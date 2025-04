Intel richt onafhankelijk bedrijf op dat aan generatieve AI gaat werken

Intel richt Articul8 AI op, een onafhankelijk bedrijf dat gaat werken aan generatieve AI voor bedrijven. Het nieuwe bedrijf gaat daarvoor door Intel ontwikkelde software gebruiken. Intel begint Articul8 samen met investeringsbedrijf DigitalBridge.

Articul8 gaat verder met het AI-werk dat Intel eerder deed voor Boston Consulting Group, zo meldt Intel in een persbericht. De chipmaker trainde eerder een AI-platform voor BCG op een supercomputer met Xeon-processors en Gaudi-AI-accelerators. Dat platform wordt nu opgeschaald naar een los bedrijf, dat het platform gaat bieden aan enterpriseklanten.

De AI-diensten van Articul8 moeten volgens Intel generatieve AI-functies bieden voor bedrijven in sectoren die 'een hoge mate van beveiliging en gespecialiseerde domeinkennis vereisen', zoals financiële dienstverlening, lucht- en ruimtevaart, halfgeleiders en telecom.

Arun Subramaniyan, voorheen vicepresident en general manager van Intels datacenter- en AI-divisie, wordt de ceo van Articul8. Het wordt volgens Intel een onafhankelijk bedrijf. Intel blijft wel een aandeelhouder in Articul8, maar het is niet bekend welk percentage van de aandelen de chipmaker in handen heeft.

Intel heeft de afgelopen tijd vaker bedrijfsonderdelen omgezet naar onafhankelijke bedrijven. Zo is Mobileye, dat werkt aan chips voor autonoom rijdende voertuigen, inmiddels een losstaand en beursgenoteerd bedrijf. Ook de fpga-divisie van Intel, het voormalige Altera, is sinds 1 januari afgesplitst en gaat in de toekomst naar de beurs. Voor Articul8 staat volgens Reuters geen beursgang op de planning.