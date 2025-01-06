VESA DisplayPort 2.1b ondersteunt actieve DP80-kabels met lengte tot drie meter

De Video Electronics Standards Association werkt aan actieve DP80LL-kabels met een maximale lengte van drie meter. Bestaande passieve kabels zijn beperkt tot één meter. De specificatie zal deel uitmaken van DisplayPort 2.1b, die in de lente van 2025 wordt verwacht.

VESA schrijft in een persbericht dat de actieve DP80LL 'low loss'-kabels tot drie keer langer zijn dan bestaande door VESA gecertificeerde passieve DP80-kabels. Hierdoor zijn gebruikers niet langer beperkt tot kabels van een meter lang om een gpu met een scherm of hub te verbinden. Zowel DP80 als DP80LL ondersteunen vier UHBR20-linkrates en hebben een bandbreedte van maximaal 80Gbit/s.

De DP80LL-specificatie is volgens VESA een voorname eigenschap van DisplayPort 2.1b, dat in de lente van dit jaar uitkomt. De eerste gecertificeerde DP80LL-kabels worden in de loop van de komende maanden verwacht. De standaardenorganisatie gaat tijdens de CES-beurs enkele pre-gecertificeerde DP80LL-kabels demonstreren, samen met DisplayPort 2.1 UHBR20.