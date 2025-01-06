VESA DisplayPort 2.1b ondersteunt actieve DP80-kabels met lengte tot drie meter

De Video Electronics Standards Association werkt aan actieve DP80LL-kabels met een maximale lengte van drie meter. Bestaande passieve kabels zijn beperkt tot één meter. De specificatie zal deel uitmaken van DisplayPort 2.1b, die in de lente van 2025 wordt verwacht.

VESA schrijft in een persbericht dat de actieve DP80LL 'low loss'-kabels tot drie keer langer zijn dan bestaande door VESA gecertificeerde passieve DP80-kabels. Hierdoor zijn gebruikers niet langer beperkt tot kabels van een meter lang om een gpu met een scherm of hub te verbinden. Zowel DP80 als DP80LL ondersteunen vier UHBR20-linkrates en hebben een bandbreedte van maximaal 80Gbit/s.

De DP80LL-specificatie is volgens VESA een voorname eigenschap van DisplayPort 2.1b, dat in de lente van dit jaar uitkomt. De eerste gecertificeerde DP80LL-kabels worden in de loop van de komende maanden verwacht. De standaardenorganisatie gaat tijdens de CES-beurs enkele pre-gecertificeerde DP80LL-kabels demonstreren, samen met DisplayPort 2.1 UHBR20.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 16:45 59

06-01-2025 • 16:45

59

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Reacties (59)

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EdwinHamers 6 januari 2025 16:50
Ik gok erop dat een "actieve DP80LL-kabels met een maximale lengte van drie meter. " dan ook 3x zo hoog in prijs is als een bestaande 1m kabel?
De prijzen van kabels zijn enorm hoog, ook al is het soms 'nodig' qua complexiteit, etc.
Maar het moet natuurlijk niet zo'n dingen worden als "hyper dure" speaker kabels
Bart ® Moderator Spielerij/AI @EdwinHamers6 januari 2025 16:56
De prijzen van kabels zijn enorm hoog
Een DisplayPortkabel heb je voor nog geen 5 euro. Dus ik snap niet zo goed waar je het over hebt.
Zoidberg_AvG @Bart ®6 januari 2025 17:14
Actieve DP kabels (waar in dit artikel over wordt gesproken) kosten veel meer dan een paar euro.
De hoge bandbreedte van 80Gbit/s kan alleen door een passieve kabel over zeer korte afstanden, wil je meerdere meters overbruggen dan heb je een kabel met actieve componenten nodig, welke veel duurder zijn dan een normale DP kabel.
Llopigat @Zoidberg_AvG6 januari 2025 18:27
De hoge bandbreedte van 80Gbit/s kan alleen door een passieve kabel
HDMI schijnt het te kunnen tot 96 Gbit en ze hebben het niet over actieve kabels: nieuws: HDMI Forum kondigt HDMI 2.2 aan, ondersteunt 96Gbit/s en 4k bij 480Hz

Maar het zou natuurlijk kunnen dat ze dat niet noemen omdat HDMI meer consument georienteerd is. We gaan dat de komende dagen wel zien denk ik, hoe dat precies gaat werken.
froggie @Llopigat6 januari 2025 20:28
Een HDMI kabel van 96Gpbs is 32Gbps/lane. Met een goede receiver die de nodige error correctie kan uitvoeren op het inkomende signaal haal je 1m, misschien 1.5m door een passieve kabel, maar voor langere afstanden heb je echt redrivers en/of retimers nodig. Als dergelijke redrivers/retimers niet in de standaard benoemd worden dan betekent dit dat fabrikanten zelf gaan rommelen en wellicht geen objectieve test standaarden hebben welke gebruikt kunnen worden die ervoor zorgen dat iedere kabel met iedere zender/ontvanger gaat werken.

Ik heb helaas geen toegang meer tot de nieuwe HDMI specificaties, maar ik verwacht dat redrivers/retimers in de test specificaties benoemd worden.

[edit]
Ok, in het nieuwsbericht over HDMI 2.2 wordt gesproken over een passieve 3.5m kabel die de Ultra96 snelheden kan halen. Verder wordt het volgende genoemd.
Net zoals bij HDMI 2.1 is het voor apparaten niet vereist dat ze alle features in de nieuwe specificatie ondersteunen, dus een 'HDMI 2.2'-poort op een apparaat ondersteunt niet noodzakelijk een 96Gbit/s-bandbreedte.
Dit betekent dat een HDMI 2.2 receiver die met een 3.5m passieve kabel kan werken absoluut meer receive equalization en error correctie doet om dat signaal bruikbaar te maken. En als gevolg daarvan duurder is om te implementeren in een IC, wellicht zelfs een duurder silicon fabricage process vereist dan een DP 2.1b receiver. Het HDMI Forum laat het aan de fabrikanten over om dit in te vullen. Maar als consument moet je dus goed opletten of je een apparaat koopt met porten die die snelheid ondersteunen.

VESA kiest een andere weg en heeft een lagere drempel voor de transmitter/receiver, maar dit zorgt ervoor dat producten consistenter zijn. Wellicht blijkt uit markt data dat de meeste DP kabels slechts 1-1.5m zijn (GPU naar monitor vs. HDMI waar de TV verder van de zender kan staan) en kiezen zij er daarom voor om de kosten in de kabel te duwen ipv. de receiver.

[Reactie gewijzigd door froggie op 6 januari 2025 20:45]

himlims_ @Llopigat6 januari 2025 19:25
Beide hebben zo hun voor en nadelen. HDMI lijkt wat breder bekend/geaccepteerd te zijn. Eerste versies van DP konden ook geen audio verwerken. Dat is voor mij (werkgever) reden geweest om HDMI in te zetten bij bepaalde projecten - heden dag zou ik er DP voor gebruiken.
84hannes @himlims_6 januari 2025 20:06
Beide hebben zo hun voor en nadelen.
Dat geloof ik graag, maar helaas noem je alleen nadelen van DP. Kun je een voordeel van DP noemen, waarom je het nu we zou willen gebruiken?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 6 januari 2025 23:05]

himlims_ @84hannes6 januari 2025 22:40
Afhankelijk van doel/project, geloof dat DP een hogere (of variabele) refreshrate kan geven dan HDMI bij hoge resoluties (4K/8K).
Step5 @84hannes6 januari 2025 23:36
MST voor mij; 1 dp uitgang op videokaart gaat naar monitor 1, deze heeft DP uitgang daar zit monitor 2 op. Moet de monitor dat wel ondersteunen, en een eventuele kvm switch.
Psyonara @Zoidberg_AvG7 januari 2025 00:33
Is optisch niet mogelijk net zoals met sommige HDMI kabels?
AceAceAce @Bart ®6 januari 2025 17:09
Als je kijkt naar wat Samsung en Apple voor hun eigen usb c kabeltjes vragen is dat echt bizar. 20-25 euro voor een metertje.
Horatius @AceAceAce6 januari 2025 18:18
Als dat kabels zijn welke USB-4 met PD of Thunderbolt ondersteunen is dat niet gek.
jjeggink @Horatius6 januari 2025 18:54
Zit dat 'm dan in licentiekosten kosten, of zijn dergelijke kabels daadwerkelijk spectaculair gecompliceerder?
froggie @jjeggink6 januari 2025 20:16
Kabels bedoelt voor systemen met meer dan >10Gbps/lane vereisen betere componenten en een goed beheersbaar assemblage process. De twinax in de kabel, de paddle card in de connector, de connector receptacle, moeten allemaal van betere kwaliteit zijn om insertion loss zo laag mogelijk te houden. Anders blijft er na twee connectors hops niets van je signaal over. En de receivers voor standaarden als HDMI, DP en USB zijn (nog) niet zo geavanceerd als die voor PCIe en Ethernet (omdat deze anders te duur worden en power consumptie omhoog gaat).

Maar het grootste verschil tussen de goedkopere kabels en die van een A-merk zit in test/validatie. Een fabrikant zoals Apple gaat hun naam niet op het spel zetten door slechte kabels te verkopen. Bij dit soort snelheiden worden alle kabels getest voor ze verkocht worden en dit vereist vrij prijzige meet apparatuur en kost tijd. Dit wordt uiteraard verrekent in de prijs. Maar die tests worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de standaard dus een pass betekent dat zolang de zender/ontvanger volgens de standaard werken je min of meer gegarandeerd bent dat de hele link zal werken zoals gespecificeerd.

Een goedkoper kabel merk (of white label) voert wellicht alleen steekproeven uit, dus afhankelijk van de marge in the componenten zou het kunnen dat de kabel die jij in handen krijgt niet of maar minimaal voldoet aan de specificaties. En afhankelijk van jouw zender/ontvanger kan de link nog steeds werken, maar als alle componenten minimaal zijn dan zou het zo kunnen dat de link meer errors heeft dan gespecificeerd en je bijv. de hoogste resoluties/refresh rates niet kunt halen.

En natuurlijk betaal je bij de A-merken extra voor de naam. Maar ik weet dat wanneer ik bij Apple een Thunderbolt kabel koop die kabel gewoon prima werkt, dus soms is me dat die paar tientjes wel waard.
jjeggink @froggie6 januari 2025 20:32
Ik kan je helaas niet opplussen, maar dank voor je uitgebreide reactie. Ik had inderdaad geen idee van de component 'testen'.
Horatius @jjeggink6 januari 2025 21:34
USB-C ondersteunt tegenwoordig PD van 120W (240W zelfs als ik mij niet vergis), daarbij moet je nog Thunderbolt erdoorheen sturen van 40Gbps.

Vanwege integriteit van het signaal zijn die kabels vaak zeer kort. Het is simpelweg een hoop koper en moeilijk om deze kwaliteit consistent te bereiken. Dat red je niet met een aliexpress kabeltje van 5 euro.
Goedkoopste zal 20 euro zijn ongeveer en dan heb je een onbekend merk.
dasiro @Bart ®6 januari 2025 18:52
hij heeft het niet over noname kabel in de action-reclamebak. In de pricewatch staat er welgeteld 1 DP2.1 DP80 kabel van 1.2m voor 22.67€ dus prijs x3 en een beetje extra is 75€ extra om je scherm en monitor niet naast elkaar te moeten plakken.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @dasiro6 januari 2025 19:07
Hij heeft het over kabels. Nergens staat of het wel of niet over kabels van de action gaat. En waarom zou je geen kabel van de action kopen, als die gewoon werkt?
dasiro @Bart ®6 januari 2025 19:48
als je spreekt over kabels die maar 5€ kosten, dan kan ik er geen enkele vinden die aan dezelfde vereisten voldoet, dus dan moet het haast wel over kabels gaan die slechter zijn (geen DP2.1 DP80) of niet gecertifieerd zijn en dat is dus wat je in zo'n bakken vindt
ZpAz @Bart ®6 januari 2025 20:33
Niet elke HDMI / DisplayPort kabel is hetzelfde. Dan kan je bijvoorbeeld of niet een hogere resolutie instellen of enkel op lagere verversingssnellheid.
rookie no. 1 6 januari 2025 16:58
Hmmm...actieve kabels (met electronica) nodig voor boven de 1m. Dat is wel een nadeel dan aan deze nieuwe standaard. Al jaren fan van DP, maar dit is niet handig.
atthias @rookie no. 16 januari 2025 17:02
ze zullen wel moeten van wat ik begrepen heb we lopen simpelweg tegen de grenzen aan van wat passief kan

ik hoop ergens dat ik het fout heb dus sta open voor correcties
SRI @atthias6 januari 2025 19:44
Wellicht als ze wisselen van koper naar fiber optics kabels dat het misschien weer kan? Maar ja dan heb je weer een compleet nieuwe poort die niet backwards compatible is (of wel met het nodige gedoe).

Maar je ziet inderdaad steeds meer dat we met bepaalde zaken rondom computers tegen limieten aanlopen (en dan ook weer met andere oplossingen komen om daar doorheen te gaan).

80Gb/s is ook wel enorm veel, dat is 10GB/s per seconde. Ook wel twee hele DVD's met een HD speelfilm van 2 uur per stuk.

Waarschijnlijk zullen een hoop mensen dit ook helemaal niet nodig hebben. 1080p en 1440p is bij menig persoon nog best normaal (met vaak nog heen 100 hz refresh rate).

Maar ja als je een 8K monitor wilt, met 240hz refresh rate en al dan niet nog een tweede monitor aan die eerste wilt hangen,... ja dan wordt het toch aardig wat data (en een erg goede videokaart wellicht).
atthias @SRI6 januari 2025 20:03
kun je niet gewoon de connector hetzelfde houdne en de kabels vervangen door fiber?

dat lijkt mij het slimst om te doen
84hannes @atthias6 januari 2025 20:10
kun je niet gewoon de connector hetzelfde houdne en de kabels vervangen door fiber?
Nee, dat kan niet 'gewoon'. De huidige kabels en connectors werken met elektrische signalen, stromen en spanningen. Fiber werkt met optische signalen, lichtpulsen. Als je de connectoren hetzelfde wilt houden dan moet de connector de signalen om gaan zetten middels actieve electronische componenten, daar zullen ze zeker niet goedkoper van worden.
kaas-schaaf @84hannes7 januari 2025 00:56
Het verschil tussen Direct attached (Copper) Cable en vaste connector fiber is niet zo groot (als voorbeeld uit de netwerk kant welke je in 100Gb/s kan krijgen wat in dezelfde range zit). Zeker niet voor korte kabels.

Ik acht de kans zeer klein dat er ooit een fiberpoort direct op een consumentenproduct komt, iets met lasers, ogen en domme consumenten. Laat staan vette vingers en kwijtraken van afschermdoppen.
Zoidberg_AvG @kaas-schaaf7 januari 2025 08:52
Ik acht de kans zeer klein dat er ooit een fiberpoort direct op een consumentenproduct komt, iets met lasers, ogen en domme consumenten. Laat staan vette vingers en kwijtraken van afschermdoppen.
Er bestaat al tientallen jaren een fiberpoort voor consumenten-electronica: Toslink, welke je op bijna alle surround receivers nog tegenkomt (178 van de 264 modellen in de pricewatch hebben een of meerdere Toslink inputs)
84hannes @kaas-schaaf7 januari 2025 09:03
Ik acht de kans zeer klein dat er ooit een fiberpoort direct op een consumentenproduct komt,
Is dat niet precies wat TOSLINK voor digitale audio is? Die zag ik voor de eerste keer in het wild zo'n 25 jaar geleden bij een klasgenoot op zijn MD-speler. Natuurlijk was en is de bitrate veel lager, maar conceptueel is er weinig anders aan: je gebruikt een (laser)diode om informatie te delen. Als je Class 1 lasers gebruik is de kans vrij klein dat je er schade aan ondervind; lasers zijn net als de zon alleen schadelijk als je er langer in kijkt en dan heb je wel door dat je verkeerd bezig bent. Hogere classes kunnen onzichtbaar zijn en een significant vermogen hebben, daar kom ik liever niet bij in de buurt (voor werk wel gedaan overigens).
atthias @84hannes6 januari 2025 20:13
dat schiet inderdaad niet op nee bedankt voor de informatie dar was ik niet van op de hoogte
Damic @rookie no. 16 januari 2025 17:25
En denk je dat HDMI niet dezelfde problemen gaan hebben?
MeesKees21 @Damic6 januari 2025 17:48
Daarom gebruik ik dus HDMI glasvezelkabels tussen mijn computers, blu-rayspelers, beamer en versterker. Op die manier heb je eigenlijk geen last meer hoelang de kabel is, de kabel tussen mijn versterker en beamer is 10mtr en geeft 4K moeiteloos door, tot 144Hz als het nodig is.

Deze DP kabel kan al tot 5mtr :

https://www.amazon.nl/Dis...=operapc-def-sp-co2-nl-21

[Reactie gewijzigd door MeesKees21 op 6 januari 2025 17:51]

Damic @MeesKees216 januari 2025 17:50
Ja dat is een actieve kabel al. Niet zoals hier "puur koper"
MeesKees21 @Damic6 januari 2025 17:52
Dat klopt, daarom heb ik het linkje er ook even bijgezet, prijs vind ik meevallen.
En is van koper....

[Reactie gewijzigd door MeesKees21 op 6 januari 2025 18:12]

kaas-schaaf @MeesKees217 januari 2025 01:16
Waar staat dat dit een actieve kabel is? Of fiber? Als het actief koper is zouden de retimers, die er in moeten zitten, al meer kosten dan deze kabel. Een actieve koperen kabel is niet per definitie goedkoepr dan een fiber, enkel makkelijker voor een consument te gebruiken omdat je die niet zo makkelijk sloopt als een glasvezelkabel.

Gezien het rebranded whitelabel china spul is zal het om het even zijn of je er hoge "normale" DP2.0 resoluties mee krijgt, zeker na enkele keren in/uit de socket halen. Ik zou er van wegblijven (van de langere kabels, voor 1-2m zal het meestal wel werken).
En de "fiber" uit de plaatjes, in combinatie met een plaatje van een ongevlochten, alluminium gekleurde, normale kabel met enkele shielding ipv rond alle differentiaalparen, zou al aan moeten geven dat je ze niet moet vertrouwen.

De kabels bestaan overigens wel, zoals je zelf al aangeeft. Voor de netwerkliefhebbers bestaat 100Gb+ al een tijdje. Ik heb al enkele jaren een 20m 100Gbit kabel liggen, maar die kost wel wat meer dan de meeste normale consumenten er voor willen betalen. Voor actief optische kabels die goed werken mag je rond de 80-100 euro verwachten, wellicht zijn er goedkopere maar ik brand me er niet aan.
Baakster @MeesKees217 januari 2025 09:31
Er klopt niks van die kabel op Amazon. Officieel zou het DP80 moeten zijn in de benaming. De kabel is niet gecertifiseerd door VESA. De producent is ook niet te vinden op https://www.displayport.o...category/cables-adaptors/
De product reviews zijn ook random en niet alleen gericht op de 5 meter kabel, 5 meter DP80 kan nog niet over koper.
De connectoren hebben niet de vereiste "locking system" van die haakjes.
Ik zou ver weg blijven van deze kabel.
Llopigat @Damic6 januari 2025 18:25
HDMI heeft net 2.2 aangekondigd: nieuws: HDMI Forum kondigt HDMI 2.2 aan, ondersteunt 96Gbit/s en 4k bij 480Hz

Die doet 96Gbit (hoger dan de 80Gbit van DP) en er wordt nergens gesproken over actieve kabels.
jjeggink @Llopigat6 januari 2025 19:01
Er staat ook niets over passieve kabels, enkel iets over gecertificeerde kabels zonder nadere toelichting. Of heb ik ergens overheen gelezen?
Llopigat @jjeggink6 januari 2025 19:06
Ja klopt, het is me ook nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat ze die details weglaten omdat het zo consumenten-gericht is.

Ik wou je ook niet per se tegenspreken maar meer deze discrepantie opmerken :)

Nou moet ik wel zeggen dat 1 meter verrekte kort is. Daar haal ik het niet mee. Hadden ze het tot 1,8m kunnen rekken zonder repeaters dan zou het zeer veel meer mensen helpen.

Al moet ik wel zeggen dat dat soort dingen vaak wel loslopen, er wordt met de slechtste omstandigheden gerekend.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 19:09]

SRI @Llopigat6 januari 2025 19:47
Maar los van dat ze niks zeggen over of het actief of passief is, zeggen ze ook niet hoe lang de kabel kan zijn.
Llopigat @SRI6 januari 2025 19:49
Dat is waar maar voor consumenten is 1 meter helemaal niks. Bij veel TV's kom je dan nog niet eens tot de rand van de TV omdat iedereen tegenwoordig zulke grote lappen TV heeft :)
SRI @Llopigat6 januari 2025 19:52
Ja en ik denk dat de meeste mensen met hun 4k (of 1080p) prima af kunnen met een wat 'oudere' HDMI kabel. Niet veel mensen die een 16k tv hebben hangen (of er content voor hebben) of een 8k met hele hoge refresh (als dat überhaupt al genoeg is om dit te vereisen). En ik denk dat die mensen die dat wel hebben ook wel een actief kabeltje kunnen betalen.
Llopigat @SRI6 januari 2025 19:58
Dat is waar. Voor virtual reality gaat het echter super fijn zijn. Daar heb je minstens 2x4k op 120Hz voor nodig voor een goede ervaring en hopelijk gaat dat de komende jaren nog flink omhoog.
Dekar @rookie no. 16 januari 2025 18:03
Volgens mij doet de laatste DP al 4k 144 Hz. De use case voor deze is momenteel nog beperkt.
Mastakilla 6 januari 2025 17:00
Jammer dat het geen 5m is. Heb momenteel nog geen 80Gbps nodig gelukkig, maar mocht mijn 38" ooit sterven, dan kan dat snel veranderen :/
Heb een in de hoogte verstelbare bureau, met een monitorarm (waar de kabel in weggewerkt zit), met een op de grond losstaande desktop en 3m is net niet voldoende jammergenoeg...

[Reactie gewijzigd door Mastakilla op 6 januari 2025 17:07]

SRI @Mastakilla6 januari 2025 19:48
Ik heb mijn desktop aan mijn bureau hangen om die reden. Of allemaal lange kabels of hem gewoon ophangen.
MeesKees21 @Mastakilla6 januari 2025 17:54
Mastakilla, heb net een linkje neergezet naar een 5mtr actieve DP kabel.
Sito 6 januari 2025 17:27
Wat is hier de use-case van? Voor consumenten met 4k monitoren is een actieve kabel voor 1-3 meter toch helemaal niet nodig?
haarbal @Sito6 januari 2025 17:41
Als je hele hoge resolutie, refreshrate, kleurdiepte en geen display stream compression wilt.
fjwillemsen @Sito6 januari 2025 17:50
Zit-sta bureaus hebben dat wel nodig, voor kabel management zijn langere kabels nodig, en niet iedereen heeft een PC direct naast de monitor staan. Daarnaast zijn er ook vast een aantal commerciële toepassingen voor te bedenken. Niet zo moeilijk om usecases voor videokabels boven een meter te bedenken toch?
Sito @fjwillemsen6 januari 2025 18:43
Het gaat mij om actieve kabels van 1-3 meter, waar daar de use-case van is.

Thuis gebruik ik passieve DP 1.4 kabels van 3-5 meter voor mijn schermen en dat werkt prima. De meeste mensen zullen kabels langer dan 1 meter hebben.
SmokingCrop @Sito6 januari 2025 19:28
Voor een "UHBR20" scherm zoals de
PG27UCDM die 4K, 240Hz, 10-bit doet zonder DSC. Dan heb je 80 Gbps nodig over je DP kabel.
fjwillemsen @Sito6 januari 2025 19:31
Tweede zin na de kop: “Bestaande passieve kabels zijn beperkt tot één meter.”. Dit gaat uiteraard niet over het DP1.4 kabeltje dat je thuis hebt liggen, maar over DP 2.1b.
SRI @fjwillemsen6 januari 2025 19:50
Daarom heb ik mijn PC onder mijn bureau hangen. Maar aan de andere kant, mijn bureau is meer dan twee meter breed met in het midden een ultrawide, rechtsonder hangt de pc en links boven naast de ultrawide heb ik nog een monitor.

Echter hebben geen van die monitors 80gbps nodig.
Quilt @Sito6 januari 2025 17:55
Je kan je PC in een andere kamer (of op zolder) zetten zonder rekening te moeten houden met het geluid van koeling, ventilatie of coilwhine.
MeesKees21 @Sito6 januari 2025 17:59
Toch zit er een actieve glasvezel HDMI kabel tussen mijn versterker en monitor in van 2mtr. Voordelen? Vrij dunne kabel, magnetisme heeft geen effect en zijn verkrijgbaar tot zo'n 100mtr...
amsterdamned 6 januari 2025 17:01
Ik heb een 15 meter DisplayPort 1.4 kabel die gebruik maakt van glasvezel. Ik vraag mij af of dat ook mogelijk is/wordt voor deze nieuwe versie.
Damic @amsterdamned6 januari 2025 17:25
Ja, dat gaat geen probleem zijn want dit is al een actieve DP kabel. Alleen de chips moeten vervangen worden door snellere versies
BasHouse 6 januari 2025 17:05
Ik ga de Action in de gaten houden :)
Dominobit @BasHouse6 januari 2025 17:31
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

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