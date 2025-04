VESA voegt ondersteuning voor 'Dual-Mode'-schermen toe aan Adaptive-Sync Display

VESA komt met versie 1.1a van zijn Adaptive-Sync Display-specificatie voor schermen met variabele refreshrates. Daarmee kunnen schermfabrikanten nu zogeheten Dual-Mode-monitors certificeren, die meerdere resoluties en refreshrates native ondersteunen.

VESA introduceert de Adaptive-Sync Display 1.1a-standaard vlak voor de CES-beurs in Las Vegas. De grootste wijziging is ondersteuning voor de eerdergenoemde Dual-Mode-schermen. Fabrikanten kunnen zo'n certificering krijgen voor schermen die meerdere resoluties en refreshrates ondersteunen. In een voorbeeld noemt VESA bijvoorbeeld een monitor die zowel 1080p op 280Hz als 4k op 144Hz native ondersteunt. De standaardenorganisatie introduceert daarvoor nieuwe testprocedures en biedt ook een logo dat dergelijke ondersteuning aanduidt.

Dual-Mode-schermen zijn volgens VESA 'in opkomst'. Fabrikanten introduceren dergelijke monitors naar verwachting tijdens de CES. LG toonde vorige week al een oledmonitor dat zowel 4k- als 1080p-ondersteuning heeft, respectievelijk met 240 en 480Hz.