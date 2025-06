Apple stelt macOS Sequoia beschikbaar

Apple heeft de nieuwste versie van zijn desktopbesturingssysteem, macOS Sequoia, beschikbaar gemaakt. Dat gebeurt gelijktijdig met de release van iOS 18, omdat iOS 18 en macOS Sequoia diverse crossplatformfuncties bevatten.

De update omvat onder meer iPhone Mirroring. Deze feature stelt gebruikers in staat hun iPhone volledig te bedienen vanaf hun Mac, inclusief het openen van apps en het reageren op meldingen. Deze functie is nog niet in de EU beschikbaar vanwege de Digital Markets Act. Sequoia introduceert ook veranderingen in vensterindeling, waardoor het eenvoudiger wordt om apps naast elkaar te plaatsen. Safari krijgt daarnaast een Distraction Control-functie om afleidende elementen op webpagina's te verbergen.

Verder biedt de update nieuwe teksteffecten en emojireacties in iMessage. Daarnaast kunnen nu wiskundige berekeningen worden gedaan in de Notities-app en is er een vernieuwde Wachtwoorden-app voor centraal wachtwoordbeheer. Verder introduceert Apple nieuwe functies voor videoconferenties, zoals een presenter overlay en achtergrondvervanging. De Maps-app krijgt ondersteuning voor aangepaste wandel- en fietsroutes.