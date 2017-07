Arnhem stopt met pas voor afvalcontainer na kritiek op bescherming van privacy

Arnhem heeft maandag besloten dat alle ondergrondse afvalcontainers kunnen worden geopend zonder een speciaal afvalpasje. Er is kritiek op het gebruik van deze pas, omdat er persoonsgegevens aan zijn gekoppeld, waardoor kan worden bepaald wie wanneer afval stort.

Een wethouder van de gemeente Arnhem, Ine van Burgsteden, heeft aangegeven dat de gemeente op geen enkele wijze gebruikmaakt van een koppeling van de afvalpas en de stortgegevens, maar ze zegt tegen De Gelderlander dat de gemeente het desondanks niet langer gewenst vindt om de discussie over de privacyissues rondom de pas te laten voortbestaan. Daarom hoeft de afvalpas voorlopig niet meer te worden gebruikt. De wethouder zegt dat het college niet wil weten wie wanneer afval stort.

Drie jaar geleden voerde Arnhem een registratiesysteem in waarmee persoonsgegevens van alle Arnhemse huishoudens die restafval in ondergrondse afvalcontainers deponeren, door middel van adresgebonden afvalpassen worden verwerkt. Arnhemmer Michiel Jonker maakte hier bezwaar tegen. Hij startte in 2015 een rechtszaak om te koppeling van adresgegeven aan de afvalpasjes ongedaan te maken, maar kreeg van de rechter geen gelijk. In hoger beroep ving hij, op formele gronden, ook bot bij de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State. Vervolgens diende Jonker bij de Autoriteit Persoonsgegevens handhavingsverzoeken in.

De toezichthouder zou in september 2016 hebben aangegeven te gaan optreden tegen de afvalpas in Arnhem. In mei heeft de AP echter aangegeven af te zien van verdere handhaving, omdat Arnhem vanaf 1 januari 2018 een nieuw afvalsysteem invoert, waardoor de gemeente vanaf dan niet langer in strijd met de wet zal handelen. Eerder stelde de AP vast dat de gemeente via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkte zonder dat dit noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente; dit is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gemeenten in Nederland mogen afvalpassen inzetten, maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, zoals het geven van informatie over wat de gemeente met de afvalgegevens doet, en het goed beveiligen van de pas. Daarbij moet er een duidelijk doel voor de pas zijn, zoals de mogelijkheid om inwoners te laten betalen per hoeveelheid afval.

Nu de afvalcontainers voor iedereen te openen zijn, ook voor mensen buiten de gemeente, bestaat het risico dat er onbedoeld grote hoeveelheden afval in de ondergrondse containers worden gedumpt. Om dit risico in te dammen, is de gemeente op zoek naar alternatieven voor de pasjes, waarbij de privacy niet in het geding is. Tot die tijd blijven de containers open.