Microsoft brengt Edge naar Android en iOS

Microsoft gaat zijn Edge-browser beschikbaar maken voor Android en iOS. Per direct is er een preview voor iOS beschikbaar, die Windows Insiders kunnen gebruiken. Binnenkort volgt een previewversie voor Android.

Om de Edge Preview uit te proberen, moeten gebruikers lid zijn van het Windows Insiders-programma. De probeerversie kan via de Edge-website worden opgevraagd. De iOS-versie moet vervolgens via de TestFlight-app van Apple worden binnengehaald.

De smartphoneversie van Edge bevat functies uit de desktopversie zoals de Reading List, New Page Tab en Reading View. Ook komt er een Continue on PC-functie, zodat gebruikers hun mobiele browsesessie voort kunnen zetten op een Windows 10-pc. Die functionaliteit wordt geactiveerd met de Windows 10 Fall Creators Update die op 17 oktober uitkomt.

Apple staat op iOS alleen browsers toe die gebaseerd zijn op zijn WebKit-engine. In een blog voor ontwikkelaars meldt Microsoft dat de Edge-versie voor iOS gebaseerd is op de door Apple beschikbaar gestelde engine. Voor de Android-versie gebruikt Microsoft de Blink-engine van het Chromium-project. Twee jaar geleden schreef Microsoft al dat zijn EdgeHTML-engine volledig compatibel is met Blink en WebKit.

Microsoft maakt nog niet bekend wanneer de Android-versie beschikbaar is, maar in de aankondiging zegt het bedrijf dat deze versie binnenkort komt. Aanvankelijk is Edge voor iOS en Android alleen beschikbaar in het Engels. Later wordt het aantal talen tijdens de preview uitgebreid. Ook ondersteuning voor tablets komt later.