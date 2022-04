Europees cloud-initiatief Gaia-X krijgt Nederlandse kennishub

Het Europese initiatief Gaia-X voor de ontwikkeling van een Europese data- en cloudinfrastructuur vrij van de grote techbedrijven, krijgt een Nederlandse kennishub onder de verantwoordelijkheid van TNO. De hub zal Nederland vertegenwoordigen in Europese overleggen.

De hub wordt gecoördineerd door TNO en ondersteund door het ECP, het Platform voor de InformatieSamenleving. De hub wordt een plek waar verschillende Nederlandse partijen kennis kunnen uitwisselen en moet ervoor zorgen dat Nederlandse gezichtspunten in Europese overleggen over het Gaia-X-initiatief gehoord worden.

Ook moet de hub een plek worden waar sectoren informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden van Europese cloudinfrastructuur en dataopslag en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. In een bericht op de site van TNO zegt Jesse Robbers, die de hub coördineert, dat het de bedoeling is dat steeds meer partijen actief aanhaken. "Het is belangrijk dat Nederland meedoet en op Europees niveau meepraat over de regels en afspraken over cloudinfrastructuur en dataopslag. Hiervoor moeten we weten wat er op dit gebied nodig is voor Nederlandse organisaties."

Voor Nederland is een aantal organisaties lid van Gaia-X: AMS-IX, Brainport Industries, de EGI Foundation, Philips, TNO, United Group en de Universiteit van Amsterdam. In totaal zijn meer dan 250 organisaties lid van het initiatief, grotendeels uit Europa, maar ook uit de VS en China. Daarnaast is de Europese Commissie nog partij in het initiatief, dat als doel heeft om een Europese data- en cloudinfrastructuur op te zetten om Europese burgers meer soevereiniteit over hun data te geven.

De Nederlandse hub moet daarin de Nederlandse stem beter hoorbaar maken. Om die reden zijn verschillende brancheorganisaties, waaronder de Dutch Data Center Association en de Nederlandse AI Coalitie aangesloten bij de hub. Samen kunnen zij kennis uitwisselen en use cases opzetten die Europees besproken kunnen worden.