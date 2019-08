Arnhemmer stapt opnieuw naar de rechter wegens privacyschendende afvalpas

De Arnhemmer die in 2017 via een rechtszaak de Autoriteit Persoonsgegevens dwong om de Arnhemse naw-gebonden afvalpassen te verbieden, stapt opnieuw naar de rechter. De pasjes zijn met goedkeuren van de AP weer in gebruik, met als verschil dat de containers niet meer loggen.

De gemeente Arnhem moest in 2017 al van de Autoriteit Persoonsgegevens al stoppen met het verwerken van persoonsgegevens van inwoners die gebruikmaken van de ondergrondse afvalcontainers. Dit op laste van een dwangsom. De containers gingen toen open voor iedereen, zonder pasje. Nu, twee jaar later, heeft de gemeente Arnhem het proces rondom de containers aangepast: de persoonsgegevens worden wel weer verwerkt bij het gebruik van de container, maar de gegevens worden niet meer enige tijd lang opgeslagen in de container. Dit acht de Autoriteit Persoonsgegevens goed genoeg en sinds maart zijn de pasjes weer in gebruik.

Strikt genomen worden er niet direct naw-gegevens verwerkt bij de afvalcontainers: de passen die huishoudens krijgen, bevatten een nummer, dat bij de buurtcontainer op een whitelist staat. Echter, aan de hand van het nummer op de pas zou bij de gemeente Arnhem wel opgezocht kunnen worden om welk huishouden het gaat. Door die herleidbaarheid wordt het pasnummer in de praktijk een persoonsgegeven.

Dezelfde Arnhemmer die de rechtszaak aanspande die in 2017 tot een einde kwam, gaat nu met de steun van Privacy First opnieuw in tegen het oordeel van de AP en het opnieuw afsluiten van de vuilniscontainers in Arnhem. Hij argumenteert dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de inmiddels geldende AVG, ongeacht of deze gegevens daarna nog bewaard worden of niet. Dit omdat het voor de verwerking van huisvuil niet noodzakelijk is om vast te leggen wie dat huisvuil aflevert.

De man heeft een verzoek tot schorsing van het opheffingsbesluit ingediend bij de rechter. Dat is nog niet behandeld. De Arnhemmer refereert ook naar het Breyer-arrest en omschrijft het gedrag van de gemeente als 'recidiveren'.

Woordvoerders van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen niet op details ingaan omdat de zaak nog loopt. Ze wijst op een nieuwsposting op de AP-website, waarin het standpunt van de Autoriteit staat uitgelegd in de updates onderaan. De gemeente Arnhem motiveert het pasjessysteem bij de afvalcontainers met de intentie afvaltoerisme te bestrijden, scheiding van afval te willen bevorderen en het voornemen diftar in te voeren. De gemeente zegt zich aan de voorschriften van de AP te houden en ziet daarom de uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet.