven van hoe China de concurrentie met subsidie om zeep helpt?

andreetje in 'EU voert permanente importheffingen in op elektrische auto's uit China'

Het profiteren van deze steun is kortetermijn denken. Er is al veel industrie verdwenen (vroeger maakten wij nog zelf stofzuigers, TV's, lampen, ovens, kleding etc.).
Die industrie is al kapot gemaakt.
Uiteindelijk gaat onze hele industrie kapot. Dat is nu gaande. Dat leidt tot massawerkeloosheid en daarmee zijn we veel slechter af dan het tijdelijke voordeel van goedkope gesubsidieerde Chinese producten.
Dabbel @andreetje18 oktober 2024 22:58
Ik weet niet wat jij praat over werkloosheid. Er zijn niet eens mensen te vinden voor al het werk hier in Nederland. Laat staan voor productiewerk. Heb je de afgelopen 5 jaar onder een steen geleeft?
andreetje
@Dabbel20 oktober 2024 08:46
In het verre verleden kregen we grote werkeloosheid door concurrentie van lagelonenlanden. Nederlandse fabrieken sloten, en mensen kwamen op straat. Daarom maken we nu geen TV's, camera's, smartphones, kleding, luidsprekers, stofzuigers, versterkers, scheerapparaten, föhns etc. meer.

Lange tijd dachten domme linkse bestuurders dat wij helemaal geen industrie nodig hebben. Daar komen ze nu op terug.

Nu verdwijnt er opnieuw industrie en komt er weer grote werkeloosheid aan.

Je vraagt je af waarom de arbeidsmarkt nog zo krap is. Dat heeft een aantal redenen:

1. De overheid is onder Rutte met 35.000 hoogopgeleide ambtenaren toegenomen. Die werknemers zijn aan de markt onttrokken.

2. Onze arbeidsproductiviteit is afgenomen.

3. Er zijn veel bullshitbanen bij gekomen.

4. Arbeidsmigratie leidt tot grotere tekorten. Dat klinkt tegenstrijdig, maar een aardbeienplukker heeft ook een tandarts, huis, school voor de kinderen, ziekenhuis etc nodig.
Hier wordt het uitgelegd:
https://www.volkskrant.nl...de-arbeidsmarkt~bb4d2946/

5. Parttime werken of helemaal niet werken wordt aangemoedigd door de staat (met Toeslagen).

6. Nederland heeft drie miljoen mensen die niet werken maar wel kunnen werken. Die tellen niet mee in de officiële statistieken van de werkelozen, maar zijn eigenlijk ook gewoon werkeloos.


Ik voorspel hier en nu dat binnen enkele jaren de massa-werkeloosheid weer helemaal terugkomt.

[Reactie gewijzigd door andreetje op 20 oktober 2024 08:48]

Dabbel @andreetje20 oktober 2024 13:41
Leuk je voorspelling, gebaseerd op niks. Niemand in NL wilt productiewerk doen. Wrm denk je dat we zoveel arbeiders uit oost europa halen 8)7
andreetje
@Dabbel21 oktober 2024 15:56
Oost-Europeanen zijn lekker goedkoop en kneedbaar. Geen Nederlander kan leven van werk als aardbeienplukker.
https://www.bnnvara.nl/ze...n-maatschappelijke-onrust

We zullen zien waar het naar toe gaat met de werkeloosheid.
Om een voorbeeld te noemen: Stellantis wil de productie van Italië overbrengen naar Marokko. Je kunt wel raden waarom: de salarissen in Marokko zijn lager. En waarschijnlijk werken Marokkanen ook nog eens harder.
Dabbel @andreetje21 oktober 2024 16:31
No shit sherlock en jij wilt nog meer productiewerk hier houden. Hoe denk je dat de Europese merken concurrerend blijven. Niet door de lonen van hier te betalen 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 21 oktober 2024 16:31]

andreetje
@Dabbel21 oktober 2024 20:27
Nee, dat lukt inderdaad niet. Maar de westerse overheden hadden het niet zo ver moeten laten komen. Het is heel slecht dat wij hier onze industrie verliezen.
Dabbel @andreetje21 oktober 2024 23:56
Als we de industrie hier hielden, dan kon niemand het betalen. En er zijn hier helemaal geen arbeiders voor productiewerk. Dus hoezo de industrie hier houden. Jij bent ver verwijderd van de realiteit. 8)7

Owja, ondertussen vergeten dat wij hier met miljarden euro’s tegelijk aan protectionisme doen. 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 22 oktober 2024 00:02]

andreetje
@Dabbel22 oktober 2024 13:46
Als we de industrie hier hielden, dan kon niemand het betalen. En er zijn hier helemaal geen arbeiders voor productiewerk. Dus hoezo de industrie hier houden.
We hebben toch industrie in Nederland en Europa? We maken in Nederland o.a. fietsen en onderdelen voor auto's en chipmachines, maar nog veel meer dan dat. In Europa werken drie miljoen mensen in de auto-industrie en ruim 10 miljoen mensen in de gehele industrie. Begrijp ik goed dat dat van jou mag verdwijnen? Wat moeten die mensen dan gaan doen?
Owja, ondertussen vergeten dat wij hier met miljarden euro’s tegelijk aan protectionisme doen.
Wat bedoel je met "wij doen voor miljarden aan protectionisme"? Bedoel je daarmee dat ons land voor miljarden aan importheffingen ontvangt? Dat lijkt me alleen maar gunstig voor onze eigen werkgelegenheid.
Dabbel @andreetje22 oktober 2024 15:38
Daarom zijn de fietsen hier 1000+ euro per stuk 8)7 voor iets dat 100 euro kost. En jij blij dat te betalen. Ik bedoel wat ik zeg. Wij doen hier aan protectionisme, dat is helemaal niet goed. Prijzen worden kunstmatig hoog gehouden. Er wordt minder geïnnoveerd. Kijk maar naar VW hopeloos ver achter op de rest. Premium prijzen voor een product dat de helft kost in een ander werelddeel. En jij bent daar blij mee. 8)7
andreetje
@Dabbel23 oktober 2024 09:53
Ik ben uiteraard niet blij met hoge prijzen. Maar ik besef ook dat Europa nooit tegen Azië op kan omdat productie hier nu eenmaal duurder is (energiekosten, loonkosten, milieuregels etc.).

Jij kunt misschien denken: ik werk niet in de industrie, dus het maakt mij niet uit, maar als miljoenen werknemers hun baan verliezen ga jij dat ook merken. En degenen die het aangaat al helemaal.
Uiteindelijk zal Europa zonder protectionisme volledig verarmen.
Dabbel @andreetje24 oktober 2024 01:20
Welke armoede hebben wij gehad sinds de verhuizing van al het industrie nr Azie? Don’t worry. I’ll wait.
phoenix2149 @ZeTaCy4 oktober 2024 17:32
Dus jij bent een voorstander dat een staat (china) de hele concurrentie markt hier kapot kan maken?

Beetje als dat China veel infrastructuur in Afrika in handen heeft. Alles kapot maakt, inclusief de werknemers, omdat ze het (veel) goedkoper aanbieden door statelijke steun en omkoping?

China speelt een heel gevaarlijk spelletje en we moeten er echt voor waken dat we niet vallen voor dergelijke zoet makertjes, want er komt een dag dat ineens china hier de dienst uit gaat maken en bepaalt hoe de markt werkt en dat wil je echt niet.

Daarentegen laat de Europese automakers behoorlijke eigenwijze houding zien door (veel te) laat in de EV markt in te stappen en te veel op ICE te blijven investeren. Dat gaat hun de verdoemenis in helpen. Dus dit alles is eigenlijk ook behoorlijk hun eigen schuld, mede door Europese/landelijke regelgeving die maar subsidies (of belasting verlagingen) blijft doorvoeren op olie backed industrie.

Het wil niet zeggen dat ik per definitie voor import heffing ben. Ik ben voorstander voor een vrije competitive markt, maar zodra er staatssteun bij komt kijken is het geen vrije markt meer. Dit is een oneerlijke competitief voordeel voor een ansder bedrijf die de markt verziekt.
andreetje
@phoenix21496 oktober 2024 10:05
In een vrije markt is een EV volledig kansloos. Er worden in Nederland uitsluitend EV's verkocht vanwege de subsidie. Nu de subsidies afgebouwd worden en er een eerlijker speelveld komt, wordt duidelijk dat de consument de EV niet wil.

Er is geen vrije markt. In een echte vrije markt zouden LPG en diesel winnen, omdat die het goedkoopst rijden.
phoenix2149 @andreetje6 oktober 2024 13:53
Ik ben ook tegen subsidie/kortingen eerlijk gezegd. In mijn ogen is het beter om de slechtere variant te belasten en die belasting te gebruiken voor iets goeds.

Zo kun je (zoals tot nu toe) met bijtelling stimuleren om juist voor een milieuvriendelijker alternatief te gaan. Ergo: diesel 25% bijtelling en benzine 21% en elektrisch 18% is geen slecht idee om zo goed gedrag te stimuleren maar om ook budget neutraal te handelen. En ja dat zal op gegeven moment er wel voor zorgen dat het ongunstig wordt voor de staatskas (meer EV en minder diesel) dan gaan die bijtelling tarieven weer bijgesteld worden. Mijn inziens mag een lease auto wel wat voordeliger zijn dan een (tweedehandse) privé auto anders heb je weer twee auto’s. Namelijk een van de zaak (zonder privé gebruik) en een privé.

Ook privé kun je dat stimuleren door benzine en diesel meer te belasten. We weten allemaal dat deze accijns in de grote pot komen,

Beetje net als energie label. Is je label laag betaal je minder aan milieu heffing. Is je label hoog betaal je het veelvoudige aan milieu heffing. De tijd dat diesel bijvoorbeeld goedkoper is dan benzine moet eens voorbij zijn. Al die kortingen op slechte industrie moet stoppen/afgebouwd worden.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 6 oktober 2024 14:48]

andreetje
@phoenix21496 oktober 2024 21:55
Ik ben ook tegen subsidie/kortingen eerlijk gezegd. In mijn ogen is het beter om de slechtere variant te belasten en die belasting te gebruiken voor iets goeds.
Voor mij zijn dit twee dezelfde zinnen waar jij tegengesteld over denkt. Subsidie/korting of de slechtere variant te belasten: het is imho om het even.

Als je geen subsidie/korting wilt, dan moet je de ICE en de EV gelijk belasten. En dan is de EV een kansloos product.
phoenix2149 @andreetje7 oktober 2024 07:28
Subsidie of hogere kosten alzijdig fundamenteel andere dingen.

Beide kunnen wel een stimulerend effect hebben, maar het is een hele andere benadering.

Al het nieuwe is altijd even duurder of moeilijk te adapteren, maar uiteindelijk is het om de mensheid verder te brengen.
andreetje
@phoenix21497 oktober 2024 22:45
Jij vindt het fundamenteel andere dingen, maar financieel maakt het helemaal niets uit.

Het nieuwe wordt pas geaccepteerd als het beter is. Zie bijvoorbeeld de digitale camera: echte fotografen accepteerden het pas toen de kwaliteit vergelijkbaar was met filmrolletjes. De EV is nog niet zover.
phoenix2149 @andreetje9 oktober 2024 17:50
Het is maar hoe je “beter” definieert.

Wat maakt een ICE “beter” dan een EV?

Range? Tank snelheid? Prijs van aanschaf? Prijs /km? PK? Tijd van 0-100? Milieu?

Range: meer dan genoeg voor dagelijkse commute. Lange afstanden duren wat langer door het extra moeten “tanken”

Tank snelheid: ik hoef nooit te stoppen eigenlijk. Want tanken gebeurd wanneer ik de auto niet gebruik. Die ene keer dat ik het net niet/net wel red even 5min snel-lader en door.

Prijs aanschaf: ja is duurder. Maar TCO is goedkoper

Prijs/km: incl onderhoud etc beduidend goedkoper

PK: altijd power! Amazing.

0-100: boeit me niet maar 6,7s is meer dan OK

Milieu: ik ben blij dat ik mijn steentje bijdraag ondanks dat Lease bijtelling ietsje meer was dan octavia combi.

Ik zie alleen maar goede punten van een EV. Betekent dit dat ICE slecht is? Nee tuurlijk niet. Maar het is niet de toekomst. EV is de toekomst.

Digitale camera is eigenlijk nog steeds niet zo goed als of “beter” dan analoog in vele opzichten. Maar digitaal is wel makkelijker, dus ook hier is het afhankelijk van wat je definieert dat wat “beter” inhoud.

Er is een reden waarom veel fotografen of steeds analoog prefereren, maar ook film industrie die nog steeds regelmatig op 35mm filmt en soms zelfs 65/70mm.
Analoog heeft vaak veel meer dynamische range en is mee realistisch en atmosferisch

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 9 oktober 2024 18:01]

andreetje
@phoenix214912 oktober 2024 07:44
De EV is ongeschikt om met de caravan door Europa te toeren. Voorlopig vind ik dat erg leuk, dus is de EV voor mij een no-go. Had ik geen caravan gehad, dan zou ik daar misschien anders over denken.

Of de EV "de" toekomst heeft, weet ik niet. Zijn er genoeg grondstoffen? Niet alleen voor de EV zelf, maar ook voor alle netwerken en stroomhuisjes wereldwijd. Elektriciteit is nu eenmaal een beroerde energiebron. Wanneer heeft Nederland genoeg netwerkcapaciteit? En wanneer hebben alle landen ter wereld dit klaar? Waar komt de groene stroom vandaan? Ook die kost veel grondstoffen.

De TCO van de EV is discutabel. Er werd hier op Tweakers beweerd dat de EV een lage en de ICE een hoge afschrijving zou krijgen. Het lijkt eerder omgekeerd. Afschrijving is een van de grootste kostenposten van een auto. Daarnaast verdwijnen de fiscale voordelen. De Chinese EV wordt kunstmatig duur gemaakt. Verzekering is duurder dan van een ICE. Het enige voordeel is: in de zomer met je eigen zonnestroom laden en/of rekening houden met dynamische tarieven.
Als je toevallig een eigen oprit hebt, is dat haalbaar. Anders kan de EV sowieso een drama zijn. Te weinig laadplekken, 's nachts je auto verplaatsen, hoge stroomprijs...
phoenix2149 @andreetje12 oktober 2024 11:13
Hoezo ongeschikt? Kan prima. Range gaat wel omlaag dus je moet vaker laden. Maar als je haast hebt met de caravan op vakantie dan doe je wat fout. Gaan volgend jaar naar zuid Frankrijk met de vouwwagen. Het is even wennen dat wel. Maar ongeschikt is het zeker niet.

TCO ≠ alleen afschrijving het is meer dan dat. Als benzine/diesel aanzienlijk duurder wordt gaat de TCO van een ICE aanzienlijk omhoog. Als het het brandstof zelf is zal dat ook wel wat effect hebben op de elektriciteit. Maar vooral accijns en belasting zal omhoog gaan.

De milieu zones (0 emissie) gaan ook helpen naar de overstap op EV.

Overigens denk jij dat de olievoorraad in de grond oneindig is? Ok het zal geen 2030 zijn maar ga er maar vanuit dat rond 2050 de olie erg schaars gaat worden. Als we daar niet nu op voorbereiden zal het een flinke nekslag worden voor de mensheid.
andreetje
@phoenix214915 oktober 2024 17:48
Hoezo ongeschikt? Kan prima. Range gaat wel omlaag dus je moet vaker laden. Maar als je haast hebt met de caravan op vakantie dan doe je wat fout.
Ik sprak laatst een Tesla model Y bezitter met een caravan. Die kon per laadbeurt 100 tot maximaal 150 km (achter een vrachtauto, wind mee) halen. En vervolgens laadde hij de Y weer op tot 100% - wat extra lang duurt.
Dan moet je inderdaad geen haast hebben om naar Montpellier te rijden ;)
Als benzine/diesel aanzienlijk duurder wordt gaat de TCO van een ICE aanzienlijk omhoog.
Als stroom duurder wordt gaat de TCO van de EV aanzienlijk omhoog... Wat is je punt? Wat hebben we aan dit soort voorspellingen?
Overigens denk jij dat de olievoorraad in de grond oneindig is?
Yep. Dat denk ik. Al tientallen jaren geleden werd voorspeld dat het snel minder zou worden, maar daar is niets van gebleken.
Ok het zal geen 2030 zijn maar ga er maar vanuit dat rond 2050 de olie erg schaars gaat worden.
Weer een onbewezen voorspelling.
Marve79 @ZeTaCy4 oktober 2024 18:01
Ik hoef iig geen Chinees, ik zou er nooit eentje kopen. Alleen al vanwege het gebrekkige dealernetwerk hier. Genoeg voorbeelden van EV fabrikanten ook die ineens failliet gingen, dan zit je daar met een baksteen van 40K.
andreetje
@Marve796 oktober 2024 10:06
Dit is dus een totaal onderbelicht probleem, en de reden dat je in GB geen Chinese auto kunt verzekeren. Na een aanrijding kunnen ze niet gerepareerd worden vanwege gebrek aan onderdelen en kennis. Dan moet de verzekering dus een nieuwe auto geven.
mariomario @ZeTaCy4 oktober 2024 17:42
Het feit dat europesche consumenten iets van belastinggeld ontvangen, van welk land dan ook, gaat gewoon heel erg tegen EU gedachtes in. Belastingen zijn er om te betalen.
Petje_Kroketje @ZeTaCy4 oktober 2024 20:54
In 1776 was het socialisme/communisme nog niet uitgevonden.
De schrijver kon dus nooit beseffen dat een socialistische/communistische superstaat als China de principes uit dit boek zou kunnen gebruiken om kleinere landen tot economische vazalstaten te maken.
Als je wilt weten wat China's intenties zijn met kleinere, zwakkere landen, kijk je even naar wat ze gedaan hebben in Sri-Lanka, Suriname en diverse andere Afrikaanse landen die zeldzame grondstoffen bezitten.

[Reactie gewijzigd door Petje_Kroketje op 4 oktober 2024 20:55]

andreetje
@Petje_Kroketje6 oktober 2024 10:09
Als je wilt weten wat China's intenties zijn met kleinere, zwakkere landen, kijk je even naar wat ze gedaan hebben in Sri-Lanka, Suriname en diverse andere Afrikaanse landen die zeldzame grondstoffen bezitten.
Dat hebben die landen zelf gedaan door leningen bij de Chinezen aan te gaan die ze nooit terug kunnen betalen. Zo krijgt China goedkoop de halve wereld in handen (en met name strategische infrastructuur).
Petje_Kroketje @andreetje14 oktober 2024 16:41
Klopt helemaal, maar om dit soort boeteclausules op te nemen in je contracten met derdewereldlanden, moet je toch wel van een gewetenloos soort zijn, toch?
andreetje
@Petje_Kroketje17 oktober 2024 09:43
Mee eens.
paradoXical @ZeTaCy5 oktober 2024 07:22
Waarom je daar tegen bent? Ik kan wel wat bedenken:

- productie door dwangarbeid
- lage lonen
- milieuvervuiling
- het bewust kapot willen maken van de concurrentie
- afhankelijkheid
Marzman @ZeTaCy5 oktober 2024 08:00
AH heeft ook twee keer producten onder de inkoopprijs verkocht waardoor grote ketens failliet gingen (wat was het Edah en ... ik weet het niet eens meer). Daarna kon AH de prijzen weer verhogen.

China doet dit in het groot. Wat daar mis mee is?

In Belgie is dit trouwens verboden om te verkopen onder de kostprijs, dus technisch gezien zijn Chinese auto's in Belgie verboden? Ik zie ze gewoon rondrijden.

[Reactie gewijzigd door Marzman op 5 oktober 2024 08:04]

andreetje
@Marzman6 oktober 2024 10:11
Wat daar mis mee is?
In Europa werken 14 miljoen mensen in de industrie. China maakt hen in razend tempo werkeloos.

Ik voorspel dat Europa binnen enkele jaren geen arbeidstekort meer heeft, maar massa-werkeloosheid en diepe armoede. Industrie-arbeiders kunnen het beste omscholen naar verpleegkundige.
freedzed6 @ZeTaCy5 oktober 2024 14:39
Slecht idee? Ja, als optie kan je de lonen halveren. Kijken of dat lukt.

De Chinese telefoons zijn ook zo'n voorbeeld. De Huawei Px was opeens wel heel erg goed en dat voor de helft van de Samsung prijs. RaRa hoe kan dat?
Is dat goed of eerder slim door vals te spelen? Kennis goedkoop jatten en daarna de markt verstoren omdat je producten veel goedkoper te maken zijn.
mac1987 @ZeTaCy5 oktober 2024 22:33
Vrijhandel werkt alleen als het echt vrij is. Als een partij strenge eisen stelt aan import (plicht tot joint ventures en kennisoverdracht en verbod op bepaalde luxeproducten uit buitenland voor deel van de bevolking) en tegelijkertijd de eigen industrie zwaar subsidieert, en de andere partij voert volledige vrijhandel zonder subsidies, dan is dat altijd ten nadele van de de tweede partij.
De EU zou dus de importheffingen moeten opheffen, maar alleen als China de subsidie en plicht tot joint ventures en kennisoverdracht beëindigt.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 5 oktober 2024 22:33]

andreetje
@mac19876 oktober 2024 10:13
Europa moet nog veel meer eisen stellen. Eisen aan schone mining en productie, eisen aan beschikbaarheid van onderdelen en kennis om een Chinese EV zeker 15 jaar te kunnen repareren, eisen aan arbeidsomstandigheden, eisen aan groene energie etc.
mac1987 @andreetje6 oktober 2024 13:54
Het ging hier over vrije handel en economische impact. Kijken we naar sociale en ecologische aspecten, dan valt daar inderdaad iets voor te zeggen, maar staat los van de economisch optimale manier van handelen.
andreetje
@mac19876 oktober 2024 21:49
Da's veel complexer. Je zou kunnen vinden dat er daar geproduceerd moet worden waar het het goedkoopst is, maar is dat altijd (afgezien van sociale en milieuaspecten) economisch het best? Dan telt mee: werkgelegenheid, transport etc.
mac1987 @andreetje8 oktober 2024 22:20
Klopt, maar de manier waarop je daarop uitkomt zou (volgens de puur economische theorie) niet via heffingen of verboden moeten zijn, maar hooguit via tijdelijke stimulans.
Deze discussie is echter academisch, aangezien er geen sprake is van een gelijk en eerlijk speelveld. China heeft ook geen open economie, dus gaat deze hele theorie niet op.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 8 oktober 2024 22:21]

andreetje
@mac19878 oktober 2024 22:32
Mee eens.
Anonymoussaurus @Snow_King4 oktober 2024 15:22
Ik snap de logica hier niet zo. Sure, als we als Europese Unie arm zouden zijn had ik je comment begrepen, maar de Europese Unie kan natuurlijk ook veel meer geld gaan investeren op de manier dat China dat doet.
MrRobot @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:25
Dan blijft er altijd nog het verschil tussen arbeidskosten waar we nooit tegenop kunnen concureren.
In de EU zijn de arbeidskosten per uur gemiddeld veel hoger door strengere regelgeving, hogere loonkosten, en sociale voordelen zoals verzekeringen en pensioenen. In landen zoals Duitsland of Nederland kan dit variëren tussen €30 en €40 per uur, terwijl in China de gemiddelde arbeidskosten aanzienlijk lager zijn, doorgaans onder de €10 per uur.

Dan heb ik het nog niet eens over de milieu-eisen in China, die lopen behoorlijk achter en de controle hierop is erg gering.

Maar uiteindelijk denk ik dat het inderdaad zo is dat de Chinese EV's te goedkoop zijn, tegenover EV's uit de EU die naar mijn idee te duur zijn. Door op deze manier met een importheffing de concurentie te verkleinen blijven wij in de EU te veel betalen.

[Reactie gewijzigd door MrRobot op 4 oktober 2024 15:54]

HansRemmerswaal @MrRobot4 oktober 2024 15:33
Ik denk dat het grootste gedeelte van de auto met robots in elkaar wordt gezet.
Het stuk arbeidskosten zal in dat geval maar een klein gedeelte van de kostprijs verklaren.
MrRobot @HansRemmerswaal4 oktober 2024 15:40
Deze robots zijn slechts 1 onderdeel van het fabricageproces.
Grondstoffen, vervoer, onderhoud robots, monitoring robots, design, etc wordt nog allemaal door mensen gedaan.
Verwijderd @MrRobot4 oktober 2024 16:15
Yep ... Gans de boel is inhouse gedaan in China. Grondstoffen gaan naar de lokale verwerkers, dat lage kosten hebben wegens geen milieu beperkingen en lage loon kosten. Dat gaat dan naar productie van de onderdelen waar we terug op de 2 punten komen. En dan ...

We hebben de grondstoffen maar vaak is dat in gebieden dat iets lastiger zijn en dus duurder, zoals Noorwegen. Dan moet je de lonen en milieu eisen erbij nemen.

Is nog in het nieuws dat de mega fabriek dat ze in Noorwegen gebouw hebben, voor de productie van batterijen, gans hun expansie plannen stopgezet hebben en 1500 mensen gaan ontslagen (en dat was een dicht bij de bron productie). Waarom? Vele auto merken hebben hun bestellingen geannuleerd want ze hebben de markt mispakt.

Het probleem met de EU industrie zit hem niet enkel op de integratie en kosten maar ook dat ze te veel gesmeten hebben op dure EV auto's. En dat gaat in het begin, wanneer je de mensen dat genoeg $$$ hebt kan aanspreken (zijn vaak dezelfde mensen dat Tesla's kochten). Maar dan komt de grote markt ...

Onze infrastructuur is voor EVs, sorry als ik het zeg, bar slecht. Ik zit in Hamburg en er zijn exact 2 laad posities hier in de buurt. En vaak stonden die leeg, en toen we wegenwerken waren voor 9 maanden, kon je ze niet een aan.

Rara wat de mensen hier allemaal rijden? Verbrandingsmotors en soms zie je een hybrid auto. Als je al een echte EV ziet, dan is het vaak van iemand dat buiten de stad woont met hun eigen huis.

Je kan niet verkopen als je prijzen zo zot zijn. Een benzine motor, deftig auto koop je voor 20k, en dat ding doet 600km zonder al het gedoe van opladen of winter verbruik, enz. Hetzelfde model in EV zie ik 36k ... GOE ZOT! Ja, elektriciteit is theoretic goedkoper, maar intussen is het hier ook weeral 0.35cent/kwh (als je kan thuis laden, wat je niet kan want 80% van de mensen in deze stad wonen in appartement!). Dan ben je afhankelijk van de duurdere laadpalen. En gans je economie gaat snel weg.

Kijk, vroeger betaalde je 3000 Euro meer voor een Diezel motor, en de vaak 30 a 40cent goedkopere diesel verdiende je terug naar 5~8 jaar (spreek niet over firma autos dat meer rijden). Als je 16.000 Euro meer betaald, tja ... is er geen terugverdien model voor al de mensen dat wonen in apartmenten.

En dan komen de Chinese, dat over produceren in hun eigen land, subsidies, beter/goedkopere integratie, ... en die komen dan met spullen dat 8k goedkoper zijn (en vaak met veel meer standaard electronica), tja, dan beginnen mensen te kijken.

Het is niet een Chinees probleem maar een EU automakers probleem. Ze zijn te duur, nemen slechte beslissingen, zuigen ook subsidies (want al die kortingen / geen weg tax dat je kreeg op een EV auto, is een omgekeerde subsidie) en ja, dan komt de "we moeten de EU auto markt beschermen". Van wat? We zijn eigenlijk slechte planningen van bedrijven aan het belonen.

Moet er import tax zijn, ja, reken de subsidies voordelen en loon voordelen als de basis. Maar die willekeurige cijfers komt mij over als dom. Feit is, dat onze auto industrie fouten gemaakt heeft. En om eerlijk te zijn, een deel is hun eigen terughoudenheid geweest voor investeren (met te veel focus op goede af klanten), een ander deel is hun eigen mass publiek klanten niet te kennen.

M.a.w, het is niet enkel een "wat zijn de China voordelen" maar ook dat we moeten intern kijken.

Hot take:

Ik zie buiten de milieu voordelen, eigenlijk niet de voordelen van EV autos. En dan spreken we nog niet over de verborgen milieu kosten want al te vaak worden milieu voordelen ons verkocht maar in de praktijk is het vaak anders. Zie recyclage plastiek, waar in de praktijk de meeste plastiek niet gerecycled word! Maar men verkoopt het argument vaak zo.

Mijn ouders hebben een kleine EV, en hebben spijt ervan. De range is zo een issue, in de winter is het nog erger. Al de gratis of goedkope laadpalen dat ze vonden, zijn nu allemaal duurder. En ze hebben het voordeel van thuis landen + zonne panelen, niet iets dat de meeste van ons hebben. En die goedkope EV was nog altijd 9K duurder dan dezelfde uitvoering in benzine (dat 600km+ deed!).

Over het laatste de cijfer gezien dat tussen de 50 en 70% van EV eigenaars teruggaan naar benzine voertuigen (hangt af van continent).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 4 oktober 2024 16:18]

stylezzz @Verwijderd4 oktober 2024 16:25
Ik vermoed dat je belg bent? Gaat prima hoor die EV adoptie in belgie.... :)

https://www.egear.be/elektrische-auto-verkoop-2024-h1/
anessie @stylezzz4 oktober 2024 17:00
Ik vermoed dat je geen Belg bent?

Dat soort sites doet niets anders als de leasingcijfers misbruiken om dan van verkopen te spreken.

https://statbel.fgov.be/n...t%20volledige%20wagenpark.
stylezzz @anessie4 oktober 2024 18:36
Lease of particulier. Ze rijden op dezelfde weg.
Anonymoussaurus @MrRobot4 oktober 2024 15:31
We zouden dat toch ook kunnen outsourcen naar landen waar de lonen wat lager liggen en we afspraken maken over milieu-eisen? Maar ja, dat hele verschepen is dan niet zo groen meer...
d3x @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:45
dat doen ze al... waarom denk je dat Tesla , Volvo en anderen al een uitzondering hebben gevraagd.
Made in china :D

Het klopt dat dit geen correctie concurrentie is en ja andere dingen hebben al aangetoond dat het valse concurrentie is (zoals zonnepanelen) , maar laat ons niet allen de schuld op de chinezen steken, de EU autoconstructuurs zijn op zichzelf de boosdoener van vele dingen onderandere hun 101 BTO principes. Bij de omvormers was SMA de voorligger, maar woeker prijzen hebben hun gewoon de markt gekost.
Navi @d3x4 oktober 2024 15:54
Tesla heeft ook een fabriek in Berlijn. (Naast China & Noord-Amerika, en wat kleine assembly in Nederland)

Dus Tesla kan op die manier de importheffingen vermijden door gewoon in Berlijn te produceren voor de EU.
d3x @Navi4 oktober 2024 16:00
en BYD, Geely en andere zijn al bezig in Hongarije en Turkije etc... die gaan sneller zijn dan je denkt....

kijk eens naar de volumes dat die op eigen bodem draaien en hoe snel deze kunnen schakelen, kunnen wij in EU nog iets van leren.
Navi @d3x4 oktober 2024 18:34
Turkije zit niet in de EU, Hongarije wel.

Je kunt dus zeggen dat de maatregelen werken als er meteen fabrieken in de EU geopend worden.
joey6666 @Navi4 oktober 2024 19:04
Sterker nog, BYD heeft in 16 maanden tijd een fabriek in Thailand uit de grond gestampt. Gelden deze geproduceerde auto's dan ook onder de importheffingen?

[Reactie gewijzigd door joey6666 op 4 oktober 2024 19:05]

E5X @Navi4 oktober 2024 22:11
Turkije heeft associatieverdrag met EU waardoor de Chinese auto's die in Turkije in elkaar geschroefd worden zonder importheffing geïmporteerd kunnen worden.

nieuws: Chinese autofabrikant BYD bouwt fabriek in Turkije en omzeilt EU-impo....
joker1977 @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:46
Je bedoelt nog een keer dezelfde fout maken? We willen onze afhankelijkheid van "ver weg" e.d. toch reduceren?

Afspraken over milieu-eisen zijn kansloos. Dat eindigt toch altijd met "kijk maar hoe je het doet, zolang wij maar plausible deniability hebben dat we kunnen zeggen dat we er niet van wisten". Idem voor mensenrechten.
Wouterie @MrRobot4 oktober 2024 15:41
En toch, ik blijf het een leuk voorbeeld vinden, zien we dat de Europese aardappel zo zwaar gesubsidieerd is dat de Zuid-Amerikaanse aardappelboeren er niet tegen kunnen concurreren in hun eigen landen. Nu is het een keer andersom en breekt de paniek uit. Is dat niet een klein beetje meten met twee maten?
Als wij het met aardappelen kunnen, dan kunnen we het ook met auto's, en als wij het met aardappelen goed vinden dan vinden we het ook goed met auto's. Toch?
xzaz @Wouterie4 oktober 2024 16:12
Dan is het aan de Zuid-Amerikanen om daar importheffingen over te laten betalen.
Wouterie @xzaz4 oktober 2024 16:55
En die importheffingen zijn niet toegestaan van de WTO omdat dumping onvoldoende werd aangetoond. Het beroep van Colombia loopt nog, maar de EU weet het al jaren te rekken zo.
amigob2 @MrRobot4 oktober 2024 16:15
dus omdat het daar goedkoper is ( arbeids kosten) om milleu friendelijke auto's voor ons te maken moeten we de mileu friendelijke auto's die daar vandaan komen maar duurder maken ?
Ik vind dit zo krom als een banaan
tc982 @MrRobot4 oktober 2024 16:16
Teveel betalen? We betalen te weinig omdat ze in China er niets van aantrekken! Milieu en mens zijn maar wegwerpartikelen in ons dwang naar goedkoop. De wereld wordt op deze manier om zeep geholpen, en we zouden veel strenger moeten zijn naar het toelaten van producten van landen waar ze de toekomst voor iedereen weggooien.
n4m3l355
@MrRobot5 oktober 2024 10:10
Ondanks lagere uurkosten (zeg maar gerust onder onder de 2 euro per uur, niet 10 euro voor een productie medewerker) maken alle auto fabrikanten muv Tesla/BYD verlies op iedere verkoop.

En juist dit zou eigenlijk reden genoeg moeten zijn om tegen China te zeggen dat deze auto's de EU niet binnenkomen. Het is niet alleen dat ze tegen verlies worden verkocht, maar de overgrote meerderheid gaat op korte termijn failiet en wat doe je dan met zo'n auto? We zien nu in China al dat bepaalde auto's minder/niet functioneren nadat de fabrikant omvalt, op termijn krijg je ook geen onderdelen meer voor deze auto's. Dat moeten we toch helemaal niet willen in de EU?

Exporteren van producten die 5-10-15 jaar mee moeten gaan terwijl de fabrikant hoogst waarschijnlijk niet meer bestaat is absurd.

Overigens het is wel bijzonder dat China zeurt over deze heffing. Toevallig had ik twee Tesla's in China vanuit de US, 60% belasting, als jij denkt een leuke Mercedes te importeren wederom is dat 60%. Waarom zouden wij minder vragen?
Snow_King @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:37
Nee, want WTO regels zeggen dat je als overheid niet zo maar subsidie mag verstrekken aan je bedrijven. Om zo de spelregels eerlijk te houden over de wereld.
r2504 @Anonymoussaurus4 oktober 2024 17:08
Het is niet puur een kwestie van meer te investeren of wil je dat de EU ook je rechten gaat beperken (terug naar een 6 of zelfs 7 dagen werkweek, inwonen in je bedrijf, nul sociale rechten, geen gezondheidszorg, ...) ?

Concurrentie is gezond als de regels langs beide kanten identiek zijn... maar dat zijn ze totaal niet !
andrik1 @Snow_King4 oktober 2024 15:26
Hoe ik verwacht dat het zal gaan: Europese fabrikanten hebben met deze maatregel plotseling geen incentive meer om het 'beter' te doen, want Chinese auto's maken we lekker fors duurder. Resultaat..consument is onderaan de streep duurder uit en verder verandert er niks.
ManiacsHouse @andrik14 oktober 2024 15:39
Dat dus. Koren op de molen. Onderling weinig tot geen echte concurrentie. En een goedkopere concurrent via overheid uitgeschakeld.
blinded @ManiacsHouse4 oktober 2024 16:10
Dan koop je een kia/tesla/ford
NoTechSupport @andrik14 oktober 2024 16:25
Je doet alsof de Chinese fabrikanten de enige vorm van concurrentie zijn. De Europese fabrikanten concurreren onderling en met Amerikaanse, Japanse en Zuid-Koreaanse fabrikanten. Deze maatregelen zijn geen protectionisme in de zin dat we het speelveld in onze richting proberen te kantelen, we proberen het gelijk te houden nadat China het gekanteld heeft in zijn richting door subsidiëring van zijn industrie (naast wagens, zonnepanelen, windmolens, staal, aluminium, ...).
Wouterie @andrik14 oktober 2024 15:43
China is inmiddels de belangrijkste afzetmarkt voor Europese automerken. Volvo is inmiddels volledig in Chinese handen. Linksom of rechtsom gaan deze heffingen er voor zorgen dat het voor de Europeanen duurder wordt. Zodra China gaat 'terugslaan' is het over met de Europese merken aldaar.
Zyphlan
@Wouterie4 oktober 2024 16:43
KLOPT: Maar wat je vergeet is dat je dan spreekt van een trade war aangezien wij dan ook weer terugslaan
, en dat zou voor ons zeker pijn doen, maar voor de Chinezen VEEL meer pijn omdat zij veel meer exporteren en daar hun economie op gestoeld is.
Wouterie @Zyphlan4 oktober 2024 16:50
Wees daar maar niet zo zeker van. Als we hier al in paniek raken van een handjevol Chinese auto's, dan vraag ik me af wat de reactie is wanneer China komt met heffingen. Daarbij vind ik het een beetje raar om aan te sturen op een handelsoorlog met China terwijl net aan het bekomen zijn van een energiecrisis.
Zyphlan
@Wouterie4 oktober 2024 17:36
Nee, de Chinese overheid heeft dit zelf veroorzaakt. De EU heeft al 20 jaar geprobeerd om ze eerlijk handel te laten bedrijven, en elke keer blijft het bij beloftes en weinig vooruitgang. Dit zat er dus al jaren aan te komen.
E5X @andrik14 oktober 2024 22:13
Naast de Europese markt is er nog een genoeg andere markt over voor Europese bedrijven om wel hun best te doen. Daarnaast gelden de importtarieven niet voor eeuwig. Zodra ze vervallen moeten de EU autobedrijven de strijd aan kunnen. Kortom, ik vermoed dat ze wel gaan veranderen.
Kevinp @Snow_King4 oktober 2024 15:23
Deels mee eens, maar je ziet nu dat VAG en andere Europeese fabrikanten jaren hebben lopen slapen. En wij als burger nu extra geld moeten betalen vanwege mismanagement daar.

Heeft iemand een lijst van lobby bedrijven welke inspraak hebben gehad hier. Want of je het er nu wel of niet mee eens bent. Het moet wel zijn omdat het echt zo is dat China subsidie heeft gegeven. Niet omdat ze simpel weg een goedkoop en goed product maken en onze Duitse en Franse vrienden hun zaakjes niet op orde hebben.
Snow_King @Kevinp4 oktober 2024 15:39
Ik ben het met je eens, en dat schrijf ik ook, dat de Duitse fabrikanten hebben zitten slapen. Daar moet echt wat aan gebeuren.

Duitsland was echter tegen deze heffing (is het algemene idee) omdat ze bang zijn voor Chinese tegen maatregelen.

Ja, de Europese fabrikanten moeten aan de bak, maar het speelveld moet eerlijk zijn.
neh @Kevinp4 oktober 2024 15:41
Vooropgesteld dat autobedrijven uiteraard aangesproken moeten kunnen worden op hun prestaties...

Maar:
Duitsland is de grootste economie van de EU. Auto's en autoonderdelen zijn het grootste exportproduct van Duitsland. Er werken daar meer dan 700000 mensen direct in de autoindustrie (en dat aantal stijgt als je ook toeleveranciers gaat meetellen).

Tenzij we allemaal op zoek zijn naar een lagere levensstandaard, lijkt me niks mis met een beetje protectionisme. De voorgestelde regels stellen helemaal niks voor in vergelijking met de protectionistische regels waarmee China zijn interne markt beschermt.
1234567y @neh4 oktober 2024 23:56
Maar deze maatregelen zijn juist de laatste nagel in de kist van VW.

Hoeveel chinese auto's rijden hier nu rond? Weinig.
Hoeveel VWs rijden er in China rond? Veel.

Koreanse of Japanse auto's gaan het (klein) gat dat de chinese auto's nu innemen opvullen, geen europese auto's.
divvid @Snow_King4 oktober 2024 15:29
Als VAG/Stellantis/FCA met een <20k EV komen dan wordt dat heel interessant voor een grote groep. Nog niet zo lang geleden was een nieuwe Aygo zelfs voor minder dan 10k kaal te krijgen. Zelfde voor de equivalenten van suzuki, hyundai, etc. Daar rijden er dan ook veel van. Ik zou zeggen: kom maar op.

De EU zou NL moeten bewegen om meer naar gebruik i.p.v. bezit te gaan belasten. Nu zie ik tijdens mijn woon werk verkeer veel grote bakken heen en weer rijden. Misschien willen die mensen wel een kleine EV er naast, maar dat is nu financieel erg ongunstig.
Snow_King @divvid4 oktober 2024 15:40
Die Aygo is ook duurder geworden door extra veiligheids opties: E-Call, Voetgangers veiligheid, NCAP eisen, etc. Dat tikt allemaal aan op de auto.

En werknemers willen ook steeds meer loon, inflatie is een ding.

Het is niet makkelijk om auto's zo maar goedkoper te maken.
amigob2 @Snow_King4 oktober 2024 16:17
En china moet die veiligheids dingen ook in zijn auto's stoppen anders mogen ze hier niet verkocht worden
Snow_King @amigob24 oktober 2024 16:19
Je zei dat een Aygo vroeger 10k kostte, dat klopt. Alleen is dat niet meer het geval doordat in de afgelopen 15 jaar er heel wat extra eisen bij zijn gekomen.
amigob2 @Snow_King4 oktober 2024 16:21
Nee, dat wordt heij niet. De inflatsie maakt de auto's duurder. En de kwaliteit.
auto;s gaan veel langer mee tegewoordig En ze worden steeds groter
Golf mk1 is kleiner dan de polo tegenwoordig

Aygo 2005-->2024 13cm langer, 13cm breder, 6 cm hoger.

[Reactie gewijzigd door amigob2 op 4 oktober 2024 16:34]

divvid @Snow_King4 oktober 2024 17:00
Dat is ook niet erg of zo, maar besef wel, een kleine auto kost nu zo'n 20k nieuw. Het grootste deel daarvan is......belasting. (BPM + BTW). Hier kan men in den haag ook iets aan doen. Nu zit er op EV's (nog) geen BPM, dus zouden ze in verhouding best voordeliger 'kunnen' zijn. in 2025 wordt dat een vast bedrag van eur 667, ze worden dus nog duurder gemaakt.
bzzzt @divvid4 oktober 2024 15:44
Als VAG/Stellantis/FCA met een <20k EV komen dan wordt dat heel interessant voor een grote groep.
Renault heeft de Dacia Spring voor <18k.
De EU zou NL moeten bewegen om meer naar gebruik i.p.v. bezit te gaan belasten. Nu zie ik tijdens mijn woon werk verkeer veel grote bakken heen en weer rijden. Misschien willen die mensen wel een kleine EV er naast, maar dat is nu financieel erg ongunstig.
Als iedereen er nog een aantal auto's bij neemt omdat het 'toch niks kost' staan de straten straks helemaal vol en wordt je bezit straks overal belast met een flinke parkeervergunning naast je wegenbelasting per kilometer.
En of het nou handig is een kleine EV naast een grote auto aan te houden. Wanneer gebruik je die grote auto dan? En is het fabriceren van 2 auto's niet veel minder duurzaam?
amigob2 @bzzzt4 oktober 2024 16:19
Om dat die EV zo duur zijn gaar het veel langer duren om afscheid te nemen van de brandstof auto's
Want het wordt steeds rendabeler om die oude auto's op de weg te houden.
Dat is ook de reden waarom de afschrijving van de EV's zo hoog is.
bzzzt @amigob24 oktober 2024 16:35
EV's zijn niet bedoeld om autorijden supergoedkoop te maken, die zijn bedoeld om met minder milieu impact te rijden (in de vorm van potentieel groene energie en geen uitlaatgassen). Daarom is er een deadline voor brandstofauto's gesteld en worden bedrijven (dus lease/veelrijders) met regelgeving/voordeel gepushed om alleen maar EVs aan het wagenpark toe te voegen.

Dat staat helemaal los van de hoge afschrijving: die heeft te maken met het uitkomen van betere EVs waardoor een oude 'premium' wagen het aflegt tegen een nieuwe goedkopere EV. Mogelijk wat onzekerheden over de levensduur of repareerbaarheid en voornamelijk het kabinetsbeleid wat alle kanten op gaat zonder een visie te hebben (net als de kiezers overigens...)
divvid @bzzzt7 oktober 2024 08:23
En of het nou handig is een kleine EV naast een grote auto aan te houden. Wanneer gebruik je die grote auto dan? En is het fabriceren van 2 auto's niet veel minder duurzaam?
hele volksstammen hebben nu al een (EV) leasebak voor de deur en een kleine auto voor de boodschappen. Als daar ook de groep bij komt die niet kan leasen, maar nu wel een vervuilende oude auto rijden, zal er per saldo niet zo veel verschuiving zijn. Hooguit dat de kleine wagen weggedaan wordt en de boodschappen met de 'caravan bak' gedaan gaan worden.

De beprijzing van rijden wordt dan wel eerlijker. Nu betaalt de leaserijder met een EV en 40k km minder aan wegen belasting dan de alleenstaande moeder met derdehands twingootje.
bzzzt @divvid7 oktober 2024 09:03
[...]
hele volksstammen hebben nu al een (EV) leasebak voor de deur en een kleine auto voor de boodschappen.
Mijn ervaring (n=1) is juist andersom: een kleinere EV die minder praktisch is wordt aangevuld met een oudere stationwagen of iets dergelijks voor familieuitjes.
Als daar ook de groep bij komt die niet kan leasen, maar nu wel een vervuilende oude auto rijden, zal er per saldo niet zo veel verschuiving zijn.
Hooguit dat de kleine wagen weggedaan wordt en de boodschappen met de 'caravan bak' gedaan gaan worden.
Als de oude auto vanwege de range blijft staan naast een nieuwe kleine EV zie ik toch echt een forse toename in het aantal auto's.
De beprijzing van rijden wordt dan wel eerlijker. Nu betaalt de leaserijder met een EV en 40k km minder aan wegen belasting dan de alleenstaande moeder met derdehands twingootje.
Die kilometers zijn niet relevant omdat we belasten op bezit van de auto in plaats van gebruikt. Of dat oneerlijk is is een ander verhaal maar aan belasten op gebruik zitten ook nadelen.
We hebben de huidige kortingen bedacht om de leaserijder uit de brandstofauto te krijgen. Daar hebben we met z'n allen profijt van. Ook de alleenstaande moeder heeft betere luchtkwaliteit als er meer elektrisch gereden wordt...
Henk Jan Ober @divvid4 oktober 2024 18:41
Waarom zou VAG en Stellantis dat doen in de EU? De goedkope concurrentie is mooi uitgeschakeld, dus de EU consument heeft toch geen keus.

Buiten de EU moeten ze misschien de prijs omlaag gooien maar binnen de EU kunnen ze nu voorlopig 35% extra marge pakken.

Grootste probleem is natuurlijk wel dat de hele toeleveringsketen voor de batterijen niet in de EU zit, maargoed dat belasten ze rustig door.

Denk dat de ICE ban van 2035 wel doorgeschoven word omdat niemand een EV kan betalen, ook niet in 2035.

Economie is nou eenmaal belangrijker dan milieu als puntje bij paaltje komt
lDDQD @Snow_King4 oktober 2024 15:36
Alsof Europese automerken geen miljarden staatssteun hebben ontvangen?

Bv:
https://www.autoweek.nl/a...d-aan-franse-staatssteun/

https://www.autoweek.nl/a...or-duitse-auto-industrie/

Het is gewoon hypocriet geneuzel van de EU die nu doorheeft dat ze wel erg veel achterlopen op de Chinezen.
Wouterie @Snow_King4 oktober 2024 15:39
Dit klopt natuurlijk, maar tegelijkertijd heeft de EU er geen enkele moeite mee om landbouwproducten zwaar te subsidiëren zodat lokale aardappelboeren in Zuid-Amerika over de kop gaan omdat ze niet kunnen concurreren tegen Europese aardappelen.
Het werkt twee kanten op... we hebben er het grootste plezier in dat we de ene markt kunnen domineren en doen het in de broek op een andere markt. De regels en wetgeving zo draaien en inzetten dat ze altijd uitkomen zoals het jou net uitkomt... daar heb ik eigenlijk geen goed woord voor over.
NoTechSupport @Wouterie4 oktober 2024 16:27
Whataboutism. Als dat zo is zeker iets om aan te pakken, maar het gaat hier over invoerrechten op Chinese wagens als reactie op Chinese staatssteun.
Wouterie @NoTechSupport4 oktober 2024 16:48
Of iets met pot en ketel. Dit is als Poetin die roept dat de Oekraïners oorlogsmisdaden begaan of Hamas die klaagt over burgerslachtoffers. Niemand die dat serieus kan nemen.
icegodd @Snow_King4 oktober 2024 15:45
China Europese gaf deze bedrijven op 1 of andere manier subsidie en hiermee hebben ze de Europese ontwikkelingslanden markt overspoelt met hun goedkope panelen landbouwproduct.

Europese fabrikanten Boeren gingen failliet en daarna bleef enkel China EU nog over.
r2504 @Snow_King4 oktober 2024 17:11
We hebben natuurlijk het zelfde gezien met PV heel wat jaren terug. China gaf deze bedrijven op 1 of andere manier subsidie en hiermee hebben ze de Europese markt overspoelt met hun goedkope panelen.
Het probleem is dat het steeds too little, too late is... tegen de tijd dat het Europese marktsegment kapot is wordt men wakker en gaat men maatregelen nemen. Failliete bedrijven gaan heus niet terug opstarten omdat de import heffing nu wat stijgt.

We verkopen gewoon onze ziel aan China...
BlueBird022 @Snow_King4 oktober 2024 15:56
Hoezo is dit gunstig voor mij als 'consument' op lange termijn ?
Snow_King @BlueBird0224 oktober 2024 15:58
Omdat onze fabrikanten niet failliet gaan door oneerlijke concurrentie. Die fabrikanten betalen hun belastingen in de Euro zone en dat geld gaat dus direct terug onze EU economie in.
Snow_King @BlueBird0224 oktober 2024 16:09
Dat geld komt je eigen economie in terug. Dat investeren we lokaal en komt linksom of rechtsom weer terug. Niet op korte termijn, maar wel op langere termijn.

Geld wat de Eurozone verlaat zijn we kwijt en krijg je niet meer terug.
Franciscus7000 @BlueBird0224 oktober 2024 17:45
Behalve dat, waarom moet alles over financiëel gunstig gaan? Volgens mij speelt China permanent landje pik in de internationale wateren rond hun land, handelen ze nog steeds vollop met Rusland (dual purpose goederen die dus zowel als militair inzetbaar zijn), houden ze er een bedenkelijke binnenlandse politiek op na (hallo strafkampen) en hebben ze gewoon letterlijk aangegeven onze industrie te willen vernietigen.

Daarnaast gelden er voor Westerse bedrijven wel vollop restricties voor betreden van de Chinese markt en worden die bedrijven gedwongen om hun technologie (deels) te delen.

Dat hele financiële voordeel voor mezelf zal allemaal wel, ik wil dit gewoon niet sponsoren. Helaas kijkt de gemiddelde Westerse consument helaas alleen naar eigen portemonnee. Gelukkig wordt de politiek wel steeds kritischer.

[Reactie gewijzigd door Franciscus7000 op 4 oktober 2024 17:48]

n3z @Snow_King4 oktober 2024 16:09
Best hoor. En ik snap waarom dit nodig is. Maar graag zie ik betaalbare EV's van de Europe fabrikanten met dezelfde en/of betere kwaliteit dan de Chinese en Amerikaanse auto's.
POL_1953 @Snow_King4 oktober 2024 16:26
Als ze dat net als met de zonnepanelen stap voor stap in ieder sector gaan doen dan gaan er heel veel bedrijven failliet.

China krijgt dan langzaam maar zeker een monopoliepositie in de wereld en kan dan maar gaan doen wat zij denkt dat goed is, naar mijn idee een zeer gevaarlijke situatie gezien de huidige wapenwedloop.
harrytasker @Snow_King4 oktober 2024 19:32
Ik ben benieuwd wat dit op korte termijn gaat betekenen voor de EV verkoop. Die markt gaat nog verdere inzakken als de prijzen omhoog gaan?
Verwijderd @Snow_King5 oktober 2024 08:14
Absurd dit. Willen we juist snel vergroenen dan is dit juist mooi een kans. Zo hebben we als land ook goed geprofiteerd van van de goedkope zonnepanelen.

De gewone burger zit niet te wachten op een super luxe elektrische auto, maar vooral op een betaalbare. Iets waar de Chinezen goed op inspelen en iets waar de Europese auto fabrikanten die zich vooral richt op de lease rijders ook wat kan leren.
jbkappirossi @Snow_King5 oktober 2024 09:39
En de grote auto bedrijven besteden wel leuk de helf van hat werk uit aan China, want ze maken hoogst waarschijnlijk zelf niet alle onderdelen.
bed76 4 oktober 2024 15:18
Ik hoorde vanochtend op BNR dat de VS 100% importheffing heeft op elektrische auto's en wij (EU) nu gemiddeld 25%.

Ergens snap ik dat je je eigen markt wil beschermen, maar aan de andere kant vind ik het ook bijzonder. EU wil graag dat we de transitie richting EV's maken en nu maken we goedkopere modellen duurder. Hierdoor wordt voor de lagere inkomens een EV weer minder bereikbaar.
Snow_King @bed764 oktober 2024 15:19
Nee, want als China met subsidie de auto's kunstmatig goedkoop maakt ga je je Europese fabrikanten kapot laten gaan door oneerlijke concurrentie.

Korte termijn even lastig, langere termijn heel logisch. Speelveeld moet wel eerlijk zijn.
Anonymoussaurus @Snow_King4 oktober 2024 15:24
Wat let de EU om auto's uit eigen omgeving ook kunstmatig goedkoop te maken? :)
stylezzz @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:29
Dan gaan we met zijn allen gillen dat er iemand bevoordeeld word met belastinggeld. En dat kost kiezers.
Snow_King @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:39
WTO regels :-)
HansRemmerswaal @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:41
Goed idee.

De boeren krijgen op dit moment 190 miljard euro EU subsidie per jaar, ongeveer 1/3 van de hele subsidie pot en ze dragen 1.4% bij aan de europese economie. Gebruik een flink stuk hiervan aan het goedkoper maken de europese EV's en dan krijgt de vergroening van Europa een echte boost, en de auto industrie ook!
Anonymoussaurus @HansRemmerswaal4 oktober 2024 15:43
Helemaal mee eens. :)
SgtElPotato @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:41
Dat kost onnodig veel geld? En je bereikt er niks mee, behalve dat je wellicht meer auto's krijgt en dat wil je milieutechnisch gezien niet.
Anonymoussaurus @SgtElPotato4 oktober 2024 15:43
Je wilt toch juist meer EVs? Dat is juist hoe de EU deels wilt vergroenen.
SgtElPotato @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:52
Wie wil er meer EVs? De overheid? De consument niet.
Anonymoussaurus @SgtElPotato4 oktober 2024 16:18
De EU, want vergroening.
stylezzz @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:49
Dat is het vreemde inderdaad. In europa lopen we inmiddels 10 jaar achter met de EV's, die de chinezen inmiddels wel kunnen maken. Wat doen we... we gaan die chinezen extra belasten.
Triblade_8472 @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:42
Zie het verschil tussen een democratie en een communisme (want dat is het feitelijk).
Sinester @Anonymoussaurus4 oktober 2024 16:00
De EU heeft een paar hele goeie regels om hun burgers en dergelijke te beschermen

Maar de EU is ook Hypocriet voor het leven, want zelf doen ze dit soort grappen ook echter dan ten nadele van andere landen.. maar dat kan de EU echt helemaal niks schelen

EU is soms net Nederland met hun regeltjes.. totaal niet nadenken over de gevolgen of hoe het omzeilt kan worden (bijvoorbeeld fatbikes, of huilen dat we minder geld krijgen omdat sigaretten niet meer gekocht worden in Nederland wat toch precies de bedoeling was)
n3z @Anonymoussaurus4 oktober 2024 16:10
Doen we toch al? Je krijgt notabene geld terug als je een elektrische auto aanschaft. Zelfde hadden ze ook in Duitsland en ook België geloof ik.
Anonymoussaurus @n3z4 oktober 2024 16:18
Dat wordt teruggebracht naar nul, en dat is op nationaal niveau en niet op Europees niveau.
watercoolertje @n3z4 oktober 2024 16:40
Ja maar dat geldt dus ook voor die Chinese EV's die we juist niet goedkoper willen maken. Dus daar schieten we niks mee op om onze eigen markt te beschermen.
jongetje @Snow_King4 oktober 2024 15:24
De Europese autobedrijven kunnen al jaren niet normaal leveren (kijk voor de grap eens in het Enyaq leveringen topic) en verhogen de prijs ook nog eens 2 a 3 keer in de tijd dat je wacht. Dan heb ik ook lever een Chinese auto waar ik een maand later in kan rijden zonder tussentijdse verhogingen en irritaties.

Zelfs de plugin hybride van de Octavia is al 4 jaar niet leverbaar omdat VAG het niet voor elkaar krijgt om voldoende accu's geleverd te krijgen.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 4 oktober 2024 15:24]

Robbedem @jongetje4 oktober 2024 15:27
De meeste accu's komen momenteel dan ook uit China, en die limiteren de export daarvan.
Er wordt gebouwd aan fabrieken in andere landen, maar dat neemt uiteraard tijd in beslag.

Al zal dat ook niet meteen helpen omdat de meeste grondstoffen ook weer uit China komen.
Dus het is dan wachten op de opening van nieuwe mijnen (is men ook mee bezig)

[Reactie gewijzigd door Robbedem op 4 oktober 2024 15:27]

stylezzz @Robbedem4 oktober 2024 15:32
In short. men had daar 10/15 jaar geleden al op in moeten zetten. Nu lopen we weer achter de feiten aan....
Robbedem @stylezzz4 oktober 2024 15:34
Idd beter 15 jaar geleden, maar gelukkig zijn we ook niet pas nu gestart hoor.
Er wordt al zeker 5 jaar aan nieuwe fabrieken en mijnen gewerkt.
Alleen duurt zoiets vaak 10 jaar, dus zal het nog ongeveer 5 jaar duren vooraleer we niet meer (volledig) afhankelijk zijn van China voor batterijen.
Nog eens 5 a 10 jaar voor er voldoende capaciteit is buiten China...

[Reactie gewijzigd door Robbedem op 4 oktober 2024 15:35]

Lothlórien @Robbedem4 oktober 2024 15:56
Ga je je bijna afvragen of het limiteren van de import van Chinese auto's geen betere maatregel was geweest.

Op termijn is het eerlijker maken van de markt gewoon belangrijk, dus ik ben wel voor de extra heffingen.
Wat gebeurt er trouwens met die heffingen? Die zullen vast niet teruggegeven worden aan China...
jeffhuys @Snow_King4 oktober 2024 15:31
Antwoord van EU is altijd dingen duurder maken om het speelveld “eerlijk” te maken.

Oh, mensen gebruiken te veel P+R ipv helemaal met OV te gaan? Dan is P+R vast te goedkoop! Laten we het duurder maken.
Nee, OV is te duur! Als ik goedkoper naar Amsterdam en terug kan met de auto dan OV, waar zijn we dan mee bezig?! Zelfs mét 13€/dag P+R is de auto nog een klein stukje goedkoper.

Nooit iets goedkoper maken, alleen relatief. Dát is nou Europa zoals ik ‘m ken.
Mavamaarten @jeffhuys4 oktober 2024 15:40
Als je denkt dat Europa rechtstreeks de kostprijs van je P+R bepaalt dan heb je het mis.
jeffhuys @Mavamaarten4 oktober 2024 20:33
Goh… goeie discussie!
Jazco2nd @Snow_King4 oktober 2024 16:42
Lange termijn is het juist helemaal foute boel..dit is echt een korte termijn oplossing. De Europese autoboeren zijn zoo vastgeroest, ze moeten al jaren hervormen en transformeren, maar het beetje prikkel dat er was, is nu weg.

Deze maatregel is als je lange termijn visie hebt, het begin van het einde voor de 4(?) Europese autoboeren die we hebben (VW Groep, Stellantis, MB, BMW).
mvh @Jazco2nd6 oktober 2024 16:04
En Renault?
1234567y @Snow_King5 oktober 2024 00:01
Is het speelveld nu dan eerlijk gemaakt?
Bender @bed764 oktober 2024 15:31
Die lagere inkomens werken in fabrieken, als je alle fabrieken en je geld verplaatst naar China hebben die mensen echt helemaal niks meer aan een EV.
jmsaow @bed764 oktober 2024 15:33
De Duitse minister Haveck heeft al aangekondigd om de Duitse Auto Industrie te gaan subsidiëren! Gaan wij dan ook de invoerrechten in Nederland van die producten verhogen?

De auto producenten zijn echt niet blij met deze stap want de Chinezen zullen dan ook hetzelfde gaan doen met de invoer van EU automobielen. Tevens kunnen ze natuurlijk ook niet wel een degelijke straf uit kunnen delen op grondstoffen die wij van hun nodig hebben.

Ik zie dit meer als eigen schuld, dikke bult.
darknessblade 4 oktober 2024 15:16
Is dit niet exact hetzelfde verhaal als met de "Chinese zonnepanelen" dat ruim 10+ jaar geleden speelde, waarbij je vergelijkbare tot betere qualiteit krijgt voor een lagere prijs TOV de {Westerne} merken.

nieuws: Europa voert vanaf augustus hoge heffing op Chinese zonnepanelen in

Daarnaast waarom maken ze de stemming niet openbaar?
Zijn ze bang dat bepaalde landen "achterkamer politiek" gebruiken om hun eigen merken, waaronder "Mercedes & BMW" helpen, en dus exact hetzelfde doen als China doet.

[Reactie gewijzigd door darknessblade op 4 oktober 2024 15:17]

MightyFool @darknessblade4 oktober 2024 15:20
Dat komt omdat die panelen massaal gedumpt worden op onze markt. Ze zijn ook zeer slecht afbreekbaar.

https://www.groene.nl/art...onopolie-op-zonne-energie

Leuke quote:
"...binnen Solar Power Europe, de grootste lobbyclub, is 23 procent van de stemrechten in handen van Chinese bedrijven. Eigenlijk is de lobby voor zonne-energie in Europa voor een kwart Chinees.’

Dat verklaart wellicht de opstelling van Solar Power Europe jegens de Oeigoerse kwestie. De lobbygroep heeft recentelijk een eigen duurzaamheidsaanpak gepresenteerd, het Solar Stewardship Initiative (ssi), maar niet iedereen is daar blij mee. Het is zelfs misleidend, schrijft de ngo End Uyghur Forced Labour, die actievoert tegen Oeigoerse dwangarbeid. ‘Een groot deel van het silicium en van de onderdelen van zonnepanelen komt uit de Oeigoerse regio. Transparant feitenonderzoek in de regio wordt door de autoriteiten niet toegestaan. De banden verbreken is de enige optie voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Maar het ssi zegt daar allemaal niets over.’ Integendeel, terwijl de EU bezig is met nieuwe regels om deze import aan banden te leggen, wil het ssi dat overheden zonnepaneelproducenten mogen ontzien als die bijvoorbeeld lid zijn van ‘geloofwaardige initiatieven zoals het ssi’ – zegt het ssi. :+ "

[Reactie gewijzigd door MightyFool op 4 oktober 2024 15:25]

mjtdevries @darknessblade4 oktober 2024 15:53
Wellicht voortaan eerst het artikel lezen voor je reageert?
Zijn ze bang dat bepaalde landen "achterkamer politiek" gebruiken om hun eigen merken, waaronder "Mercedes & BMW" helpen, en dus exact hetzelfde doen als China doet.
In het artikel:
Naar verluidt was vooral Duitsland tegen, omdat het land een tegenreactie vreest op de export van Duitse auto's naar China
Anonymoussaurus 4 oktober 2024 15:16
Milieu was toch zo belangrijk? Nu ineens niet meer? Vergroening moet wel te betalen zijn. Als het nog veel te duur is subsidiëren ze de Europese fabrikanten blijkbaar niet genoeg. Prioriteiten.
gedonie @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:19
Dit heeft alles te maken met overheidssubsidies. China geeft de Chinese EV bouwers enorme belastingvoordelen, die ze vervolgens gebruiken om in Europa en andere landen ver onder kost prijs te kunnen verkopen.

Om dat oneigenlijke voordeel weg te halen worden er dus extra heffingen in rekening gebracht. Dit heeft niets met te duur zijn van Europese fabrikanten maar het speelveld gelijk maken.
jongetje @gedonie4 oktober 2024 15:21
Dat is toch juist fantastisch dat de overheid (belastinggeld) van ons niet meer gebruikt wordt, maar die van de Chinezen om te vergroenen?
gedonie @jongetje4 oktober 2024 15:24
Probleem is dat zodra alle andere fabrikanten failliet zijn niets het China en de Chinese fabrikanten tegenhoud om de prijzen met een factor 10 te verhogen. Er is immers geen enkele concurrentie meer over op dat moment. Daarnaast is het dan makkelijker om de EU te dwingen mee te gaan met wat de Chinese overheid ook maar wilt, aangezien zij de enige zijn die EVs bouwen.

Dat is er dus zo fantastisch zoals jij het omschrijft.
jongetje @gedonie4 oktober 2024 15:27
Zover is het toch nog lang niet? Je kunt toch eerst kijken wat de markt de komende jaren doet?
Waarom doen we dan ook geen heffing op kleding uit China via SHEIN e.d.? Dat maakt hier de winkels kapot met hun wegwerpkleding. Ik zie mensen zakken vol bestellen en 3 kwart zakken terug sturen omdat het toch niet past en wordt allemaal vernietigd.
Robbedem @jongetje4 oktober 2024 15:31
Omdat deze importheffingen enkel mogen (internationale regels) als men oneerlijke subsidies heeft kunnen vaststellen.
In het geval van EV's (en voordien zonnepannelen) is dat gelukt.

Voor kleding, zijn er geen (ontdekte) subsidies, dus kan daar ook geen extra importheffing op gezet worden.

[Reactie gewijzigd door Robbedem op 4 oktober 2024 15:32]

jongetje @Robbedem4 oktober 2024 18:22
Geen subsidies? Stuur jij maar eens een zak kleren naar China. Hoeveel kost dat? Dan kan het andersom natuurlijk niet gratis zijn.
Geim @jongetje4 oktober 2024 16:18
Zover is het toch nog lang niet?
Oh nee? Hoeveel zonnepaneelbouwers ken jij nog in Europa?
stylezzz @jongetje4 oktober 2024 16:34
Exact. We gillen moord en brand als er een bericht is dat bijvoorbeeld een Zara of berschka kleding laat maken in een fabriek waar mensen slecht worden behandeld. Maar we laten containers vol met Shein zooi ongecontroleerd het land binnen komen.... Hypocriet.
Loft @jongetje4 oktober 2024 19:18
Op al die spullen mag inderdaad ook een reguliere heffing komen.
Ik ben geen voorstander van veel regels en overheidsbemoeienis, maar China is veel aan het verpesten en mag zeker harder aangepakt worden...
En dan de EU wat efficienter maken... Hier is alles te veel gereguleerd
jongetje @Loft4 oktober 2024 19:28
Precies, kunnen ze meteen stoppen elke zoveel tijd het hele kantoor en archief te verhuizen met vrachtwagens van Brussel naar Straatsburg en weer terug.
Loft @jongetje4 oktober 2024 23:36
Helemaal mee eens.. Onzinnige verhuizing naar Strasbourg. Totale kapitaal vernietiging.
MacPoedel @jongetje5 oktober 2024 09:57
Dit is een naïeve houding, het is nu al zo vaak gebeurd, zet product aan dumpingprijzen op de markt, maak de concurrentie kapot, verhoog dan prijzen ver boven wat de concurrentie er voor vroeg. Het zijn niet alleen Chinese fabrikanten die dit doen. We hebben daar onderling regels voor, maar als die niet nageleefd worden, moeten er sancties volgen, of er blijft geen Europese industrie over.
jongetje @MacPoedel5 oktober 2024 10:32
Zoals ik al vaker heb gezegd kan de Europese autoindustrie afgelopen 4 jaar niet tijdig auto's leveren en zadelen hun klanten op met prijsverhogingen terwijl de koop al gesloten is.

Zolang we in Europa zelf niet eens fatsoenlijk kunnen leveren en je een half jaar tot een jaar op je auto moet wachten kunnen we in die tussentijd prima vergroenen door auto's van buiten Europa halen.
MacPoedel @jongetje5 oktober 2024 20:04
Logisch dat de Chinese industrie eerst zichzelf bedient, hopelijk is die les nu wel geleerd.

Maar wie verhoogt zijn prijzen dan ná verkoop? Dat kan niet zomaar. De levertijden vallen momenteel ook best wel mee.
jongetje @MacPoedel5 oktober 2024 20:29
Kijk maar eens in het enyaq levertijden topic. Zijn gemoeg mensen die 2 keer een verhoging hebben gekregen tijdens het wachten.

En 9 maanden wachten op een auto vind ik niet meevallen.
Tec7lol @gedonie4 oktober 2024 18:47
Alsof Duitsland zijn autoindustrie/bedrijven niet subsidieert? Of denk je dat een duitse auto/merk echt zoveel kost om te maken? Natuurlijk niet. Duitsland wilt zijn 'verworven' markt beschermen en zet de rest van de EU het mes op de keel.

[Reactie gewijzigd door Tec7lol op 4 oktober 2024 18:49]

MacPoedel @Tec7lol5 oktober 2024 09:58
Duitsland was tégen die importheffingen op Chinese EVs.
SG @gedonie4 oktober 2024 19:05
Het doel van china is om hun invloed te vergroten door westerse bedrijven kapot te concurreren. Dat kapitalisme van wie de grootste reserves heeft. Probleem is dus dat chinese bedrijven zwaar bevoordeeld zijn door Chinese autoriteit en dus heel veel adem ruimte hebben. Naast als doel bereikt is en die sector overgenomen ben je dus afhankelijk van china. Naast als hier bedrijven omvallen zal je dat als burger ook merken dat ondersteunende branch ook gaat vallen. Kan zijn dat grotere groep consumenten kwa koopkracht weg vallen ivm economische wegvallen van bedrijfs tak. En niet massaal kunnen gaan naar wat anders.
Danny Phantom @jongetje4 oktober 2024 15:26
Wat er voor zorgt dat onze industrieën omvallen, we geen geld meer daarmee verdienen (en die mensen ander werk moeten zoeken of uitkering in gaan) en china vervolgens de prijzen verhoogt, want geen concurrentie
jongetje @Danny Phantom4 oktober 2024 15:27
De industrie die al jaren niet binnen een jaar kan leveren vanwege te korten?
Peenutzz @Danny Phantom4 oktober 2024 17:00
Precies wat ze met bijvoorbeeld Temu ook aan het proberen zijn. Markt naar de knoppen helpen om vervolgens zelf dikke winst te maken.
watercoolertje @jongetje4 oktober 2024 16:31
Typisch kortetermijn denken. Van mij mag je maar ik ben blij dat de EU dat dus niet doet.
Anonymoussaurus @gedonie4 oktober 2024 15:21
Ja, dat snap ik. Mijn opmerking was dus ook: wat let de Europese Unie om hetzelfde te doen? Dat budget hebben we écht wel. Sterker nog: de EU heeft een grotere economie dan China: https://data.worldbank.or....CD?locations=CN-1W-US-EU
Loft @Anonymoussaurus4 oktober 2024 19:16
Nou, dat scheelt niet zo veel volgens je eigen link. Wel leuk om door te nemen.

Maar laten we die Chinezen een beetje aanpakken. Die zijn niet echt bezig met een eerlijke wereld.
En de EU... mag wel wat minder met subsidies. Laten de meeste staten maar wat meer aflossen.
Kevinp @gedonie4 oktober 2024 15:25
Mooi toch, hoeven wij deze niet te geven.

Wat je dus nu krijgt.

China heeft auto voor 10.000 euro
Europa heeft auto voor 15.000 euro.

Wij vragen 5000 euro heffing.

Beide auto's zijn 15.000 euro. (lees hier verlies ik dus als consument 5.000 euro).

Overheid komt met subsidie van 5000 euro.

De winnaar Volkswagen met hun prut beleid. En als dit geld niet uit Brussel komt de verliezer elke Nederlander die geen Auto koopt.
Mavamaarten @Kevinp4 oktober 2024 15:43
Volgens mij is het gevolg ook wel dat Europese fabrikanten gedwongen gaan worden om goedkopere modellen te produceren. In jouw voorbeeld: de mensen die een wagen van 10k willen en er geen 15k voor over hebben, gaan nu gewoon geen auto kopen. Fabrikanten gaan die markt volgens mij wel aanboren. En vanaf dat er een aantrekkelijke Europese budgetoptie is, trekt die weer de concurrentiestrijd op gang.
stylezzz @Mavamaarten4 oktober 2024 15:54
voor 10 of 15K kun je sowieso geen nieuwe auto kopen. Maar als we voor een beetje middenklasser gaan als de VW Golf, die vanaf 35K in de prijslijst staat (zeg 40K voor je uit de showroom rijd).... Kijk dan eens bij een koreaan als de KIA Ceed die vanaf 29K in de lijst komt en voor iets meer als 32K wel een aardige uitrusting heeft. Dat scheelt nogal wat pegels....VAG gaat hopeloos ten onder in de concurrentiestrijd.
gedonie @Kevinp4 oktober 2024 16:19
Dit is extreem korte termijn en ikke ikke denken.

De auto uit China is geen 10.000 maar 15.000 waarop China vervolgens 5.000 subsidie geeft. Zodra China voor elkaar heeft wat ze willen (namelijk de Europese, Amerikaanse en Aziatische autofabrikanten om zeep helpen) gaat die subsidie eraf.

Daarna betaal jij als consument nog steeds de volle mep, of zelfs nog veel meer omdat er geen concurrentie meer over is. Die concurrentie dan weer opbouwen is praktisch onmogelijk.
SG @Kevinp4 oktober 2024 19:19
Die auto kosten 15.000 het china die de totale industrie subsideerd van accu tot halffabrikaten dat ze dump prijzen kunnen leveren. Hier in nederland hebben we sociale vangnet. Dat houd in dat onze werkforce een van de duurste is en met meeste rechten. In china wordt bedrijfsleven door staat ge stuurt. Hier onderneem je en ben je vrij. Daar onderneem je onder juk van de staat die vele potjes voor bepaalde branches heeft. Kan het goedkoper uiteraard. Maar dan zonder sub subsidies. Nu overtreffen de meeste EV standaard ICE kwa performance. Lijken wel sport auto met rijgedrag van cart. Banden vreters. Dacia String is de uitzondering. Wat lichtere motor meer in lijn wat een ICE bied. En kleinere battery pack zodat ook niet te zwaar is. Waar ook goed mee kan komen met verkeer. Maar kwa drag racen bij stoplicht zal die niet veel beter doen.
En ander voordeel het zal dan hopelijk ook minder banden vreten.
Hoop dat meer merken meer van die instapper maakt. Maar ja nu infra structuur voor thuis laden nog niet op orde is. Zal zo instap EV de groei van EV in versnelling kunnen gaan. Wat als infra structuur achterblijft wel probleem kan zijn.

Ander iets halffabrikaten zoals nieuwe accu tech en accu fab moeten ook meer in westen komen naast accu innovatie die grondstoffen genbruikt die globaal goed voor handen zijn.
Wouterie @gedonie4 oktober 2024 15:45
Maar feitelijk doen wij dit ook met onze landbouwproducten die de hele wereld overgaan. Ik heb zo'n vermoeden dat ons idee van 'gelijk speelveld' eigenlijk inhoudt dat het balletje wel telkens onze kant moet oprollen.
gedonie @Wouterie4 oktober 2024 16:22
Dat is ook exact waarom andere landen importheffingen hebben op Europese landbouw producten. Dus in dat opzicht werkt het systeem dus.
Wouterie @gedonie4 oktober 2024 16:54
In het geval van de aardappelen mocht dat niet van de WTO omdat ze van mening waren dat de Europese subsidies niet zorgde voor 'dumping'. Tja...
watercoolertje @Wouterie4 oktober 2024 16:33
Welk probleem wilde je aankaarten? Want ik zie het probleem niet :)

Ze doen maar lekker, is prima toch, lost het probleem met boeren/stikstof hier ook vanzelf op.
Jazco2nd @gedonie4 oktober 2024 16:39
EU doet dat ook. Hoe denk je dat de mega fabrieken van de oude automerken tot stand zijn gekomen? Ze doen het nu alleen niet meer. Maar de EU besteed dan weer wel de helft van de begroting aan boeren subsidies, om de oneerlijke status quo op de wereldvoedselmarkt te behouden.

Feit is dat de Europese autofabrikanten al jaren hun shit niet op orde hebben en alleen winst maken dankzij maximale samenwerking en uitwisseling en samengaan van bedrijven. Maar efficientere operatie en efficiënter autos produceren, dat kunnen ze absoluut niet. Nu door de elektrificatie moeten ze eigenlijk wel. Maar zelfs de VW Group CEO heeft gezegd dat het een moeilijke en lange klus is.

Door ze nu te beschermen met deze nieuwe maatregel, is de lichte prikkel die ze hadden helemaal weg.

Dit is dus dubbel foute boel voor de consument én voor de auto industrie, mits je een lange termijn visie hebt.
1234567y @gedonie5 oktober 2024 00:04
O echt? Welke chinese EV was dan zo spot goedkoop en werden zo ver onder de kostprijs verkocht? Dan waren afgelopen maanden vast 90% van de verkochte auto's chinees?

O wacht....
ronaldvr @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:22
Ja maar niet met Chinees geld. dat op den duur vanwege de verkregen monopoliepositie weer retour gaat.
Ik blijf het maar herhalen, de 'Note' die Lisa Khan (nu baas van de FTC in de VS) ooit schreef over Amazon blijft actueel:

https://www.yalelawjourna...amazons-antitrust-paradox
This Note argues that the current framework in antitrust—specifically its pegging competition to “consumer welfare,” defined as short-term price effects—is unequipped to capture the architecture of market power in the modern economy. We cannot cognize the potential harms to competition posed by Amazon’s dominance if we measure competition primarily through price and output. Specifically, current doctrine underappreciates the risk of predatory pricing and how integration across distinct business lines may prove anticompetitive.
jeffhuys @Anonymoussaurus4 oktober 2024 15:34
Voor wie het nog niet doorheeft: prio is ALTIJD geld. Prio 2 is mensen het laten accepteren. Hoe doe je dat? Kun je vast wel zelf invullen.
Nemesh @Anonymoussaurus4 oktober 2024 20:24
Simpel: Europese wetgeving en alle fabrikanten dienen zich daaraan te houden.
Ben je het daar niet mee eens, prima...
Ga je je producten elders verkopen.
Vergroening prime... maar wel volgens de EU spelregels.
Savantis 4 oktober 2024 15:22
Nogal hypocriet om te klagen over goedkope export van China, wanneer Nederland zelf BYD bussen rond laat rijden - die ook met duizend en één mankementen binnen kwamen.

Ongerelateerd aan het artikel, maar ik begrijp van een busschauffeur waarmee ik laatst sprak, dat reparateurs moesten zelfs meerijden in de eerste paar maanden van de introductie van deze bussen, omdat die in het begin ook half onderweg uit begonnen te vallen, en een menneke nodig hadden om er leven in te trappen (of ik dit 100% correct onthouden heb, geef ik eerlijk gezegd toe van niet).

Kwalitatief gezien zou ik ook geen Chinese hardware grotendeels implementeren in belangrijke infra, maar voor de gemiddelde consument (die zich gedwongen voelt om over te stappen naar een elektrische auto) is de Chinese optie het meest betaalbare. Dat word nu nou wat lastiger gemaakt.
Als het nou voor de consument financieel prettiger zou zijn om lokaal of van de buren te kopen, zou ik er niet veel tegen op hebben, persoonlijk dan.
Kapotlood @Savantis4 oktober 2024 15:34
Vergeet niet dat de Gemeente Den Haag ±50 BYD Atto 3's heeft rondrijden.

En precies wat je zegt, de BYD Dolphin (die rij ik zelf nu ook) kost compleet aangekleed ongeveer €37.000… een Volkswagen ID.3 (vergelijkbaar formaat en aankleding) kost al snel €10.000-€12.000 duurder, en dan heb je een NCM accu i.p.v. een LFP accu ook. Dat zijn verschillen waar een hoop consumenten toch heel gevoelig voor zijn… je praat hier niet even over een paar duizendjes verschil, en de kwaliteit van die BYD auto's zijn opvallend goed. Helemaal als je de prijs-kwaliteit-accessoires bekijkt tegenover vergelijkbare auto's.

Ik denk echt dat de EU zich hier gigantisch mee in de voet gaat schieten… niet alleen vanwege hun vermeende klimaat wens om mensen in een EV te krijgen die ze nu minder goed kunnen betalen (reken maar dat China de export van onderdelen die westerse fabrikanten afnemen ook duurder gaat maken), maar ook omdat het de ontwikkeling en bouw van westerse auto's duurder en moeilijker maakt.
panterarosso @Kapotlood4 oktober 2024 16:23
Het is alleen maar een weergave dat de Chinese overheid flink subsidie geeft .

Ja de loonkosten zijn lager maar hoeveel mensen handen komen er nog re pas

[Reactie gewijzigd door panterarosso op 4 oktober 2024 16:23]

Jeebus 4 oktober 2024 15:17
Dus alle bezwaren worden weggenomen met wat geld? Ik dacht dat het ook een veiligheidsprobleem was.
reaL_G @Jeebus4 oktober 2024 16:40
Dat is het volgende punt wat ze gaan aanhalen, als deze oplossing niet helpt.
jongetje 4 oktober 2024 15:20
Dus benzine auto's zijn hier wel van harte welkom vanuit China zonder heffing?

Welkom bij de Europese doelstellingen om klimaatneutraal te worden. En blijkbaar valt het wel mee hoe het de Europese auto-industrie schaadt, want Duitsland is zelf tegen omdat ze een grote afzet markt gaan missen vanwege mogelijke tegenmaatregelen...

En daarnaast, als je een elektrische auto besteld bij een Europese autoboer dan moet je er gewoon een half jaar tot een jaar op wachten (dan Corona, dan een leverancier van panelen, dan te kort aan accu's etc.). En maar klagen dat er te weinig verkopen zijn, dan moeten ze gewoon sneller leveren en stoppen met honderdduizend verschillende configuratie mogelijkheden waardoor elke auto op maat door de fabriek moet.
panterarosso @jongetje4 oktober 2024 16:25
Wist je dat er in Rotterdam hele velden volstaan met elektrische autos die onverkoopbaar zijn omdat er geen onderdelen zijn
Robbedem 4 oktober 2024 15:21
Bizar dat hier staat dat de stemming geheim was.
op MSN nieuws stond gewoon elk land met hun stemming. (al is dat ondertussen verwijderd, maar heb het nog in mijn cache staan)

Voor:
Bulgarije, Denemarken, Estland, Frankrijk, Ierland, Italië, Litouwen, Letland, Nederland en Polen.

Tegen:
Duitsland, Hongarije, Malta, Slovenië en Slowakije.

Onthielden:
België, Tsjechië, Griekenland, Spanje, Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Zweden en Finland.

Ik vermoed dat het artikel geschreven was voor de werkelijke stemming en dan zo snel mogelijk gereleased werd als het resultaat bekend was. Achteraf hebben ze dan het artikel aangepast om de stemming eruit te halen. (dit zal ook de verwachte stemming geweest zijn, maar kan dus anders verlopen zijn)

[Reactie gewijzigd door Robbedem op 4 oktober 2024 15:25]

MSalters
4 oktober 2024 15:24
"Permanent" voor een periode van 5 jaar. Tweakers heeft een merkwaardige definitie van permanent.
Kapotlood 4 oktober 2024 15:24
Ik vind 't zo'n rare stap… en niet alleen lijkt het me heel dubbel juist omdat ze vinden dat we allemaal aan de EV (want klimaat) moeten, wat met deze heffing juist tegen wordt gewerkt. Maar ook omdat niet alleen Chinese EV's duurder worden, maar ook álle auto's van westerse fabrikanten. Je kunt er namelijk donder op zeggen dat alle onderdelen die in China worden geproduceerd (boutjes, banden, noem verder maar op) voor een hogere prijs geproduceerd gaan worden, als een 'tegenprestatie' voor de opgeschroefde heffingen.

Uiteindelijk is als eerst de consument hier de dupe van, en daarnaast ook de westerse fabrikanten die dalijk hogere prijzen voor hun eigen onderdelen gaan betalen.
panterarosso @Kapotlood4 oktober 2024 16:21
Ze hebben nog niet veel mensen kunnen overtuigen

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