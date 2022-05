LG kondigt gebogen 40"-monitor met resolutie van 5120x2160 pixels aan

LG presenteert een gebogen 40"-monitor met een 21:9-verhouding en een resolutie van 5120x2160 pixels. Ook introduceert de fabrikant een drietal nieuwe UltraGear gaming-monitoren met hoge verversingssnelheden en relatief goede hdr-capaciteiten.

De LG UltraWide-monitor 40WP95C heeft een gebogen ips-paneel met een diagonaal van 40". De kromming is niet bekendgemaakt door LG, maar het betreft volgens TFT Central hetzelfde paneel als de onlangs door Dell geïntroduceerde UltraSharp U4021QW. Het scherm van Dell heeft een kromming van 2500R, dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een radius van 2,5 meter.

LG meldt dat zijn 40"-monitor een verversingssnelheid van 72Hz heeft, 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven en ondersteuning biedt voor FreeSync. Verder zou er ondersteuning zijn voor HDR10, maar nadere details daarover ontbreken. De grijs-naar-grijs-responstijd bedraagt 5ms.

De LG-monitor kan 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en en 135 van de sRGB-kleurruimte. Verder is er ondersteuning voor HDR10, maar vooralsnog ontbreken details over hoe goed het scherm in staat is high dynamic range weer te geven en wat de piekhelderheid is. Ondersteuning voor Thunderbolt 4 is aanwezig, waarmee het mogelijk is gegevensoverdracht en de stroomvoorziening te bundelen in een enkele kabel. De monitor kan volledig worden gekanteld en in hoogte versteld en gedraaid.

Nieuwe gamingmonitoren

Daarnaast komt LG met meerdere nieuwe monitoren die op gamers zijn gericht, met veel hogere verversingssnelheden. Het gaat allereerste om de UltraGear 27GP950, een 27"-monitor met 4k-resolutie in combinatie met 144Hz. Verder wordt HDMI 2.1 ondersteund, zodat dit scherm specifiek ook geschikt is voor de next-genconsoles. De weergave van 4k-beelden met 120Hz is mogelijk via deze HDMI-aansluiting en VRR wordt ook ondersteund. Nvidia G-Sync Compatible en FreeSync Premium Pro zijn ook aanwezig.

Verder introduceert LG de 32GP850, een 31,5"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels en een verversingssnelheid van 165Hz, wat is op te voeren tot 180Hz. Nvidia G-Sync wordt ondersteund. Volgens LG moet deze monitor gezien worden als de opvolger van de halverwege 2019 aangekondigde UltraGear 27GL850; dit scherm heeft onder meer een iets lagere verversingssnelheid van 144Hz.

Tot slot komt LG met de 34GP950G, een 34"-scherm met een 21:9-beeldverhouding en een resolutie van 3440x1440 pixels. De verversingssnelheid van deze monitor is 144Hz, maar dat is over te klokken tot 180Hz. Er is ondersteuning voor Nvidia G-Sync Ultimate.

Al deze nieuwe gamingmonitoren hebben een opgegeven grijs-naar-grijs-responstijd van 1ms en op de 32GP850 na zijn ze voorzien van het VESA DisplayHDR 600-label. Dat betekent dat de piekhelderheid minimaal 600cd/m² haalt en dat deze schermen op het vlak van de hdr-weergaven redelijke prestaties zullen neerzetten. Voor de 32GP850 wordt alleen HDR10-ondersteuning genoemd.

Wanneer de nieuwe LG-monitoren uitkomen en wat ze kosten, is nog niet bekendgemaakt.