Nissan maakt openen en starten van auto via Amazon Alexa mogelijk

Nissan gaat Amazons spraakassistent Alexa koppelen aan zijn NissanConnect-dienst. Bezitters van sommige Nissan-modellen kunnen de assistent daardoor inzetten om deuren te openen en te sluiten, de auto te starten en de claxon te gebruiken.

Amerikaanse gebruikers van een compatibel Nissan-model kunnen vanaf later deze maand hun Nissan Owners Portal-account koppelen met de Alexa-skill en kunnen vervolgens niet alleen de deuren van hun voertuig openen en sluiten en de auto starten maar ook de lampen aan- en uitzetten en claxonneren. Voor bepaalde spraakcommando's, zoals het starten van de wagen, is een viercijferige pincode vereist.

Bezitters van de elektrische Nissan Leaf krijgen daarnaast de mogelijkheid de accustatus op te vragen, laden op afstand in te schakelen en de temperatuur in de auto in te stellen. In eerste instantie komt Alexa-ondersteuning alleen naar bepaalde modellen uit 2016 tot en met 2018, waaronder de Altima, Armada en Murano. Nissan belooft de functie in de toekomst naar meer modellen te brengen.