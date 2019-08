Intel toont logo voor Project Athena-laptops

Intel heeft de 'visuele indicator' getoond voor laptops die gecertificeerd zijn onder Project Athena, het programma van Intel waarmee laptops met onder meer een accuduur van meer dan negen uur worden aangeduid. De eerste Athena-laptop komt donderdag uit in de VS.

De visuele indicator is een Intel-logo met daaronder 'Engineered for mobile performance', zo blijkt uit het bericht van Intel. Het logo zal niet verschijnen op de behuizing van een laptop, maar kan wel staan op bijvoorbeeld de doos, op promotiemateriaal in een winkel en op productpagina's op websites.

Dat moet vanaf donderdag gebeuren, want Dell heeft in de VS de eerste laptop uitgebracht die in het programma is goedgekeurd. Het gaat om de XPS 13 2-in-1 met Intel Ice Lake-processor. De laptop is nog niet te koop in de Benelux. Binnenkort volgen enkele modellen van de HP Elitebook. Dit najaar moeten ook laptops van Acer, Asus, Dell, HP en Lenovo met de Athena-goedkeuring volgen.

Intel ziet de Athena-certificering als opvolger van het Ultrabook-programma van enige jaren geleden. Behalve beschikken over een accuduur van negen uur bij gemengd gebruik, moeten laptops het zestien uur uithouden bij het bekijken van lokale video's. Bovendien moeten de laptops snelladen via usb-c ondersteunen, waardoor gebruikers vier uur lang vooruit kunnen na een half uur laden.

Daarnaast is het nodig dat laptops binnen een seconde uit slaapstand kunnen komen en tijdens die slaapstand meldingen kunnen blijven ontvangen dankzij een Lucid Sleep-modus, die de verbinding met de modem in stand houdt. WiFi 6 is verplicht, een mobiele verbinding via 4g of 5g is optioneel.

Op het gebied van hardware moet een Athena-laptop minmaal een Core i5 van de achtste generatie draaien, in combinatie met minimaal 8GB aan dualchannelgeheugen en een nvme-ssd van minimaal 256GB. Laptops moeten daarnaast Thunderbolt 3 ondersteunen. Ook een touchscreen en microfoons die stemherkenning van ver weg mogelijk maken, zijn verplicht.