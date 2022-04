Gerucht: Intel gebruikt 3nm-procedé TSMC voor laptop- en server-cpu's

Apple en Intel zijn de eerste fabrikanten die chips laten produceren op het 3nm-procedé van TSMC, zeggen bronnen tegen Nikkei Asia. Apple zou 3nm-chips in iPads gaan gebruiken en Intel zou 3nm-chips voor laptops en servers willen maken.

Het eerste product met een 3nm-chip van TSMC is waarschijnlijk een iPad, zeggen de bronnen van Nikkei Asia. Het zou gaan om een model dat in de tweede helft van 2022 uitkomt. Apple zou in datzelfde jaar zijn iPhones voorzien van 4nm-chips. De iPhones die dit jaar uitkomen, hebben vermoedelijk 5nm-chips.

Volgens de bronnen werkt Intel samen met TSMC voor 'op zijn minst twee projecten' die gebruikmaken van het 3nm-procedé. Het zou gaan om chips voor laptops en servers. De massaproductie daarvan wordt op zijn vroegst eind 2022 verwacht. De bronnen stellen dat Intel meer 3nm-chips zal afnemen van TSMC dan Apple.

Intel bevestigt in een reactie tegenover Nikkei Asia samen te werken met TSMC voor producten die in 2023 uitkomen, maar details over welke producten dat zijn en op welk procedé ze gemaakt worden, geeft de fabrikant niet. Apple en TSMC hebben niet inhoudelijk gereageerd.

TSMC meldde begin dit jaar dat de ontwikkeling van zijn 3nm-procedé op schema ligt en dat de testproductie dit jaar van start gaat. De massaproductie begint volgens de planning in de tweede helft van 2022.