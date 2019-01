G5- en G7-gamelaptops van Dell krijgen oledscherm en RTX-gpu's

Dell kondigt op de CES gamelaptops aan die het bedrijf niet onder de Alienware-naam verkoopt: de G5 en G7. De G7 is een luxere uitvoering, maar ook de G5 kan met een 4k-oledscherm worden geleverd. Daarnaast is er keuze uit videokaarten, van GTX 1050 Ti tot RTX 2080.

Dell zal twee versies van de goedkopere gamelaptop verkopen: de G5 en G5 SE. De G5 heeft een zwarte behuizing met blauwe accenten, terwijl de SE in wit met blauw is uitgevoerd. Bovendien heeft de onderkant van de SE-versie een transparant gedeelte waarachter de ventilators zichtbaar zijn.

Dell G5 SE (links) en G5

De 15"-versie van de G7 heeft een metalen behuizing en is met 19,9 millimeter bijna vier millimeter dunner dan de G5. Het gewicht ligt met 2,62 kilogram ook iets lager dan de 2,78 kilogram die de G5 weegt. Op het uiterlijk na zijn de specificaties echter hetzelfde. De laptop wordt voorzien van een Intel Coffee Lake-processor met vier of zes cores en een Nvidia GeForce GTX 1050 Ti-gpu, of een van de nieuwe RTX-videokaarten, waarbij zelfs de RTX 2080 een optie is.

Uniek voor de G5 en het 15"-model van de G7 is de optie voor een oledscherm. De resolutie daarvan bedraagt 3840x2160 pixels en de maximale helderheid is 400cd/m. Naar alle waarschijnlijkheid is het een scherm van Samsung, dat Dell bijvoorbeeld ook in de Alienware m15 gebruikt.

Dell G7 15"

Het 17"-model van de G7 heeft wat processors, werkgeheugen en videokaarten betreft evenveel opties als de 15"-modellen, maar is in beeldschermen beperkt tot een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingsfrequentie van 60 of 144Hz.

Dell G7 17"

Alle modellen zullen in de Verenigde Staten vanaf 29 januari verkrijgbaar zijn. De goedkoopste G5 15" zal daar duizend dollar kosten, terwijl de 15"-versie van de G7 honderd dollar duurder zal zijn. De G7 met 17"-scherm zal 1480 dollar kosten. Welke uitvoeringen naar Nederland en Belgi komen, is nog niet bekend.