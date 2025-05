Kwartaal na recordverlies meldt Intel weer winst

Intel heeft in het afgelopen kwartaal een winst van 1,5 miljard dollar behaald. Een kwartaal eerder had het bedrijf nog een recordverlies van 2,8 miljard dollar, door tegenvallende vraag naar cpu's. Het bedrijf zegt dat eerder aangekondigde besparingen hebben geholpen bij de winst.

De omzet uit Intels twee belangrijkste takken, Client Computing Group en Data Center and AI, daalde met respectievelijk 12 en 15 procent. Dit kwam volgens Intel onder meer door sterke concurrentie bij de datacenter-en-AI-tak en doordat OEM-klanten van Intels processors hun eigen voorraden wilden verminderen. Daardoor namen ze minder chips van Intel af.

Ondanks de aanhoudend dalende omzet is Intel tevreden over het afgelopen kwartaal. Het bedrijf had een omzet van minstens 11,5 miljard dollar verwacht en met 12,9 miljard dollar zit het hierboven. Het bedrijf verwacht ook dat de pc-markt zich in het komende halfjaar verder zal herstellen en verwacht voor het komende kwartaal een omzet van 12,9 miljard tot 13,9 miljard dollar.

Intel meldt dat de meeste plannen en projecten van het bedrijf nog volgens plan verlopen, zo ook de Meteor Lake-laptopprocessors die later dit jaar moeten verschijnen. Deze processor krijgt een npu-chip voor AI-taken. Ceo Pat Gelsinger zegt dat Intel uiteindelijk 'AI gaat bouwen in elk product dat we maken', zowel in datacenterproducten als in consumenten-cpu's.