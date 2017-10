Microsoft beëindigt volgende week ondersteuning Office 2007

Op 10 oktober aanstaande eindigt de ondersteuning voor Office 2007. Vanaf die datum brengt Microsoft geen beveiligingsupdates meer uit voor eventuele lekken die aangetroffen worden in de officesuite.

Als toelichting bij het plakken van de end-of-life-status op Office 2007 benadrukt Microsoft dat het vanaf 10 oktober geen technische ondersteuning meer levert voor de software, geen bugfixes meer ontwikkelt en geen beveiligingsgaten meer plakt. Daarnaast werkt Office 2007 vanaf 31 oktober niet meer samen met Office 365-postvakken, zodat gebruikers van Office 365 met een Outlook 2007-client geen mail meer kunnen verzenden of ontvangen vanaf die datum.

Het bedrijf adviseert gebruikers die dat nog niet hebben gedaan over te stappen op Office 365, Office 2016 of andere suites die na versie 2007 verschenen zoals bijvoorbeeld Office 2010 en 2013. Van Office 2010 is de mainstreamondersteuning inmiddels beëindigd maar de verlengde ondersteuning,waar de beveiligingsupdates onder vallen, loopt tot oktober 2020. Van Office 2013 eindigt de mainstreamondersteuning over een jaar, op 4 oktober 2018, maar de verlengde ondersteuning gaat door tot 4 november 2023. Voor Office 2016 eindigt de verlengde ondersteuning in oktober 2025. Afgelopen week kondigde Microsoft een nieuwe versie van zijn kantoorpakket aan: Office 2019. Die verschijnt volgend jaar.