Croteam belooft levels met honderdduizenden vijanden in Serious Sam 4

Ontwikkelaar Croteam geeft nieuwe details over Serious Sam 4, de shooter die in augustus uitkomt op Steam en voor Google Stadia. In een video tonen de makers nieuwe wapens en vijanden en volgens de studio komen er levels met honderdduizenden vijanden.

Croteam gebruikt het zogenaamde Legion System om honderdduizenden vijanden tegelijk op het scherm te tonen. Dat zegt een ontwikkelaar van de studio in een video. Technische uitleg over de werking daarvan wordt niet gegeven. In de video is een kort fragment te zien met een grote massa vijanden, maar uitgebreide gameplay van zo'n situatie is nog niet getoond.

Volgens de ontwikkelaar zullen sommige levels daadwerkelijk zulke gigantische hoeveelheden vijanden bevatten. Aanvankelijk was het plan om levels te bevolken met tienduizenden vijanden, maar dat kunnen er veel meer zijn dankzij de techniek.

De makers van Serious Sam 4 zeggen dat het een uitdagende game zal worden, die spelers meteen het diepe in gooit en de gameplay dus niet langzaam opbouwt. In de video tonen de ontwikkelaars onder andere nieuwe wapens en vijanden en geven ze uitleg over de muziek in de game.

Serious Sam 4 komt in augustus uit en zal aanvankelijk alleen verschijnen op Steam en voor Google Stadia. Ergens in 2021 komt de game ook naar consoles. Op Steam kan de game al besteld worden voor 34 euro.

Er wordt al een aantal jaar gewerkt aan Serious Sam 4, maar het was lang stil rondom de game. Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Croteam spreken nu van een 'nieuwe aankondiging'. Eerder had de game de subtitel Planet Badass, maar in de nieuwe communicatie is daar geen sprake meer van.

De eerste Serious Sam-game verscheen in 2001. De laatste reguliere game uit de serie is Serious Sam 3: BFE, dat spel kwam uit in 2011. Alle games uit de hectische shooter-serie zijn gemaakt door het Kroatische Croteam.