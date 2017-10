Dell toont witte XPS 13 met behuizing deels van glasvezel

Dell heeft het ontwerp van een komende XPS 13-laptop getoond. De nieuwe versie van de dunne laptop komt in het wit en roze beschikbaar, dankzij het gebruik van glasvezel voor het deel rond het toetsenbord in plaats van koolstofvezel.

Dell gaf TechRadar een blik op de nieuwe versie van de XPS 13, tijdens een rondgang op zijn hoofdkantoor in Texas. De huidige XPS 13 heeft een behuizing van aluminium en koolstofvezel. Volgens Dell is de laptop door het gebruik van dit laatste materiaal alleen in het zwart beschikbaar. Door het deel van de behuizing voor de palmrest en het toetsenbord van glasvezel te maken, kan de fabrikant ook witte en roze versies maken.

Ten opzichte van de huidige XPS 13 heeft de laptop verder drie usb-c-poorten in plaats van usb 3.0. De sd-geheugenkaartlezer heeft plaats moeten maken voor een lezer van micro-sdkaarten. De webcam zit bij de huidige XPS 13 links onder het scherm, omdat door de smalle schermranden bovenin geen plek is. Bij het nieuwe model zit de camera nog steeds onderin, maar nu in het midden. Verdere details over de ultrabook maakt Dell tijdens de CES in januari 2018 bekend.