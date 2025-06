Intel wil tegen 2025 jaarlijks 8 tot 10 miljard dollar aan kosten besparen

Intel heeft tijdens de presentatie van de recente kwartaalcijfers laten weten dat het flink kosten wil gaan besparen, wat tegen 2025 moet oplopen tot 8 tot 10 miljard dollar per jaar. Dit is mede een reactie op de huidige cijfers en de tegenvallende vraag naar bijvoorbeeld computers.

In een toelichting op de kwartaalcijfers meldt Intel dat het volgend jaar 3 miljard dollar wil gaan besparen en dat moet jaarlijks groeien naar 8 tot 10 miljard dollar tegen 2025. Het bedrijf is niet heel gedetailleerd in hoe het dergelijke besparingen wil realiseren, maar dat moet onder meer geschieden door personeel te ontslaan, efficiency gains en minder uitgaven.

Bij dat laatste moet gedacht worden aan minder investeringen in nieuwe fabrieken. In een mondelinge toelichting op de cijfers laat het bedrijf weten dat het doorgaat met het bouwen van fab shells, maar dat die fabrieken pas echt worden gevuld met apparatuur als er vraag naar is. Dat alleen zou de uitgaven volgend jaar al met 2 miljard dollar kunnen beperken.

Dit wil niet zeggen dat Intel Foundry Services klappen gaat krijgen. Althans, Intel zegt dat het momentum bij deze nieuwe foundrydivisie aanhoudt. Onder meer de overeenkomst met MediaTek wordt aangehaald, waarbij Intel voor de chipontwerper chips gaat produceren. Intel meldt ook dat het 'actieve gesprekken' heeft met zes van de tien fabless customers en haalt ook de voordelen aan die de Amerikaanse Chips Act met zich mee zal brengen. Het IFS-onderdeel behaalde een omzet van 171 miljoen dollar, wat een daling van 2 procent is ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Wat de omzet betreft waren er veel grotere dalingen bij de Client Computing Group, waar de pc-chips onder vallen. Dit onderdeel was goed voor een omzet van 8,1 miljard dollar, een daling van 17 procent ten opzichte van vorig jaar. En bij het Datacenter and AI Group-onderdeel was de relatieve daling nog groter. De omzet van dit onderdeel bedraagt 4,2 miljard dollar, een daling van 27 procent.

Intel presteerde wel beter bij bijvoorbeeld het Network and Edge Group-onderdeel. Hier steeg de omzet van 2 miljard naar 2,3 miljard dollar, wat het bedrijf vooral toeschrijft aan bijvoorbeeld de goede positie voor 5G- en ethernetproducten, al deed Network Xeon dit weer enigszins teniet. Intels autonoomrijdenbedrijf Mobileye was goed voor een omzet van 450 miljoen dollar, een stijging van 38 procent. De aandelen van Mobileye worden inmiddels verhandeld op technologiebeurs Nasdaq, maar Intel behoudt nog de controle over dit onderdeel.

Onderaan de streep behaalde Intel in het afgelopen kwartaal een omzet van 15,3 miljard dollar, terwijl dat een jaar eerder nog 19,2 miljard dollar was. De nettowinst was 1 miljard dollar, waar dat een jaar geleden in hetzelfde kwartaal nog 6,8 miljard dollar was.