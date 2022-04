Internetknooppunt AMS-IX breidt uit naar Rotterdam en Naaldwijk

Internetknooppunt AMS-IX opent twee nieuwe points of presence, in datacenters van Smartdc in Rotterdam en Greenhouse Datacenters in Naaldwijk. Het is voor het eerst dat AMS-IX zich buiten de metropoolregio Amsterdam vestigt.

Vanaf oktober huisvest AMS-IX nieuwe PoPs in de twee datacenters in Rotterdam en Naaldwijk. Een point of presence huist de netwerkapparatuur en servers van AMS-IX. Op dit moment zit de AMS-IX in metropoolregio Amsterdam, en heeft het locaties in de VS, op de Caribische eilanden, in Hongkong en Mumbai. Daar komen nu Rotterdam en Naaldwijk bij.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van AMS-IX dat het bedrijf PoPs buiten de metropoolregio Amsterdam toevoegt aan het internetknooppunt in Amsterdam. Met de nieuwe locaties hoopt AMS-IX een nog betere verbinding te leveren aan bedrijven in de regio, en internationaal. Daarnaast zegt ceo Peter van Burgel dat de regio Rotterdam-Den Haag de potentie heeft om uit te groeien tot een grote techhub, omdat er al een aantal grote techbedrijven gevestigd zijn, waardoor het belangrijk is voor AMS-IX om zich daar ook te vestigen. De nieuwe locaties zijn de vijftiende en zestiende fysieke locaties van de AMS-IX-node.

De PoPs van AMS-IX worden gehuisvest in colocatie-datacenters van Smartdc in Rotterdam en Greenhouse Datacenters in Naaldwijk. Klanten van die datacenters kunnen met de komst van AMS-IX een directe verbinding krijgen op het Amsterdamse knooppunt, wat een voordeel is voor hun verbinding, vooral op het gebied van latency.

Op dit moment is AMS-IX gehuisvest in datacenters van Equinix, Digital Realty, NorthC Amsterdam, EuNetworks, Iron Mountain, Global Switch, Interxion en het Nikhef, allemaal in Amsterdam, Haarlem en bij Schiphol.