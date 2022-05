Intel leverde recordaantal notebookprocessors in afgelopen kwartaal

Intels leveringen van notebookprocessors stegen in het eerste kwartaal met 54 procent tegenover vorig jaar. Het ging om een recordhoeveelheid, maar de gemiddelde verkoopprijs per notebookprocessor daalde wel.

De flinke toename van de leveringen van notebookchips kwam met name door de populariteit van instapmodellen en schoollaptops, waaronder Chromebooks. Die beschikken meestal over minder krachtige processors, wat de afname van de gemiddelde verkoopprijs van Intels notebookchips met 23 procent tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar verklaart. De omzet uit notebookprocessors nam desondanks met 19 procent toe.

In totaal stegen de leveringen van processors voor pc's, dus zowel notebooks als desktops, met 38 procent. De omzet uit desktopprocessors daalde met 7 procent en ook hier daalde de gemiddelde verkoopprijs, met 5 procent. De kwartaalomzet van de Client Computing Group, waar de verkoop van notebook- en desktopchips onder vallen, steeg met 8 procent tot 10,6 miljard dollar.

De kwartaalcijfers voor Intels datacenterdivisie waren minder rooskleurig. De omzet daalde met 20 procent tot 5,6 miljard dollar. Intel leverde 13 procent minder datacenterchips en ook de gemiddelde verkoopprijs van processors voor datacenters daalde, met 14 procent. Intel wijt de afnames aan de coronacrisis en ook meldt het bedrijf hoge kosten te hebben vanwege het opvoeren van de 10nm-chipproductie en research & development.

Verder zouden datacenters verzadigd zijn door eerdere leveringen, maar het dieptepunt wat dat betreft is volgens Intel bereikt en het bedrijf verwacht voor het tweede kwartaal verbeteringen Op de vraag of Intel de impact merkt van datacenterbedrijven die zelfontworpen chips inzetten, zoals Google en Amazon, antwoordde ceo Pat Gelsinger dat het volume van dat soort chips nog bescheiden zou zijn.

Meer 10nm dan 14nm in tweede helft 2021

Gelsinger meldde ook dat de ontwikkeling van het 7nm-procedé goed verloopt. In de komende weken zou de tape-out van Meteor Lake moeten plaatsvinden, Intels eerste op 7-nm geproduceerde processor die in 2023 moet verschijnen. Ook de 10nm-productie zou op schema liggen. Gelsinger: "Als teken van de verbeteringen, hebben we Tiger Lake-H eerder dan volgens schema op 10nm gekwalificeerd en we verwachten dat het volume aan 10nm-chips in de tweede helft van het jaar dat van 14nm overstijgt."

Gelsinger benadrukte bij de toelichting op de cijfers, die is te lezen bij Seeking Alpha, dat Intel bezig is zijn productroadmap weer op orde te krijgen en de in maart onthulde IDM 2.0-strategie moet voor verdere groei zorgen. Intel gaat daarmee chips voor derde partijen produceren en nieuwe fab's bouwen, waaronder in Europa.

Intels totale kwartaalomzet daalde met 1 procent tot 19,8 miljard dollar, omgerekend 16,4 miljard euro. De winst daalde met 34 procent tot 3,4 miljard dollar, oftewel 2,8 miljard euro.