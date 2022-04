Nothing stelt presentatie van Ear 1-oordoppen uit tot 27 juli

Nothing, het nieuwe bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei, presenteert op 27 juli zijn draadloze Ear 1-oordoppen. Dat is een maand later dan gepland; Pei meldde eerder dat de oordoppen in juni zouden uitkomen.

Nothing liet dinsdag op Twitter weten dat het bedrijf op 27 juli een 'Sound of Change'-evenement houdt, waar het eerste product van het bedrijf wordt getoond. Die presentatie vindt plaats om 15.00 uur Nederlandse tijd. Carl Pei liet eerder deze maand op Twitter weten dat het bedrijf de aankondiging van de Ear 1-oordoppen moet uitstellen omdat er nog 'een paar dingen afgerond moesten worden'. Hij meldde toen dat de oordoppen nu voor 'later deze zomer' in de planning staan.

Verder laten Pei en het bedrijf weinig weten over de komende oordoppen. Het bedrijf meldde eerder wel dat de Ear 1-oordoppen een 'uitgekleed' ontwerp krijgen met transparante materialen. Daarbij publiceerde Nothing een teaserafbeelding die in-ear oordoppen met een schuine 'pilvorm' toonde, waar een verticaal element onder hangt. Over technische specificaties wordt nog niet gerept.

Carl Pei verliet OnePlus in oktober vorig jaar en kondigde in januari Nothing aan. Met dat bedrijf wil Pei naar eigen zeggen 'slimme apparaten' gaan maken. Hij gaf daarbij aan dat Nothing producten zal uitbrengen in verschillende categorieën om uiteindelijk te komen tot een ecosysteem van apparaten. Het bedrijf begint met de komende draadloze oordoppen.