Apple brengt iOS 18.0.1 met bugfix voor schermproblemen in iPhone 16 uit

Apple heeft iOS 18.0.1 uitgebracht. In de eerste update van het mobiele besturingssysteem wordt een probleem opgelost waarbij iPhone 16- en 16 Pro-gebruikers hun scherm niet goed meer konden gebruiken. Ook zijn er twee beveiligingslekken gerepareerd in het OS.

Apple schrijft in de releasenotes dat de eerste update voor iOS 18 een probleem oplost waarbij het scherm van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro soms niet reageerde. Gebruikers meldden die problemen een tijdje geleden al, kort nadat versie 18 van het besturingssysteem uitkwam. Ook bij telefoons op de Tweakers-redactie kwam dat probleem voor en meerdere tweakers meldden die problemen ook. Apple noemt geen verklaring voor de problemen, maar zegt alleen dat die opgelost zijn.

Het bedrijf heeft verder een probleem opgelost waarbij de camera van de iPhone 16 Pro soms vastliep bij het filmen van bepaalde beelden en een bug waarbij de Berichten-app plotseling kon afsluiten als gebruikers reageren met een Apple Watch-emoji.

In de iOS-update worden ook twee bugs gerepareerd. Bij een van de bugs duurde het soms een tijdje voordat de microfoonindicator aansprong bij het opnemen van audio in de Berichten-app. Een andere bug maakte het mogelijk om op verschillende iPhones en iPads wachtwoorden te laten voorlezen door de VoiceOver-functie.

Apple bracht iOS 18 op 16 september uit. Tweakers maakte daar eerder al een preview van.