KPN schrapt verschillende e-mailfuncties XS4ALL per 1 oktober

KPN stopt op 1 oktober met de ondersteuning van diverse e-mailfuncties van XS4ALL. De provider stapt dan over op de systemen van KPN. Volgens XS4ALL worden de functies weinig gebruikt en worden ze daarom niet opnieuw ontwikkeld voor de systemen van KPN.

In totaal worden er zeven e-mailfuncties geschrapt. Klanten van XS4ALL worden per mail geïnformeerd over de veranderingen. De internetprovider publiceert op zijn website ook tips en instructies voor gebruikers van de functies.

Het betreft onder andere ondersteuning voor batched SMTP voor de xs4all.nl- en demon.nl-subdomeinen. Ook de catch-all-functionaliteit vervalt. Daarmee konden gebruikers alle e-mailberichten die binnenkomen op hun eigen xs4all.nl- en demon.nl-subdomeinen ontvangen, ongeacht wat er voor het @-teken staat. In het verlengde daarvan worden ook 'e-mailadressen met een plusteken' niet meer ondersteund. Gebruiker 'Bob' kon zich voorheen bijvoorbeeld inschrijven voor een nieuwsbrief via bob+nieuwsbrief@xs4all.nl, maar die functionaliteit komt op 1 oktober te vervallen.

Verder kunnen gebruikers per 1 oktober geen e-mailberichten meer versturen die groter zijn dan 150MB. Conceptberichten die groter zijn dan 150MB worden op 1 oktober ook verwijderd. Daarnaast komen enkele POP3-servers en een uitgaande mailserver te vervallen en kunnen klanten niet langer e-mails ontvangen met een eigen mailserver via MX-records. Het gaat daarbij om e-mailadressen die eindigen op xs4all.nl, demon.nl en cistron.nl. Het bedrijf komt later met instructies voor gebruikers met dergelijke MX-records.

Moederbedrijf KPN liet begin 2019 weten dat het zou stoppen met XS4ALL, maar na veel kritiek liet het bedrijf een jaar later weten dat de merknaam XS4ALL toch wel blijft, met de belofte dat klanten dezelfde dienstverlening van hetzelfde team zouden krijgen. Wel zou als onderdeel van de integratie in KPN de infrastructuur van XS4ALL samengevoegd worden, waaronder dus de e-maildienstverlening van laatstgenoemde.

KPN maakte eerder al bekend dat XS4ALL per 1 oktober stopt met het aanbieden van hostingdiensten. Verschillende andere functies, waaronder Dnssec en het malwarefilter van XS4ALL, blijven beschikbaar.