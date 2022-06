Nothing gaat in juni draadloze oortjes Ear 1 uitbrengen

Nothing, het nieuwe bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei, heeft met de Ear 1 zijn eerste product aangekondigd. Concrete specificaties deelt het bedrijf nog niet, wel laat het bedrijf een teaserafbeelding van de oordoppen zien.

De Ear 1 krijgen een ontwerp die doorzichtigheid, 'iconische vormen en verfijnde functionaliteiten' combineren, schrijft Nothing. Het bedrijf zegt dat alle ontwerpelementen van de Ear 1 een doel hebben en dat het om een 'uitgekleed' ontwerp gaat. In een teaserafbeelding is te zien dat het waarschijnlijk om in-ear-oordoppen gaat met een schuine pilvorm, waar een verticaal element onder hangt.

Nothing zegt voor de oordoppen als eerste product te hebben gekozen, omdat het bedrijf denkt dat er binnen die markt ruimte is voor differentiatie. Daarnaast is deze markt nu sterk aan het groeien, waardoor het bedrijf denkt veel geld op te kunnen halen om vervolgens nieuwe productcategorieën aan te kunnen boren.

Verdere informatie, zoals prijs, accuduur en of er noisecancelling wordt ondersteund, geeft Nothing niet. Het bedrijf gaf al eerder aan om draadloze oordoppen deze zomer te willen uitbrengen. Het lijkt er daarom op dat de release van de Ear 1 eind juni plaats zal vinden.

Carl Pei maakte in januari bekend met Nothing te zijn gestart; hij wil zich vooral focussen op 'slimme apparaten'. Het bedrijf heeft ook de merknaam van Essential overgenomen, al wordt deze nog niet gebruikt.