Intel geeft eind juli presentatie over vorderingen met procedés en packaging

Intel geeft op 26 juli om 23:00 uur Nederlandse tijd een presentatie over de vorderingen die het bedrijf maakt met zijn productieprocedés en packagingtechnieken. De presentatie gaat verder in op de strategiewijzigingen die Intel in maart aankondigde.

De presentatie zal via een livestream te bekijken zijn en wordt gegeven door Intel-ceo Pat Gelsinger, samen met Ann Kelleher. Zij is senior vice president en general manager van Technology Development bij de processorfabrikant.

Volgens de aankondiging zullen de twee vertellen over innovaties op het gebied van chipproductie en packaging en details geven over de roadmaps daarvan. De presentatie is een vervolg op de in maart aangekondigde strategiewijzigingen, zegt Intel. De processorfabrikant kondigde toen aan nieuwe chipfabrieken te gaan bouwen en ook voor andere fabrikanten te gaan produceren. Ook zei Intel toen dat het de hulp van externe chipfabrieken zoals TSMC gaat inschakelen.

Het is de verwachting dat Gelsinger en Kelleher op 26 juli onder andere vertellen over de vorderingen van Intels 7nm-procedé. Intel werkt daar al een paar jaar aan, maar pas in 2023 worden de eerste processors uitgebracht die gemaakt zijn op dat procedé. Misschien geeft Intel ook meer details over hoe het gaat samenwerken met derden zoals TSMC.

In maart gaf Intel al enkele details over zijn 7nm-procedé en de Meteor Lake-S-desktopprocessors die daarop gemaakt zullen worden. Intel maakte toen bekend dat die processors een chiplet-ontwerp krijgen, net als AMD's Ryzen-processors. Daarbij bestaat de processor niet uit één grote chip, maar uit meerdere delen die gecombineerd worden. Dat maakt de productie efficiënter, omdat er bij een foutje in de productie een kleiner deel van de chipwafer verloren gaat.

Ook gaat Intel een gestapeld ontwerp toepassen voor Meteor Lake-S. Intel doet dat met zijn Foveros-techniek en paste dat eerder toe bij de Lakefield-processors, waarbij geheugen bovenop de chip is geplaatst.