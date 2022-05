Gerucht: TSMC start tweede helft dit jaar productie Intel Core i3-cpu's op 5nm

De Taiwanese chipfabrikant TSMC start in de tweede helft van dit jaar met de massaproductie van Intel-cpu's. Het zou in eerste instantie gaan om Core i3-varianten op een 5nm-node. Dat claimt onderzoeksbureau TrendForce aan de hand van eigen research.

Wanneer de door TSMC geproduceerde Intel-chips beschikbaar komen, is nog niet duidelijk. Als de massaproductie in de tweede helft van dit jaar start, kan het nog enige tijd duren voordat ze op de markt komen, omdat er bijvoorbeeld eerst voorraden aangelegd worden. Het is ook niet bekend om welke Core i3-processors het precies gaat. Volgens TrendForce zou TSMC in de tweede helft van 2022 ook mid-range en high-end-processors van Intel gaan produceren, op een 3nm-node.

Intel heeft deze week aangegeven dat in de tweede helft van dit jaar zijn Alder Lake-processors voor desktops en laptops uitkomen. Die maakt Intel zelf op een 10nm-procedé. Om deze of andere Intel-cpu's door TSMC te laten maken op een ander procedé, zou het ontwerp moeten worden aangepast.

Het onderzoeksbureau stelt verder dat Intel de productie van 15 tot 20 procent van zijn 'niet-cpu-chips' al heeft uitbesteed en dat het overgrote deel van de opdrachten daarvoor naar TSMC en de kleinere, eveneens Taiwanese chipfabrikant UMC gaan. Onlangs bracht Bloomberg ook het verhaal naar buiten dat Intel in overleg zou zijn met TSMC en Samsung voor het uitbesteden van een deel van zijn productie.

Intel heeft in de afgelopen jaren veel vertragingen opgelopen bij zijn nieuwe procedés. De 10nm-productie kwam niet van de grond en Intel wil snel over stappen op 7nm, maar ook daarbij zijn vertragingen ontstaan. Intel gaat op 21 januari nieuws bekend maken over zijn 7nm-procedé in een presentatie voor investeerders.

Intel brengt in de tweede helft van 2021 Alder Lake uit, gemaakt op zijn eigen 10nm-procedé