Gerucht: Amazon werkt aan deurbel die bezorger toegang geeft tot huis

Amazon zou werken aan een slimme deurbel die een bezorger bij afwezigheid van de bewoner eenmalige toegang geeft om een pakketje binnen te zetten. Ook zou de winkel pakketjes willen bezorgen in de kofferbak van auto's van klanten.

CNBC meldt dat aan de hand van anonieme bronnen. Twee mensen hebben de Amerikaanse zender verteld over de ontwikkeling van de deurbel. Het accessoire zou ingezet kunnen worden voor de Prime-bezorgdienst van Amazon, dat snelle levering belooft. Als een klant niet thuis is vormt dat een probleem, omdat een pakketje dan vaak onbeheerd achtergelaten wordt.

Hoe de deurbel van Amazon precies gaat werken is niet duidelijk, maar het zou kunnen gaan om een bel die een bezorger met een code eenmalig toegang geeft. Hoe ver Amazon met de ontwikkeling is en of er concrete plannen zijn voor de deurbel, is onduidelijk.

Volgens CNBC is Amazon daarnaast in gesprek met het bedrijf Phrame, dat 'slimme kentekens' maakt. Het product van Phrame is een beveiligd kastje dat om het kenteken zit en de autosleutels bevat. Gebruikers kunnen het kastje ontgrendelen met hun smartphone en ook andere daar toestemming toe geven. Amazon zou die techniek kunnen gebruikers om bezorgers pakketjes in de kofferbak van een auto van een klant te laten stoppen. De twee bedrijven weigerden commentaar te geven.

In 2015 voerde Amazon Duitsland al een proef uit met het bezorgen van pakketjes in de kofferbak van auto's van klanten. Dat deed de webwinkel in samenwerking met DHL en Audi en werkte alleen bij bepaalde auto's die geopend konden worden zonder sleutel. De bezorger kreeg daarbij een code om de kofferbak éénmalig te openen. Klanten moesten hun auto met gps laten tracken, zodat de bezorger wist waar hij moest zijn. De uitkomst van die proef is niet bekend, maar het experiment lijkt geen vervolg te hebben gekregen.

Het systeem van Phrame