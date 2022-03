LG introduceert 31,5"-monitor met uhd-ips-paneel voor 499 euro

LG heeft de 32UN650-W getoond, een 31,5"-monitor met een resolutie van 3840x2160 pixels en een 5ms grijs-naar-grijs-responstijd. Het scherm kan 95 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en staat in de Pricewatch voor 499 euro.

De helderheid van de LG 32UN650-W bedraagt 350 cd/m² en de minimale 'maximumhelderheid' van het paneel is 280cd/m². De monitor heeft ondersteuning voor hdr10 en kan overweg met AMD Freesync. De maximale verversingssnelheid ligt op 60Hz. Volgens DisplaySpecifications gaat het om een 8bit-paneel met frc.

Achterop het scherm zitten twee hdmi-aansluitingen, een displayport 1.4-aansluiting en een 3,5mm-audioaansluiting. De monitor heeft daarnaast twee 5W-speakers. De 32UN650-W kan opgehangen worden met een vesa100-bevestiging, maar wordt ook met een voet geleverd. Deze voet is in de hoogte verstelbaar en is kantelbaar.

Het paneel is zonder voet 71,4cm breed, 42cm hoog en 4,57cm diep en weegt 6,5kg. Inclusief voet is de minimale hoogte 48,6cm, de maximale hoogte is 59,6cm. De diepte is met deze voet 22,7cm en het gewicht 8,2kg. Het scherm is kantelbaar, te roteren en in hoogte verstelbaar. De monitor wordt geleverd met een hdmi- en displayport-kabel. De LG 32UN650-W staat op moment van schrijven in de Pricewatch voor minimaal 499 euro met een verwachte levering in september.