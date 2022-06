Intel Core i7-1195G7-laptopprocessor heeft turbosnelheid van 5GHz

Intel voegt twee nieuwe processors toe aan de Tiger Lake-U-serie voor dunne laptops. De Core i7-1195G7 en de Core i5-1155G7 zijn beiden quadcores met HyperTreading en halen iets hogere kloksnelheden dan de bestaande modellen.

De Core i7-1195G7 is Intels eerste zuinige laptopprocessor die de 5GHz aantikt. Volgens de fabrikant haalt de processor die snelheid op een enkele core, met gebruik van Turbo Boost Max Technology 3.0. Met alle vier de cores actief, is de maximale Turbosnelheid 4,6GHz.

De snelheden liggen respectievelijk 200MHz en 300MHz hoger dan bij de Core i7-1185G7, het voormalige topmodel in de Tiger Lake-U-serie. Ook krijgt de nieuwe Core i7 een iets snellere Xe-gpu. Net als de bestaande Core i7-modellen in de Tiger Lake-U-serie heeft de nieuwe processor 12MB L3-cache en een gpu met 96 execution units.

Verder voegt Intel een iets snellere Core i5 toe aan het assortiment. Dat gaat om de Core i5-1155G7, met een maximale kloksnelheid van 4,5GHz, of 4,3GHz op alle cores. Net als andere i5-modellen heeft deze processor een gpu met 80 EU's en 8MB L3-cache.

Volgens Intel zijn de iets snellere processors mogelijk geworden dankzij procesverbeteringen bij de productie. De nieuwe Core i7 en Core i5 worden net als de andere Tiger Lake-U-processors gemaakt op de tweede iteratie van Intels 10nm-procedé, die het bedrijf 10nm SuperFin noemt.

Processor Cores / threads Klokfreq. Single / all-core turbo GPU / Max. klokfreq. L3-cache TDP Geheugen Core i7-1195G7 4/8 2,9GHz 5,0 / 4,6GHz 96 EU's @ 1,40GHz 12MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-4266 Core i7-1185G7 4/8 3,0GHz 4,8 / 4,3GHz 96 EU’s @ 1,35GHz 12 MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-4266 Core i7-1165G7 4/8 2,8GHz 4,7 / 4,1GHz 96 EU’s @ 1,3GHz 12 MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-4266 Core i5-1155G7 4/8 2,5GHz 4,5 / 4,3GHz 80 EU's @ 1,35GHz 8MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-4266 Core i5-1145G7 4/8 2,6GHz 4,4 / 4,0GHz 80 EU's @ 1,3GHz 8MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-4266 Core i5-1135G7 4/8 2,4GHz 4,2 / 3,8GHz 80 EU’s @ 1,3GHz 8 MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-4266 Core i3-1125G4 4/8 2,0GHz 3,7 / 3,3GHz 48 EU’s @ 1,25GHz 8 MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-3733 Core i3-1115G4 4/8 3,0GHz 4,1 / 4,1GHz 48 EU’s @ 1,25GHz 6 MB 12-28W DDR4-3200

Lpddr4x-3733

Intel presenteerde de processors op de Computex-beurs, die deze week virtueel plaatsvindt. In een presentatie legde Intel ook veel nadruk op de verkrijgbaarheid van zijn producten. Volgens de fabrikant waren er eind vorig jaar 120 laptops met Tiger Lake-U-processors te koop; die cpu's werden in september gepresenteerd. Ook zijn er volgens Intel vanaf juni ook 60 laptops met de in mei aangekondigde Tiger Lake-H-processors verkrijgbaar. Intel haalt daarbij uit naar AMD: 'team rood presenteerde zijn Ryzen 5000U-processors op de CES in januari en pas in april kwamen er reviewexemplaren beschikbaar'.

Verder toonde Intel een teaser van de komende Beast Canyon NUC, die voorzien wordt van een Compute Element met Tiger Lake-H-processors en ruimte biedt aan een grote losse videokaart. Deze NUC 11 Extreme Kit moet later dit jaar verschijnen. Ook presenteerde Intel een 5G-modem voor laptops met eSIM.