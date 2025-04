Epic Games gaat Apple App Store-tarieven betalen namens ontwikkelaars

Epic Games gaat een jaar lang de zogenaamde 'Core Technology Fee' voor ontwikkelaars betalen indien ze hun iOS-games gratis beschikbaar stellen op het mobiele gameplatform van het bedrijf. Apple rekent jaarlijks 0,50 euro voor iedere gebruiker die een app voor het eerst installeert.

De ontwikkelaar heeft bijna twintig thirdpartygames toegevoegd aan de Epic Games Store-app. Deze titels moeten beschikbaar zijn voor zowel Android- als iOS-gebruikers in de EU. Het bedrijf gaat maandelijks gratis games aanbieden en wil uiteindelijk overschakelen naar een wekelijkse regelmaat. Gebruikers kunnen alvast gratis aan de slag met Bloons TD 6 and Dungeon of the Endless: Apogee.

Epic Games wil het tijdelijk aantrekkelijker maken voor ontwikkelaars om hun spel gratis beschikbaar te maken op de iOS-versie van de app, schrijft The Verge. Het bedrijf wil daartoe een jaar lang in hun naam de Core Technology Fee betalen. Volgens die regeling moeten ontwikkelaars 50 cent per installatie betalen aan Apple wanneer een app meer dan een miljoen jaarlijkse installaties bereikt. Dat is ook van toepassing op updates.

Apple introduceerde de Core Technology Fee na de invoering van de Europese Digital Markets Act. Ontwikkelaars van iOS-apps konden kiezen om een hoger of lager percentage van hun omzet uit appaankopen af te staan aan Apple. In het tweede geval wordt de nieuwe kostprijs erbij opgeteld, zelfs als de app in kwestie gratis is. De EU onderzoekt momenteel of Apple hiermee inbreuk maakt op de DMA.