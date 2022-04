Uploadverkeer op vast netwerk van KPN verdubbelt in twee jaar tijd

Het uploadverkeer op KPN's netwerk is in twee jaar tijd verdubbeld. Dit komt volgens de provider doordat Nederlanders door de coronapandemie onder andere meer videogesprekken zijn gaan voeren. Daarnaast is het algehele dataverkeer in zestien maanden met veertig procent gestegen.

KPN deelt in het bericht geen cijfers over hoeveel Tbit/s er wordt verwerkt, wel laat het in een grafiek zien dat de algehele verdubbeling vooral komt doordat Nederlanders op werkdagen meer uploaden dan voorheen. In juni 2019 was het uploadverkeer relatief stabiel over de dagen heen, met een iets rustigere dag op zaterdag. Twee jaar later is het uploadverkeer op een werkdag echter duidelijk hoger dan in het weekend.

De provider ziet daarnaast sinds het uitbreken van de pandemie dat er nog steeds een 'zaagtand'-effect is in het uploadverkeer, iets waar het bedrijf eerder over heeft gesproken. Bij dit zaagtandeffect is te zien hoeveel Nederlanders op elk heel en half uur een videogesprek starten. Hierbij zijn 10.00, 11.00 en 14.00 uur de populairste tijdstippen voor een videogesprek, zegt KPN.

Het totale dataverkeer is sinds februari 2020 daarnaast met veertig procent gestegen. De hoeveelheid dataverkeer steeg twee keer zo snel als in een normaal jaar. Het bedrijf zegt de toename in het verkeer 'goed' aan te kunnen door extra te investeren in netwerken. De capaciteit en monitoring zouden in het afgelopen jaar meermaals zijn uitgebreid, de 'peering'-capaciteit is vergroot en er is voor extra redundantie gezorgd. Tegelijkertijd ziet KPN wel dat Nederlanders sinds de meivakantie minder thuiswerken dan voorheen.