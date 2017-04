Door Paul Hulsebosch, dinsdag 11 april 2017 10:04, 4 reacties • Feedback

Uitgever Devolver Digital kondigt Serious Sam's Bogus Detour aan, dat gemaakt wordt door het Zweedse Crackshell. Bogus Detour is geen first person shooter, maar een twin stick shooter waarin de speler het speelveld van boven bekijkt.

Hoewel er in de beknopte aankondiging van uitgever Devolver Digital geen verklaring voor gegeven wordt, lijkt de toevoeging Detour te slaan op de manier waarop de nieuwe game gespeeld wordt. Waar de voorgaande Serious Sam-games steeds vanuit eerstepersoonperspectief gespeeld werden, bekijkt de speler het speelveld in Bogus Detour van boven. Hoewel niet expliciet vermeld, lijkt de game een twin stick shooter te worden. Dat genre is aan een opleving bezig, met games als Enter the Gungeon, Nuclear Throne en Alienation.

De nieuwe game rond Serious Sam wordt niet gemaakt door het Kroatische Croteam, de ontwikkelaar achter de voorgaande games uit de serie, maar door het Zweedse Crackshell. De tweemans-studio was eerder verantwoordelijk voor Hammerwatch, een game waarvan de gameplay deed denken aan Diablo. Wanneer Serious Sam's Bogus Detour op de markt komt, is niet bekend, net zo min als de platformen waarvoor de game verschijnt. De game heeft inmiddels een pagina op Steam, dus een versie voor Windows lijkt daarmee zeker. Bogus Detour bevat een campagne die solo te spelen is, maar ook online in coöp gespeeld kan worden. Verder is er een Survival Mode en Deathmatch. Bovendien wordt de game geleverd met een editor, zodat liefhebbers zelf maps en spelvormen kunnen fabriceren.

Serious Sam's Bogus Detour