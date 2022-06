Intel kondigt Tiger Lake-octacores en -hexacores in H-serie voor laptops aan

Intel heeft drie nieuwe octacores en twee hexacores aan zijn processoraanbod voor laptops toegevoegd. Het gaat om Tiger Lake-chips in de H-serie. Daarnaast verschijnen er drie zakelijke vPro-processors en twee mobiele Xeon-chips.

De vijf processors voor consumentenlaptops zijn op 10nm geproduceerd en doen hun werk standaard op 45W. Intel biedt fabrikanten van laptops bij de Core i9-11980HK de optie om deze op 65W te laten functioneren. In dat geval kan de klokfrequentie 3,3GHz in plaats van de standaard 2,6GHz bedragen. Bij de overige vier processors kunnen fabrikanten de tdp verlagen naar 35W, waarmee ze lagere kloksnelheden krijgen voor langere accuduur of koelsystemen met lagere eisen. De gpu is de op Intels Xe-architectuur gebaseerde UHD Graphics, die standaard op 350MHz draait en het werk op maximaal 1450MHz doet.

De krachtigste processor is de Core i9-11980HK, die acht cores en ondersteuning voor zestien threads heeft met 24MB L3-cache en een maximale Turbo-kloksnelheid van 5GHz, bij gebruikmaking van een enkele core. Laptops met de processors kunnen tot aan twintig PCIe 4.0-lanes inzetten voor de combinatie met videokaarten en opslag en ze kunnen maximaal DDR4-3200-geheugen, Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6E ondersteunen.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Turbo (alle cores) Max. Turbo L3-cache Core i9-11980HK 8C/16T 2,6GHz 4,5GHz 5,0GHz 24MB Core i9-11900H 8C/16T 2,5GHz 4,4GHz 4,9GHz 24MB Core i7-11800H 8C/16T 2,3GHz 4,2GHz 4,6GHz 24MB Core i5-11400H 6C/12T 2,7GHz 4,1GHz 4,5GHz 12MB Core i5-11260H 6C/12T 2,6GHz 4,0GHz 4,4GHz 12MB

Intel kondigde tegelijkertijd twee mobiele Xeon W1000-processors voor workstations en drie H-processors op basis van het vPro-platform aan. Dit zijn chips voor zakelijke laptops. Zo ondersteunen de Xeons geheugen met error correcting code, bieden ze ondersteuning voor geheugenencryptie met Intel Memory Encryption en is Intel Active Management Technology voor beheer op afstand aanwezig.

Volgens Intel zijn er in totaal meer dan tachtig laptopmodellen van fabrikanten met de nieuwe processors onderweg. Het gaat daarbij om relatief krachtige laptops zoals voor gaming en grafische professionals. Eerder dit jaar verschenen Tiger Lake-H35-processors voor minder krachtige en dunnere laptops.