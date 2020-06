LG brengt 27"-monitor met verstelbare arm en bureauklem uit voor 499 euro

LG heeft een nieuwe monitor in zijn Ergo-serie aangekondigd. De Ergo 27QN880 heeft een 27"-ips-paneel met een resolutie van 2560x1440 pixels en een arm waarmee het scherm diverse kanten op is te manoeuvreren. De monitor verschijnt eind juni voor 499 euro.

LG heeft de Ergo 27QN880 in Duitsland en in de VS aangekondigd. Het gaat om een kleinere variant van de LG Ergo 32UN880, die eind vorig jaar werd gepresenteerd, maar nog niet is verschenen. Beide monitoren komen in de zomer uit in Duitsland; het 27"-model verschijnt eind juni voor 499 euro en de 31,5"-versie volgt in augustus voor 699 euro. Of de monitoren ook in Nederland en België verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.

De monitoren hebben geen standaard, maar een klem om ze aan een bureau vast te zetten. Dat moet ruimte besparen op het bureau. Die klem is bevestigd aan een arm met vesa-mount waarop de monitor is gemonteerd. Gebruikers kunnen het scherm uitschuiven, intrekken, in de hoogte verstellen en horizontaal en verticaal kantelen.

Beide schermen hebben een ips-paneel. De 27"-versie heeft een 8bit-paneel dat goed is voor sgrb-weergave, terwijl het 31,5"-versie een 10bit-paneel heeft dat de dci-p3-kleurruimte voor 95 procent kan tonen. Ook heeft het grotere model een hogere resolutie. De maximale helderheid is met 350cd/m² voor beide monitoren gelijk, net als de contrastverhouding van 1000:1.