Gerucht: Amazon test eigen bezorgdienst in Verenigde Staten

Amazon zou bezig zijn met het testen van een eigen bezorgdienst, waarmee het pakketjes ophaalt in pakhuizen van derde bedrijven die hun waar verkopen via Amazon. Daarmee neemt het bedrijf werk van bezorgdiensten als UPS en FedEx in eigen hand.

De test heeft als codenaam Seller Flex en loopt momenteel aan de westkust van de Verenigde Staten, meldt financieel persbureau Bloomberg. Door de bezorging in eigen hand te nemen, wil Amazon klanten garanderen dat pakketjes binnen twee dagen aankomen, terwijl het ook de kosten moet beperken. Klanten kunnen geen bezorgdienst kiezen, maar in plaats daarvan bepaalt de webwinkel of de bezorging verloopt via Seller Flex of een reguliere bezorgdienst.

De test moet in 2018 op meer plekken plaatsvinden. Seller Flex zou afkomstig zijn uit India, waar Amazon zo'n systeem al eerder in gebruik heeft genomen. De webwinkel wilde niet reageren op het verhaal. In de zoektocht om de bezorging meer in eigen hand te nemen heeft Amazon vaker nieuwe initiatieven ontplooid. Zo test het bedrijf bezorging via drones.