Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 10:12, 31 reacties • Feedback

Submitter: lonaowna

Microsoft stopt dinsdag de uitgebreide ondersteuning van Windows Vista. Het besturingssysteem uit 2007 krijgt geen updates meer, ook niet om beveiligingslekken te dichten. Het stoppen met ondersteuning leidt niet tot de problemen zoals die met Windows XP ontstonden.

Het stoppen van de uitgebreide ondersteuning voor Windows Vista Service Pack 2 staat op het lifecycleoverzicht voor Windows dat Microsoft heeft gepubliceerd. De ondersteuning stopt tien jaar na de introductie van het OS en valt samen met het einde van de support voor Exchange Server 2007, Office Communicator Phone Edition en Office InterConnect 2007. De ondersteuning stopt op de dag dat Microsoft zijn actuele OS, Windows 10, van de Creators Update voorziet.

Windows Vista verscheen in januari 2007 met een omvangrijke marketingcampagne onder de naam ''The Wow Starts Now!'. In Nederland gebeurde dat met een evenement dat gepresenteerd werd door Mathijs van Nieuwkerk. Omdat die avond Microsoft-ontwerper Tjeerd Hoek bij De Wereld Draait Door zat om te vertellen over het uiterlijk van Vista, kwam er kritiek op de 'schnabbel'; het Commissariaat van de Media onderzocht of er sprake was van sluikreclame.

Vista kende een lange ontwikkeltijd. Microsoft begon er al in 2001 aan te werken onder de codenaam Longhorn, maar in 2004 zag het ontwikkelteam zich genoodzaakt met een nieuwe werkwijze van koers te veranderen omdat men het overzicht kwijt was. Dit zorgde ervoor dat Vista twee jaar later klaar was dan volgens de oorspronkelijke planning de bedoeling was.

Vista moest zich van Windows XP onderscheiden met een modern ontwerp. Onder andere het Aero-uiterlijk met transparante vensterdelen moest gebruikers imponeren. De eye candy zorgde wel voor extra systeembelasting, waardoor veel gebruikers XP bleven gebruiken op oudere systemen. Het belangrijkste doel van Microsoft met Vista was echter om de beveiliging van Windows te verbeteren aangezien hier bij XP veel kritiek op was.

Het User Account Control moest hiervoor zorgen. Dit systeem gaf de gebruiker standaard beperkte rechten. Bij tal van computertaken kreeg de gebruiker pop-ups om aan te geven dat beheerdersrechten nodig waren voor de acties en zelfs beheerders werden bestookt met de notificaties voor toestemming om handelingen als installaties uit te voeren. Veel gebruikers ervoeren het beveiligingsbeleid als onnodig lastigvallen en het kwam het OS op veel kritiek te staan. Apple speelde hier handig op in met zijn 'Pc guy vs Mac'-commercial.

Het stoppen met Windows Vista verloopt relatief geruisloos en leidt niet tot de ophef die het staken van de XP-ondersteuning in 2014 leidde. Waar Windows XP volgens Net Market Share zelfs nu nog een marktaandeel van meer dan 8 procent heeft, komt Vista niet eens meer afzonderlijk in het overzicht voor. Gebruikers stapten bij het verschijnen van Windows 7 massaal over naar dat OS, dat nu nog steeds enorm populair is.