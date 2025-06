Originele maker Flappy Bird zegt niets te maken te hebben met nieuwe versie

De originele maker van de mobiele game Flappy Bird, Dong Nguyen, zegt niets te maken te hebben met de vorige week aangekondigde mobiele versie. Hij zegt het recht op de merknaam niet aan de stichting te hebben verkocht.

Nguyen zegt bovendien niets met cryptovaluta te hebben. Daarmee reageert hij op een inmiddels verwijderde pagina van de site van de nieuwe Flappy Bird-game, die allerlei verwijzingen naar cryptovaluta maakte. Die pagina staat nog wel in de Wayback Machine.

Nguyen claimt het merk Flappy Bird niet te hebben verkocht en dat blijkt juist. Het Amerikaanse Gametech Holdings kreeg het merk gratis in handen na een beroep bij het United States Patent and Trademark Office. Daarin betoogde het bedrijf dat Nguyen te lang niets met het merk had gedaan en daarom het recht op het merk zou moeten verliezen. Gametech kreeg daarna het merkrecht in handen.

De Flappy Bird Foundation kondigde vorige week de comeback van de game aan. De game komt dit najaar uit op een nog niet genoemd platform, vermoedelijk het web, en releases voor iOS en Android staan op de planning voor 2025.

Nguyen haalde de game tien jaar geleden offline omdat die te verslavend zou zijn voor spelers. Bovendien kon hij de grote aandacht niet langer aan. De game keerde wel terug als Fire TV-spelletje, maar kwam niet meer terug in de App Store en Play Store.