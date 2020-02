Gerucht: LG en Samsung werken aan draagbare monitoren voor smartphone

Volgens Koreaanse media zijn LG en Samsung van plan om draagbare monitoren met een eigen accu te introduceren die specifiek gemaakt zijn om in combinatie met smartphones te functioneren.

De fabrikanten zouden zich met de monitoren willen richten op smartphoneconsumenten die video op een groot scherm willen kijken en gemakkelijker video, foto's en documenten willen bewerken dan op een klein scherm mogelijk is. LG en Samsung zouden volgens het Koreaanse ET News de verwachting hebben dat het om een nieuwe markt gaat, tussen die van laptops en tablets in. De site noemt de naam 'Cloud Top', maar onduidelijk is of de fabrikanten deze naam hanteren.

Samsungs monitor zou de Dexbook heten en het zou gaan om een scherm met diagonaal van 14 inch en een full-hd-resolutie. Het gewicht ligt volgens ET News op minder dan een kilogram en de accucapaciteit bedraagt 10.000mAh. Met Samsungs DeX-app kunnen gebruikers van enkele Galaxy-toestellen al een groot scherm aansluiten, in combinatie met muis en toetsenbord.

Het vergelijkbare apparaat van LG krijgt ook een 14"-scherm met full-hd-resolutie. Dit scherm zou zeshonderd gram wegen, maar dan ook een lagere accucapaciteit van 5000mAh krijgen. De prijzen komen volgens het bericht tussen die van tablets en laptops te liggen. Van LG waren er al geruchten dat het bedrijf aan een desktopmodus voor zijn smartphones werkt.

Onduidelijk is of het om touchscreens gaat of dat de bediening via muis en toetsenbord moet gebeuren. De verbinding verloopt draadloos of via een kabel. Voor laptops en desktops bieden monitorfabrikanten al jaren draagbare monitoren die als extra scherm zijn in te zetten. Die moeten meestal met een usb-kabel verbonden worden.