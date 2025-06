Apple gaat vanaf 16 september alternatieve appwinkels toestaan op iPadOS 18

Apple staat vanaf 16 september alternatieve appwinkels op apparaten met iPadOS 18 toe binnen de Europese Unie. Ook mogen er vanaf dan andere browserengines voor iPadOS-apps gebruikt worden. Het bedrijf versoepelt zijn App Store-beleid om te voldoen aan de Digital Markets Act.

iPad met iPadOS 18. Bron: Apple

In een blogpost voor ontwikkelaars laat Apple weten dat apps voor iPadOS 18 en nieuwer vanaf de vermelde datum via de App Store en 'door middel van alternatieve distributie' gedownload kunnen worden. Ontwikkelaars moeten hiervoor met een speciaal addendum van de gebruikersvoorwaarden akkoord gaan en eventueel een extra commissie betalen, de Core Technology Fee. Deze commissie is van toepassing voor apps die meer dan een miljoen keer per jaar voor het eerst door een gebruiker geïnstalleerd worden. De commissie is voor iedere extra installatie 50 eurocent. De regeling is alleen van toepassing op ontwikkelaars van apps die met de extra voorwaarden akkoord gaan. Alleen zij mogen hun app via alternatieve platformen aanbieden.

De verandering van het App Store-beleid werd eerder dit jaar ingezet, omdat Apple met het appplatform moet voldoen aan de wetten Digital Markets Act en Digital Services Act. Het bedrijf staat daarom sinds begin dit jaar op iOS alternatieve appwinkels en apps op basis van andere browserengines toe. De App Store-uitbater kondigde daarnaast onlangs de mogelijkheid aan om praktisch alle standaardapps te veranderen en te verwijderen.