Microsoft maakt testversie Edge voor Android beschikbaar

Microsoft heeft de testversie van zijn browser Edge voor Android beschikbaar gemaakt. De browser bevat enkele eigenschappen van de versie voor Windows 10-pc's en kan met die versie verbonden worden met de Continue on PC-functie.

De beschikbaarheid van Edge voor Android is bekendgemaakt door Joe Belfiore van de Operating Systems Group van Microsoft. Microsoft vraagt gebruikers om hun mobiele nummer of e-mailadres voor toegang tot de preview van de app. Wie na installatie inlogt met zijn Microsoft-account en over een pc met daarop de laatste Insider-build van Windows 10 beschikt, kan gebruikmaken van Continue on PC.

Android-gebruikers die met Edge een pagina bezoeken, kunnen die pagina vervolgens naar een gekoppelde Windows 10-pc sturen. Op die pc verschijnt dan een notificatie over de gedeelde pagina. Als de pc-gebruiker hier op klikt, opent de pagina in de Edge-browser voor Windows.

Andere functies van Edge voor Android zijn de zoek- annex url-balk, een overzicht van meestbezochte sites, een InPrivate-modus, een Reading View-functie en ondersteuning voor stembediening en het scannen van qr-codes. Microsoft heeft de mobiele Edge-versie op Googles Blink-engine gebaseerd, waar het voor de pc-versie zijn eigen EdgeHTML-renderengine inzet.