Dell verplaatst webcam XPS 13 en toont convertibles met penhouder in scharnier

Dell introduceert tijdens de CES twee nieuwe convertibles in de op consumenten gerichte Inspiron-serie. De laptops krijgen een stylus die in het scharnier kan worden opgeborgen. Ook heeft Dell volgens eigen zeggen de XPS 13 geperfectioneerd, door de webcam te verplaatsen.

De Inspiron 7000 2-in-1 komt in een 13"- en een 15"-variant, en beide zijn voorzien van wat Dell de Active Pen Garage noemt. De stylus kan wordt daarbij met behulp van magneten op zijn plaats gehouden in het midden van het scharnier. Het scherm kan 360 graden draaien en doordat het middendeel van het scharnier meedraait, is de garage altijd naar de gebruiker toegekeerd en daardoor makkelijk toegankelijk. De pen wordt alleen meegeleverd met de Black Edition, Dell zal ook een zilverkleurige uitvoering verkopen, die een gewoon scharnier zonder Pen Garage heeft.

Dell Inspiron 13 7000 2-in-1

Dell heeft ook andere zaken gewijzigd. Zo is er een nieuw toetsenbord, met een numeriek toetsenblok op de 15"-uitvoering, en zit er een vingerafdruklezer in de aan-uitknop. De usb-c-poort ondersteunt de doorvoer van video en kan worden gebruikt om de laptop te laden door middel van het usb- pd -protocol.

Dell Inspiron 15 7000 2-in-1

Specificaties van de nieuwe laptops heeft Dell nog niet bekendgemaakt. De huidige Inspiron 7000 2-in-1 is niet al te lang geleden van Intel Whiskey Lake-processors voorzien en hoewel de aankondiging van deze nieuwe laptops als tijdens de CES plaatsvond, verschijnen de nieuwe convertibles pas in juni of juli. De huidige modellen zijn vanaf een euro of negenhonderd te krijgen en het is de verwachting dat een dergelijke prijs ook voor de nieuwe modellen zal gelden.

De XPS 13-ultrabook is volgens Dell met ingang van het nieuwe 9380-model geperfectioneerd. Daarmee doelt de fabrikant op de plaatsing van de camera, die sinds modeljaar 2015 onder in het scherm zat omdat de bovenste schermrand te dun was om een camera in te plaatsen. Het nieuwe model heeft de camera boven in het scherm zitten.

De rest van de buitenkant is niet veranderd, maar aan de binnenkant heeft er een kleine update naar Intel Whiskey Lake-processors plaatsgevonden. Daarbij is er ook een i3-optie bijgekomen, in de vorm van de Core i3-8145U, naast de Core i5-8265U en Core i7-8565U. Net als het vorige model, de 9370, wordt de nieuwe XPS 13 met 4 tot 16GB lppdr3 geleverd en ssd's van 128GB tot 2TB groot. De schermresolutie bedraagt 3840x2160 of 1920x1080 pixels en het scherm is aanraakgevoelig. Er komt ook een uitvoering zonder aanraakgevoelig scherm en een met Dolby Vision-certificering.

De goedkoopste XPS 13, met Core i3-processor zal negenhonderd Amerikaanse dollars kosten en in de VS per direct verkrijgbaar zijn met uhd-scherm. De uitvoering met full hd-scherm volgt eind januari. Wanneer de nieuwe XPS naar Nederland en BelgiŽ komt, is nog niet bekend.