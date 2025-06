HDMI Forum kondigt in januari specificaties van nieuwe HDMI 2.2-standaard aan

Het HDMI Forum presenteert op 6 januari de specificaties voor de nieuwe HDMI 2.2-standaard. De aankondiging zal net voor de Consumer Electronics Show 2025 plaatsvinden. Die beurs vindt plaats van 7 tot en met 10 januari.

De non-profitorganisatie noemt vooralsnog geen concrete specificaties van HDMI 2.2, maar geeft al wel enkele indicaties. De nieuwe audio- en video-interfacestandaard moet onder meer een 'hogere bandbreedte' ondersteunen en krijgt een 'nieuwe HDMI-kabel'. De recentste HDMI-standaard is HDMI 2.1 met een maximale bandbreedte van 48Gbit/s. Ter vergelijking, DisplayPort 2.1 ondersteunt 80Gbit/s en passieve kabels die deze bandbreedte ondersteunen zijn doorgaans relatief kort. Verder belooft de organisatie ondersteuning van hogere resoluties en verversingssnelheden. HDMI 2.1 ondersteunt onder meer maximaal een 10k-resolutie en verversingssnelheden tot 120Hz in 4k en 60Hz in 8k.

Update, 17.15 uur: Enkele specificaties van HDMI 2.1 zijn aangescherpt.