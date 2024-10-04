Apple brengt iOS 18.0.1 met bugfix voor schermproblemen in iPhone 16 uit

Apple heeft iOS 18.0.1 uitgebracht. In de eerste update van het mobiele besturingssysteem wordt een probleem opgelost waarbij iPhone 16- en 16 Pro-gebruikers hun scherm niet goed meer konden gebruiken. Ook zijn er twee beveiligingslekken gerepareerd in het OS.

Apple schrijft in de releasenotes dat de eerste update voor iOS 18 een probleem oplost waarbij het scherm van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro soms niet reageerde. Gebruikers meldden die problemen een tijdje geleden al, kort nadat versie 18 van het besturingssysteem uitkwam. Ook bij telefoons op de Tweakers-redactie kwam dat probleem voor en meerdere tweakers meldden die problemen ook. Apple noemt geen verklaring voor de problemen, maar zegt alleen dat die opgelost zijn.

Het bedrijf heeft verder een probleem opgelost waarbij de camera van de iPhone 16 Pro soms vastliep bij het filmen van bepaalde beelden en een bug waarbij de Berichten-app plotseling kon afsluiten als gebruikers reageren met een Apple Watch-emoji.

In de iOS-update worden ook twee bugs gerepareerd. Bij een van de bugs duurde het soms een tijdje voordat de microfoonindicator aansprong bij het opnemen van audio in de Berichten-app. Een andere bug maakte het mogelijk om op verschillende iPhones en iPads wachtwoorden te laten voorlezen door de VoiceOver-functie.

Apple bracht iOS 18 op 16 september uit. Tweakers maakte daar eerder al een preview van.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 04-10-2024 15:09
26 • submitter: Omid

04-10-2024 • 15:09

26

Submitter: Omid

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Reacties (26)

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GeertBoer 4 oktober 2024 15:11
vastliep bij het filmen van bepaalde beelden
Bepaalde beelden? Wat voor beelden dan? Bijzondere bug...
CH4OS @GeertBoer4 oktober 2024 15:16
De changelog die ik net op mijn telefoon zag, heeft het over macro opnames in 4K, waarbij HDR uit staat op de iPhone 16. Ik ben alleen zelf de update ook aan het installeren, dus ik kan niet meer even snel terugkijken wat er nu ook weer precies stond, maar ik gok dat met deze zin op deze aanpassing gedoeld wordt.
swhnld @GeertBoer4 oktober 2024 15:21
Zo bijzonder is het niet als je je realiseert dat alle telefoons standaard de beelden nabewerken door er eerst voor te kiezen deze te herkennen.
Maar als er iets fout gaat in die nabewerkingssoftware, dan kan dat tot een probleem leiden.
Echter het gebeurt vrij zelden dat er echte problemen zijn daarmee, en de resultaten vinden de meeste mensen mooi, dus we moeten ermee leren leven.
SlideR NL @GeertBoer4 oktober 2024 15:50
De changelog op de iPhone 16 Pro

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone, waaronder:

* Het aanraakscherm reageerde in bepaalde omstandigheden mogelijk tijdelijk niet op iPhone 16- en iPhone 16 Pro-modellen
-* De camera kon op iPhone 16 Pro-modellen bevriezen bij het opnemen van 4K-video in de macromodus op de ultrabrede camera met HDR uitgeschakeld
* Berichten werd mogelijk onverwacht gestopt bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat
*De prestaties werden mogelijk beïnvloed vanwege een probleem met geheugentoewijzing op sommige iPhone-modellen

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:
https://support.apple.com/100100
CH4OS @SlideR NL4 oktober 2024 16:19
Ik had op mijn iPhone 15 PM dezelfde changelog.
nduug 4 oktober 2024 17:39
Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben met deze iOS-update! Ik heb een iPhone 16 Pro Max (en dit is mijn 12e iPhone ooit) en heb nog nooit zo een slechte user-experience gehad als de laatste 2 weken.

- constante camera crashes (volledige restart nodig of anders geen camera en warm worden)
- slechte refreshrate
- touchscreen dat niet of traag reageert

Voorlopig lijken deze dingen een heel pak beter met iOS 18.0.1. Gelukkig maar.

Noem mij gerust een Apple-fanboy als je wilt maar ik was nog nooit zo dicht bij mijn iPhone in te ruilen. Aan deze iPhone-launch is voor mij niets premium geweest. Dit moet echt beter, Apple!
slijkie @nduug4 oktober 2024 19:09
Zelf ook de 16 Pro Max en al die problemen niet ervaren. Wel wat bugs wat betreft facetime camera connectie naar Apple TV, batterijduur ook niet denderend, maar verder geen issues.
nms2003 @slijkie5 oktober 2024 10:37
Batterij niet denderend kan ook liggen aan de achtergrondprocessen die de eerste dagen draaien na het terughalen van je iCloud data. Alles wordt dan on device geïndexeerd zoals gezichts- en objectherkenning in al je foto’s.
CH4OS 4 oktober 2024 15:12
De update is ook uit voor o.a. de iPhone 15 serie. Beetje verwarrende titel, zover ik begrijp zijn er namelijk ook (in elk geval) twee lekken gedicht:
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2024-0382
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2024-0389
Herko_ter_Horst @CH4OS4 oktober 2024 16:27
Hoewel het wel eens is voorgekomen dat een update alleen voor een specifieke toestelgeneratie werd uitgebracht, brengt Apple in 99% van de gevallen 1 update uit voor alle ondersteunde toestellen. Dus iedereen krijgt 18.0.1. Een paar fixes zijn blijkbaar specifiek voor de 16-serie, de rest is gewoon voor iedereen.
CH4OS @Herko_ter_Horst4 oktober 2024 16:33
Ik snap dat bepaalde fixes voor specifieke toestellen zijn en soms zelfs voor specifieke situaties; zoals de 4K macro met HDR aan/uit op een iPhone 16, bijvoorbeeld. Maar dat betekend niet (zoals de titel van het nieuwsartikel wel lijkt te impliceren) dat de update alleen voor iPhone 16 is.
RobIII @CH4OS4 oktober 2024 18:00
Ik denk dat je "schermproblemen in iPhone 16" als "een" moet lezen ;)

"Apple brengt iOS 18.0.1 ... uit" en "Apple brengt iOS 18.0.1 met bugfix voor schermproblemen in iPhone 16 uit". Maar inderdaad beetje ambigu.
Inkjet 4 oktober 2024 17:04
Ook Watch OS heeft een update.
Maikie18 4 oktober 2024 21:17
Vandaag probeerde ik iemand te bellen en opeens startte heel de telefoon opnieuw op. Zo merkte ik afgelopen week nog 2 vreemde dingen op. 1x liep Safari vast bij openen van een nieuw tabblad, bleef leeg en kon ook niet meer terug naar andere tabbladen. Het andere weet ik al niet meer precies maar deze dingen heb ik nooit eerder gehad.

Wat me ook is opgevallen, weet niet of het bij het design hoort, maar boven mijn scherm is een hele smalle opening van 0,1-0,2mm ofzo. Dus in het verlengde van de speaker tot zo een 1cm van de rand links en rechts. Het viel me op toen er stof tussen zat.
magatsu 4 oktober 2024 16:39
Alsook macOS 15.0.1 met een fix voor de security tooling en de firewall.
cadsite 4 oktober 2024 16:46
Ik hoop dat ik hierna terug apps kan afsluiten op de iPad.
Borland 4 oktober 2024 17:12
En meteen een aantal HomeKit scenes verdwenen uit Control center. Geen wereldprobleem maar toch…
WhatsappHack
4 oktober 2024 20:22
*De prestaties werden mogelijk beïnvloed vanwege een probleem met geheugentoewijzing op sommige iPhone-modellen
Dit is voor mij dé update. iPhone 13 mini is eindelijk weer fatsoenlijk te gebruiken.
Danny the dog @WhatsappHack4 oktober 2024 23:54
Oh really? Hier ook een 13 mini en mij is niet echt wat opgevallen sinds iOS 18, behalve dat de batterij in 2 weken 3% capaciteit heeft verloren. Daar baal ik wel van, want het punt van ‘all day on 1 charge’ ben ik nu wel voorbij helaas (exact 3 jaar oud nu, 84% capaciteit)
Rembert @Danny the dog5 oktober 2024 00:47
Dat is normaal na iedere grote update vanwege heropbouwen indexen etc. Over een weekje nog eens proberen. 84% na 3 jaar is netjes, ik zit op 86% na 2 jaar.
Verwijderd @Rembert6 oktober 2024 10:55
Hier nu 83% na 5.5 jaar voor een iPhone xr. periode snelgeladen toen ik nog niet samen woonde met m'n vriendin, anders had hij nog wel hoger gestaan.

Domotica regelt het laden van de telefoon, 5v 1a lader die wordt uitgeschakeld bij 75%. Zo'n 1500 cycles op de klok :) wel af en toe snelladen natuurlijk en soms is 100% praktisch: dan gaat hij naar 100%

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 6 oktober 2024 10:57]

The Wizard Moderator Mobile 5 oktober 2024 09:02
Dit is ook de update voor de iPad Pro (m4), 18 was teruggetrokken ivm dat enkele iPads gebricked waren na de update. Met deze update kunnen m4 iPas gebruikers nu ook naar versie 18.

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