Sony neemt ontwikkelaar PlayStation 5-game Returnal over

Housemarque is onderdeel geworden van Sony's PlayStation Studios. Dat betekent dat Sony de studio heeft overgenomen. Sony werkte al lang nauw samen met Housemarque. De recentste titel van de Finse studio is PlayStation 5-game Returnal.

Sony verwelkomt Housemarque bij zijn PlayStation Studios door middel van een bericht op het PlayStation Blog. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk wat Sony betaalt voor de Finse studio. Volgens Sony heeft de studio met Returnal bewezen in staat te zijn om memorabele games te creëren, die in de smaak vallen bij de community.

Returnal was de grootste game tot nu toe van Housemarque. De titel viel in de smaak bij zowel recensenten als gamers. De PlayStation 5-exclusive heeft op Metacritic een score van 86 punten uit reviews en een gebruikersscore van 7,2. Tweakers publiceerde een review van Returnal en merkte daarin op dat de game met name interessant is voor gamers die van een uitdaging houden. Returnal is een roguelike shooter, waarbij doodgaan en delen opnieuw spelen deel uitmaken van het spel.

Housemarque is opgericht in 1995 en had vorig jaar zo'n tachtig werknemers. De studio kwam voort uit een fusie van Bloodhouse en Terramarque. Eerstgenoemde is de maker van Amiga-games Stardust en Super Stardust. Sony werkte voor het eerst samen met Housemarque aan Super Stardust HD voor de PlayStation 3. Die game kwam in 2007 uit. In 2013 volgde Resogun, als launchtitel voor de PlayStation 4. Housemarque bracht in 2017 met Nex Machina nog een game uit die niet exclusief op PlayStation-consoles verscheen. Dat spel is ook beschikbaar voor Windows.

De directeur van Housemarque zegt op het PlayStation Blog dat de overname betekent dat de studio een 'duidelijke toekomst' heeft, en de mogelijkheid krijgt om nieuwe games te ontwikkelen en daarin te experimenteren met nieuwe methoden om een verhaal te vertellen. De studio zegt onder de vlag van Sony een 'eigen koers' te blijven varen en blijft zijn werk verrichten vanuit de Finse hoofdstad Helsinki.

Gameplayvideo van Returnal

Sony heeft mogelijk ook Bluepoint overgenomen

Mogelijk heeft Sony ook Bluepoint Games overgenomen. Dat is de Amerikaanse studio die verantwoordelijk is voor de PlayStation 5-remake van Demon's Souls. Sony Japan plaatste bij het bericht over de overname van Housemarque een afbeelding op Twitter waarin Bluepoint wordt genoemd, in plaats van de Finse studio.

Bluepoint Games werkt de laatste jaren exclusief voor Sony aan remakes van games. Zo is de studio verantwoordelijk voor Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered en de remake van Shadow of the Colossus. Vanwege die nauwe samenwerking gaan er al langer geruchten over een overname door Sony. De PlayStation-fabrikant heeft dat nog niet officieel bevestigd.