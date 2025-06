Provider Telefónica gaat Epic Games Store standaard op smartphones installeren

De internationale telecomprovider Telefónica start met het standaard installeren van de Epic Games Store op alle compatibele Android-smartphones. Dit geldt voor klanten in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Zuid-Amerika.

De beslissing van Telefónica heeft voor zover bekend niets te maken met de grote rechtszaken die Epic Games met Google en Apple had. Een woordvoerder van de Fortnite-maker zegt tegen The Verge dat de van oorsprong Spaanse provider niet door Google 'omgekocht' werd en dat recente uitspraken van rechters over de vermeende monopoliepositie van in dit geval de Play Store in combinatie met Android dus geen invloed hadden op de deal. Epic Games verweet Google onder meer dat de Android-uitbater providers en smartphonemakers zou betalen om populaire games zoals Fortnite en alternatieve appwinkels van toestellen te weren.

Telefónica en Epic hebben voor zover bekend onafhankelijk van eventuele rechtszaken een deal gesloten, waarbij de provider vijf procent van de opbrengsten van Fortnite krijgt die via toestellen van de provider worden verdiend. Verizon en Hutchison zouden vergelijkbare aanbiedingen van Epic gekregen hebben, maar zijn daar voor zover bekend niet op ingegaan. Telefónica en Epic hebben al vaker samengewerkt ter promotie van Fortnite.

Overigens gaat Telefónica dus ook Samsung-smartphones standaard voorzien van de Epic Games Store. In september van 2024 klaagde het laatstgenoemde bedrijf Samsung nog aan voor het belemmeren van concurrentie. Via de deal met de telecomprovider krijgt Epic Games dus nog voor een eventuele uitspraak van een rechter zijn Store-app standaard op Samsung-smartphones, mits via Telefónica afgenomen.

Epic Games bracht de Store-app in de zomer van 2024 uit voor Android en iOS. De uitbaters van die twee smartphoneplatformen moeten na langlopende rechtszaken en als gevolg van de DMA hun ecosystemen openstellen voor derden. Als gevolg van de rechtszaken en de Digital Markets Act moeten gebruikers bijvoorbeeld een vrije keuze hebben in welke appwinkel zij gebruiken. Dat moet dus ook de Epic Games Store kunnen zijn.