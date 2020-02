Drie nieuwe games en de Serious Sam-collectie komen naar Google Stadia

Google heeft vijf games aangekondigd die via Stadia beschikbaar komen, waaronder drie nieuwe titels die als eerste op het streamingplatform te spelen zullen zijn. Ook komt de Serious Sam-collectie naar Stadia.

De drie 'First on Stadia'-games zijn Stacks On Stacks (On Stacks), voor het bouwen van torens, de puzzelgame Lost Words: Beyond the Page, die zich in een dagboek afspeelt, en Splitlings, een arcadegame voor tot aan vier spelers.

Een van de overige twee games is een remake van Panzer Dragoon. Onder deze titel van Sega kwam in de jaren negentig een reeks rail shooter-games uit. In december 2018 kondigde Sega al aan dat er remakes van de eerste en de tweede Panzer Dragoon-titels zouden verschijnen, met hd-beelden. Google meldt nu dat Panzer Dragoon: Remake door MegaPixel Studio gemaakt wordt.

Ten slotte krijgt Stadia de Serious Sam Collection, bestaande uit Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE, inclusief The Legend of the Beast- en de Jewel of the Nile-uitbreidingen. Het lijkt waarschijnlijk dat de collectie ook naar de PS4 en Xbox One komt: Gematsu constateerde al in 2018 dat de collectie voor die consoles een leeftijdskeuring had gekregen.

Google maakte in januari bekend dat er dit jaar meer dan 120 games naar Stadia komen. Daarmee hoopt het bedrijf tegemoet te komen aan de kritiek dat het gamestreamingplatform te weinig titels aanbiedt.