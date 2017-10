Windows 10-versie 1511 krijgt geen beveiligingsupdates meer

Microsoft is gestopt met de ondersteuning van de Windows 10 November Update. Dat is versie 1511 die in november 2015 uitkwam. Om nog beveiligingsupdates te ontvangen, moeten gebruikers updaten naar een nieuwere versie.

Op zijn supportwebsite maakt Microsoft melding van het stoppen van de ondersteuning. De oude versie blijft wel werken, gebruik wordt afgeraden omdat er geen beveiligingsupdates meer komen. Dat geldt zowel voor Windows 10 Home als Pro en de Education- en Enterprise-versies. Er zijn twee speciale versies die nog langer beveiligingsupdates krijgen: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB en Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB.

Waarschijnlijk zijn er weinig gebruikers die nog versie 1511 van Windows 10 gebruiken. De meeste gebruikers krijgen updates automatisch binnen. Het versienummer is te controleren door in het startmenu 'winver' in te tikken en op enter te drukken. Sinds november 2015 heeft Microsoft tal van updates uitgebracht voor Windows 10, het huidige versienummer is 1703. Bij de versienummers geven de eerste twee cijfers het jaar en de laatste twee de maand aan waarin de update is uitgebracht.

Over een week brengt Microsoft een nieuwe grote update uit: de Windows 10 Fall Creators Update. Deze brengt onder andere het Windows Mixed Reality-platform, waar verschillende fabrikanten vr-brillen voor uit gaan brengen. In mei dit jaar stopte Microsoft al met de ondersteuning van versie 1507 van Windows 10. Dat was de allereerste versie van het besturingssysteem.

Microsoft is dinsdag ook gestopt met de ondersteuning van Outlook 2007. Voor dat pakket verschijnen ook geen beveiligingsupdates meer. De details daarover maakte de softwaremaker vorige week bekend. Microsoft adviseert gebruikers over te stappen naar Office 365.