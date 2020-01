Nieuwe XPS 13 van Dell heeft 16:10-scherm en Ubuntu-uitvoering

Dell heeft voor CES een nieuwe versie van zijn XPS 13-laptop gepresenteerd. De XPS 13 9300 krijgt een 13,4"-scherm met een beeldverhouding van 16:10 en een full hd+ of uhd+-resolutie. De laptop wordt een fractie lichter dan zijn voorganger en heeft een breder toetsenbord.

De nieuw Dell XPS 13 krijgt achtervoegsel '9300' om hem van zijn voorganger, de XPS 13 9380, te onderscheiden. Bij de 9300 heeft Dell, net als eerder bij de convertible XPS 13 2-in-1, voor een beeldverhouding van 16:10 gekozen. Daarbij is er keuze uit een paneel met een resolutie van 1920x1200 pixels en een maximale helderheid van 500cd/m². Het contrast moet 1800:1 bedragen en optioneel is het scherm van een touchscreen voorzien. De 'uhd+'-optie heeft een resolutie van 3840x2400 pixels en heeft standaard een touchscreen. De maximale helderheid is eveneens 500cd/m² en het contrast is met 1500:1 iets lager. De 4k-optie is hdr400-gecertificeerd en beide schermen hebben ondersteuning voor Dolby Vision.

Dell heeft het uiterlijk van de XPS 13 aangepast, waardoor het toetsenbord breder is geworden en bijna van de ene tot de andere rand van de laptop loopt. Er zijn twee thunderbolt 3-aansluitingen die vier pcie-lanes delen, aanwezig. Daarnaast zijn er een micro sd-kaartlezer en een hoofdtelefoon-aansluiting aanwezig. De laptop is een fractie lichter geworden en weegt nu in de variant zonder touchscreen 1,2 kilogram in plaats van 1,22 kilogram.

De hardware is ook aangepast ten opzichte van de vorige XPS 13 9380. In plaats van een Intel Comet Lake-processor is er bij de 9300 gekozen voor Ice Lake. Dat betekent dat de snelste optie met i7-1065G7-processor vier cores heeft, in plaats van zes, zoals bij de i7-10710U-processor in de 9380. Het werkgeheugen is maximaal 32GB groot en dat is een upgrade ten opzichte van de voorganger waar het maximum 16GB is. De ssd heeft een capaciteit van maximaal 2TB en de accuduur moet volgens Dell 19 uur bedragen.

De XPS 13 9300 is vanaf 7 januari in de Verenigde Staten, Canada, Zweden, het VK, Duitsland en Frankrijk te bestellen, in de rest van de wereld kan dat vanaf 4 februari. De goedkoopste versie zal 1000 Amerikaanse dollars kosten. Dell zal ook een 'Developer Edition' van de XPS 13 uitbrengen, die voorzien is van Ubuntu 18.04, voor 1200 dollar. Bij die versie is er geen ondersteuning voor de vingerafdrukscanner. Welke uitvoeringen Dell in Nederland en België zal leveren en tegen welke prijs is nog niet bekend.